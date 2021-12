El 18 de diciembre de 2021 pasa a la historia del freestyle como un día clave: el arranque de la Freestyle Master Series España de nuevo con público. Asturias recibe a la liga de freestyle más importante de nuestro país y Gazir ha sido el encargado de inaugurarla como MVP en su batalla contra Mister Ego. Te contamos cómo hemos vivido la Jornada 1 presencialmente desde Asturias… are you ready?

Blon, uno de los freestylers más queridos del panorama, ha sido fiel a su estilo ingenioso de dobles sentidos y palabras polisémicas. En la batalla argumental del enfrentamiento, Blon fue por encima en la mayoría del tiempo, sin embargo, parece que no fue suficiente el nivel del “rey sin corona”. En las entrevistas exclusivas del backstage con Playz incluso ha declarado no sentirse cómodo con el feedback del público.

La primera batalla de la noche ha sido Mnak contra Blon , dos estilos que recuerdan a la escuela clásica: uno muy boom bap basado en el flow y la agresividad, y otro en el ingenio. Mnak, que reza al “Dios del hardcore”, sigue en línea ascendente y parece haber encontrado la mejor versión de sí mismo desde FMS Internacional 2021, siendo ya la mezcla perfecta entre la corriente artística y la más deportiva. Sin embargo, en esta batalla parecía sentirse cómodo a ratos y centrándose más en el flow y puesta en escena que en otros objetivos. Eso ha hecho que el veredicto no estuviera claro hasta el final. No obstante, finalmente el Vikingo del verso pareció despertar y Mnak ha sido quien ha ganado la batalla, inaugurando la liga con una victoria muy ajustada.

Skone vs Sawi Elekipo

Skone contra Sawi Elekipo ha sido la segunda batalla de la noche. Skone, “el gallo que canta en todos los corrales”, demuestra una vez más que las tablas en el escenario juegan un papel fundamental. Elekipo debutaba esta noche, nada más ni nada menos, que contra uno de los rivales más fuertes a los que enfrentarse de la escena del free en general por su carisma y actitud sobre el escenario. Ya lo ha soltado él mismo: "Las modas son pasajeras, las leyendas no".

A Elekipo no le ha faltado tampoco actitud, pues hemos visto a un Said muy seguro de sí mismo y, sobre todo, motivado con la vuelta del público presencial a Asturias. Hasta el propio Gazir lo ha declarado en el casteo post batalla en el Twitch de Playz, con Kapo 013 y BTA: “Para mí, Skone no ha ganado con una diferencia de 50, creo que ha estado más igualada”, ha dicho. En especial, Elekipo ha destacado en el Kick Back, la nueva ronda del Random Mode que se basa en un formato de pregunta y respuesta. Elekipo ha brillado por sí mismo por sus respuestas, donde ha conseguido descolocar por un momento a Skone. Sin embargo, The Big Fish es “perro viejo” y se ha llevado la victoria contra el debutante Elekipo por decisión unánime del jurado. “Skone ha hecho lo que mejor se le da, que es reírse de su adversario”, ha opinado Mister Ego en la entrevista de la batalla de la jornada con Playz.