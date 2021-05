En nuestra parada de hoy en Réplica Internacional 2, Skone ha invitado a un veterano de la improvisación para hablar de trayectoria y el conocimiento. El actual campeón de la Red Bull Batalla de los gallos Argentina. Ni más ni menos que el gran Cristian Javier Sosa, aka Tata MC. Además seguiremos conociendo más sobre este maravilloso mundo del freestyle con otro clasicazo español, Guillermo Rodríguez Godínez, conocido por todos como Arkano.

Skone lleva al freestyler a la Biblioteca Nacional para charlar de su proyección en la escena. En 2008 fue la primera vez que Tata participaba en una competición de escenario: "No soy un tipo que ha participado como tal demasiado porque me gustaba más juntarme en los sitios donde paraba", explica el freestyler, quien es uno de los MC's más respetados del panorama argentino por su veteranía y no tanto por sus títulos .

Skone y Tata debaten sobre la polémica de "filantropía"

Tata y Kodigo protagonizaron uno de los versus más calientes que se recuerdan en la Red Bull Batalla de los Gallos, allá por 2015. Pese al tono de la misma, los freestylers son buenos amigos a día de hoy y no tienen ningún problema personal entre ellos. "Esa batalla fue un poco tóxica para la cultura porque nosotros dos representamos hoy en día algo que es más grande que nuestros nombres", dice el rapero. "Fuimos como un motor para el freestyle argentino", explica Tata. El freestyler confiesa además que, tras ese enfrentamiento, se generó "una especie de división", y eso lo define como "algo tóxico".

Uno de los últimos acontecimientos más sonados que rodean a Tata fue la polémica que generó el formato de Red Bull en su batalla contra Skone en la Internacional de 2020. En el cruce de ambos en octavos de final, Skone tuvo que rapear sobre la temática "alegría" y Tata sobre "filantropía", algo que generó mucha controversia por el significado de ambas palabras. Para el público fue algo injusto: "No sabía lo que significaba y no supe resolverlo, por eso estaba tan caliente, por eso no te saludé, por eso no fui a la rueda de prensa..." explica Tata. "Era una cuestión conmigo mismo, no le eché la culpa nadie, porque recuerdo que nos dijeron que si no se respetaba la temática, el minuto ya estaba perdido y me molestó mucho no sacarlo adelante", dice.

Por su parte, Skone cree que fue "muy injusto que no se permita a una persona disfrutar de una internacional". Como conclusión, ambos freestylers están de acuerdo en que "no se puede poner una palabra en un formato que ni siquiera los propios jurados saben lo que es, porque si no, no pueden evaluarlo". Para quitarle hierro al asunto, Skone y Tata se enfrentan a un reto muy divertido que consiste en rapear sobre palabras con un significado complicado, como "céfiro", "inopia" o "íngrimo". "Después de esto resulta que no era tan malo filantropía", bromea Skone entre risas.