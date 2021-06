Este 19 de junio se ha celebrado La Gran Batalla de España vs México: Chuty y Skone contra Aczino y Lobo Estepario ha sido el enfrentamiento que ha cerrado por todo lo alto la segunda temporada de Réplica Internacional. Presentado por Queen Mary y Bekaesh y con el mítico Dj Hazhe poniendo los beats al batallón, Chuty, Skone, Aczino y Lobo han protagonizado el esperadísimo encuentro de Playz. Te contamos todo lo vivido en La Gran Batalla de estas cuatro leyendas del free para que no pierdas detalle. Are you ready?

"Réplica es un programa hecho por freestylers" FJ y Jesús Díez, de El Estilo Libre, han sido los que han inaugurado la velada: "Este es el broche de oro a la temporada de seis capítulos de Réplica Internacional", han dicho los comentaristas sobre el evento tan esperado. Mientras, Queen Mary, quien se encontraba reunida con los participantes antes del comienzo, ha dicho encontrarse "muy emocionada y a punto de vivir una batalla histórica con los pesos pesados del freestyle". "Estamos muy contentos, ya extrañábamos los viajes y a los compañeros", dice Aczino, antes de empezar, en nombre del team mexicano. "Aunque no tengamos público ni acercamiento con los fans, el hecho de ver otra vez a mis colegas que hace un año que no los veía, me pone feliz", termina. Lobo Estepario ha añadido que "hacer una exhibición con estos gigantes es un placer". El equipo español también estaba muy emocionado con el evento y "con muchas ganas". “Hoy a las 17:00 en @playz ���� Vs ���� pic.twitter.com/SMW2BjEdj3“ — S.K.O.N.E. (@SkoneBigFish) June 19, 2021 Además, Queen Mary les pregunta a los freestylers su opinión sobre darle espacio al free en una plataforma como Playz. "Yo siempre he estado a favor de que el freestyle se difunda y se exponga en los lugares más visibles que no sean solo para raperos", ha dicho Aczino sobre el tema. En palabras de Skone: "Para mí, esto es muy especial por sentirme responsable en un momento en el que no podemos viajar, el poder traer a compañeros aquí me hace muy feliz", dice. "Parte de que funcione tan guay Réplica en Playz es por el ambiente que se crea entre los compañeros y que es un programa hecho por freestylers", concluye.

Una entrada espectacular A través del hashtag #RéplicaLaGranBatalla, el público ha estado comentando en vivo La Gran Batalla de España vs México y viéndolo en el canal de YouTube de Playz. Bekaesh, host de la Freestyle Master Series España, ha sido quien ha acompañado a la fabulosa Queen Mary en este evento histórico. Al mando de los platos y con algún que otro guiño a los clásicos del hiphop en español, Dj Hazhe ha puesto el beat a todas las rondas de la competición, que se ha dividido en cuatro y que ha tenido hasta una réplica voluntaria, ¡pues los freestylers no se querían ir a casa al finalizar el evento! Con micro en mano, los speakers han dado paso a las cuatro leyendas, quienes se han presentado por equipos en un comienzo espectacular. Primero han salido Chuty y Skone a rapear y el chat de YouTube se ha vuelto loco con el basón de Hazhe y las barras de los españoles: "Cada vez que nos juntamos se acaba la partida", ha improvisado el malagueño. Pero la entrada de Lobo y Aczino también ha sido "un lujazo", tal y como lo ha descrito el propio Bekaesh, pues se ha notado que "los dioses del freestyle y los reyes aztecas" han entrado en la casa. “entrada espectacular del team español @chutyvk @SkoneBigFish #RéplicaLaGranBatallahttps://t.co/JHBeDGM41y pic.twitter.com/Ci2JiWKpbs“ — playz (@playz) June 19, 2021 “aquí los gladiadores del free mexicano ���� @aczino @Lobo_St #RéplicaLaGranBatalla https://t.co/JHBeDGM41y pic.twitter.com/B0kKtvxhbv“ — playz (@playz) June 19, 2021

Comienza el eventazo: Easy Mode y Objetos La Gran Batalla de España contra México se ha dividido en cuatro rounds más la réplica voluntaria de los propios participantes: Easy Mode, Objetos, 2vs2 clásico A Sangre y una ronda a patrones. Los primeros en arrancar han sido Skone y Aczino, quienes se han enfrentado en el primer turno de palabras. Los fanáticos estaban esperando como locos este duelo de nuevo, pues ambos llevaban sin verse las caras en los escenarios desde las semifinales de la Red Bull Final Internacional de 2020. Después han salido al ring del Easy Mode Chuty y Lobo Estepario, quienes llevaban también alrededor de 3 años sin enfrentarse en una batalla. Tan solo había pasado una ronda y el hype de los fanáticos en redes ya estaba por la nubes, pero el bombazo solo acababa de empezar. 02.26 min Réplica Internacional 2 - La Gran Batalla: Chuty vs Aczino (Objetos) La segunda ronda ha sido la de objetos, donde no han faltado las buenas barras y el ingenio, aunque tampoco las risas. En este caso, los participantes han rotado y Aczino se ha enfrentado esta vez a Chuty. Quizá sea este el duelo más aclamado de la escena del freestyle de habla hispana, pues hasta los propios hosts del evento lo han definido como "el derbi". "¡Se me ponen los pelos de punta!", ha dicho Bekaesh. Skone se ha enfrentado después a Lobo Estepario, que con su desparpajo habitual y su puesta en escena ha dejado varios highlights muy aplaudidos, al igual que el mexicano. 02.23 min Réplica Internacional 2 - La Gran Batalla: Skone vs Lobo Estepario (Objetos)

Sangre y más sangre Hasta entonces, la batalla iba cumpliendo las expectativas de los que seguían el evento en vivo desde casa, pero al fin ha llegado el segundo bloque con las duplas. El tercer round se ha definido por un 2vs2 clásico a sangre con cambio de base. Chuty y Skone han empezado con el 4x4 y dejando rimas muy ingeniosas: "Sí, brother, porque hoy es el día en el casi ganan a Chuty y a Skone", ha contestado al momento Skone sobre la temática de "Piratas del Caribe" que ellos mismos se han puesto en el minuto. En el turno de Aczino y Lobo tampoco han faltado las buenas respuestas ni el ingenio, al igual que los punchlines. "Lo más raro, vato, es que traiga la de Jeep y no sirva en un 4x4", ha sido una de las barras de Lobo. 11.14 min Réplica Internacional 2 - La Gran Batalla: Chuty y Skone vs Aczino y Lobo Estepario (A Sangre) El último round ha sido en el que más sangre se han tirado los cuatro, pues a patrones es mucho más dinámico, da más cabida a contestar en el momento y a los buenos punchs. Chuty ha sido el que ha inaugurado la ronda con su mítico doble tempo rapeando a la velocidad de la luz, al igual que Lobo, quien se ha adaptado a la base con musicalidad y estructuras increíbles. Skone y Aczino también han tenido sus momentos de lucidez, y tal ha sido el nivelazo de la ronda que a los participantes se les ha quedado hasta corto. No estaba previsto, pero ha sido Skone quien ha dicho que quería seguir como respuesta a la pregunta de Queen Mary de sus sensaciones de la batalla: "Yo quería seguir, yo por mí seguía porque ahora es cuando estábamos de verdad dentro", ha dicho el freestyler malagueño. Y como sus deseos son órdenes en momentos así, La Gran Batalla no podía acabar de otra manera que con una ronda extra y por todo lo alto. "Ya sea una exhibición o formato de competencia grande, se vive algo histórico y ese buen rollo que hay entre ellos", ha destacado uno de los comentaristas al finalizar el enfrentamiento. 02.23 min Réplica Internacional 2 - La Gran Batalla: Ronda Final