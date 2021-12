“FAMILIA! Ya tenemos confirmado el orden de las batallas de esta jornada:🔥BLON VS MNAKSKONE VS ELEKIPOCHUTY VS TIRPAGAZIR VS MR EGOSWEET PAIN VS HANDERSARA SOCAS VS ZASKO🔥¿Cuál es la que más esperas? 🿔Mira el directo desde @playz#FMSAsturias #FMSEspaña #FMS22“