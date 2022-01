(Música)

"Cuando dos freestylers están cara a cara

puede pasar cualquier cosa.

Es una pasión que conecta a personas de todo tipo.

Y, si hablamos de improvisar, no importa edad,

clase, género ni origen.

Gracias a la profesionalización de las competiciones,

los MC hemos conseguido romper fronteras para batirnos en duelo

con los mejores de todos los países hispanohablantes,

enriqueciendo nuestro propio vocabulario

y descubriendo la diversidad de sus culturas y costumbres.

Volvemos a usar el pasaporte para seguir conociendo a la élite.

Esta vez, reviviendo cruces y conexiones

entre España y Latinoamérica.

Bienvenidos a bordo,

pónganse el cinturón porque nos esperan turbulencias.

Esto es 'Replica internacional'."

# Suda, lucha, grita, rima, # escupe, sufre, curra, bro.

# Cruza dedos, líneas, rappers, # calle tienen hasta dos.

# Cántalo, mándalo, manda flow, # súbete y bájalos.

# Es el turno de "Réplica". #

(Música)

"Lo prometido es deuda.

Hemos quedado con Bnet en el mítico lugar de la batalla

que queremos revivir hoy.

Y parece que el tiempo acompaña mi sensación,

porque nos espera una tormenta."

(Música)

# Por "Réplica internacional", # ya te lo sabes.

# Lo traje en modo suave,

# me ven volar por ese cielo # como si yo fuera un ave.

# ¿A ti cuántas te caben? # ¿Cuántas contestas?

# No sabes decir, # si no te sabes la respuesta.

# La pongo puesta # y luego te la quito,

# mientras te lo explico lento, # mientras pongo flow fresquito.

# Paso por tu zona # mientras todas las debilito,

# en tres, dos, uno, le entro yo,

# y el resto # tiene que chapar el pico. #

(Música)

¿Qué haces, amigo?

¿Qué pasa, boy?

¿Qué tal? -¿Cuánto tiempo?

¿Qué tal, hermano? -Amigo.

¿Bien, bro? A ti sí te veo.

¿Qué tal? ¿Cómo estáis?

-Bien, aquí esperándoos con la lluvia a la intemperie.

Joder, macho.

Sabes, yo os quería reunir aquí, tío,

porque este es vuestro lugar mítico de vuestra batalla supermítica.

¡Qué jóvenes que erais! Hombre. Muy pequeños.

-Joder, ha pasado tiempo.

-Muchos.

Ha llovido, pero es que hoy está lloviendo otra vez.

Brother, tú que eres de estos parques de la vida,

¿tú te conoces algún sitio guay?

Hay un puentecito por aquí cerca, que para echar unos frees...

¿Sí? Vale. Genial, genial.

El sábado que viene es su quinta temporada, el sábado que viene.

¿Nos llevas? Vamos.

-Vamos.

"Dos cracks que se diferencian por sí solos en actitud y estilo.

Klan,

con el que hemos aprendido tanto en lo personal

como en lo profesional,

y Bnet, del que sobran presentaciones.

Protagonistas de un batallón con mayúsculas,

y hoy también protagonistas de mi programa.

Me muero de ganas de revivir su primer enfrentamiento."

Mira, este es el puente.

Muy bien. Buen spot.

-Apañado para unos frees. Apañado para unos frees...

Tío...

A ver.

Hay que ver la pila andar que nos hemos pegado,

se nos ha hecho de noche y todo. Sí.

Podrías haber dicho que el puente estaba en Navarra.

Era un dato innecesario. Era un dato innecesario...

Si no, no habrías venido.

Nos ha puesto a hacer cardio aquí.

Brother, ¿cómo estás?

Yo bien, hermano, encantado de estar de vuelta por aquí.

Esta es tu casa, brother,

ya sabes que "Réplica" es tu pisito de verano,

que vienes una vez al año.

Claro. Encantado de tenerte aquí.

Y, oye, y hablando de "plays" en general,

has sacado hace poquito un documental,

¿qué tal la experiencia?

¿Cómo ha ido? Increíble, hermano.

Todo, desde el proceso, obviamente, de grabación,

porque lo disfrutamos mucho todos lo que participamos en él,

mis amigos, mi familia, yo el primero.

Incluso el equipo,

que son los que tienen el mayor curro que hacer,

creo que también lo disfrutaron,

y ver el resultado al final de toda esa experiencia,

que haya quedado tan bien, es un gusto y un placer.

Qué guay, tío.

Me moló mucho que sacaste como a tus colegas de verdad

de toda la vida, rapeando, rollo: "Os voy a enseñar de dónde vengo".

Mostrando a su gente. Claro.

Era la idea un poco.

Al final, que se vea lo que hay de verdad

y no solo lo que la gente ve en los eventos.

Qué de puta madre, tío. Oye, ya que estamos aquí, ambos,

vosotros como que fuisteis

los protagonistas de una batalla epiquísima, "repicarda", amigo.

¿"Repicarda" estaría bien dicho? Epicardo.

Epicardo.

Pero ¿si es femenino "batalla"? También, es lo mismo.

Epicarda, epicardo. Epicarda.

Es lo mismo.

OK, epicarda parece que te ha picado una tarántula.

Oye, una batalla mítica, impresionante que, claro,

la idea era que estuviésemos en el sitio aquel, pero bueno,

como ha llovido como un demonio...

Así que, yo,

me gustaría que la viéramos un poquito por encima otra vez,

¿vale? Vale.

A ver qué onda. Voy a ir a por la tablet.

OK.

Hostia, Bnet, que ya te estoy viendo en la toma,

eras superpequeño, cabrón.

Acercaos y la vemos.

Vamos allá.

# Esa es la primera, # en la segunda te deprimirás,

# no sé qué rima imprimirás,

# pero la técnica # que hace este pibe

# se la hizo a alguien más.

# Así que, ándate afuera.

# Si viene la tercera, te la meteré.

# Si no, en la pizzera, # es lo que yo sé.

# Vine a ganarme el respeto # que sé que no me tenés,

# Aun así la tenés adentro, # hoy sí te jodés. #

# Yeh, te jodés va de rebote,

# tú vas a notar # que te comerás mi cipote.

# La técnica que uso # ya lo hizo alguien con Grote.

# Lo tuyo no se ha hecho, # ¿verdad que no, Dtoke?

# Sí dependerías # y siempre te exprimiría,

# llévala, son de bis, # soy un crack como MC,

# bailará sobre mí, # pero en lencería fina. #

# Estoy en la zona, # tengo un problema con tu persona.

# Y es que tu madre va vestida...

# y le digo a tu perra: # "Dale pa' allá, Sicariona". #

Estaba El Jincho por ahí. -Claro, claro.

-Era la referencia.

# Pueden dar réplicas # y alargar hasta madrugada,

# pero a ver si me queda # algo de moral pa' mañana. #

(Vítores)

Guerra psicológica. -Espérate, espérate.

# Acá hay un problema # de localidad,

# pero, loco, admite que te estoy # partiendo de verdad. #

# No me estás partiendo nada, # yo te muestro calidad

# pa' mostrarla con versatilidad # pa' sacarla.

# Es la habilidad # con la que voy a demostrarla,

# no me hables de realidad # si te drogas pa' evitarla. #

(Vítores)

Esa nos persiguió. -Sí, sí.

# Hablan de mis dientes # porque no encuentran la manera.

# ¿Sabes qué, pedazo de ramera?

# Toda mi dentadura vale más # que toda tu carrera. #

Qué estilos diferentes, ¿no? -Sí.

Pues ya está.

Finito. Voy a devolver la tablet.

Ay, hermano, qué bueno. -Sí, buenos momentos.

-Sinceramente. Qué guay, tío.

Qué loco.

A ver, tres palabras cada uno de lo que habéis visto,

tres palabras.

Eh, infancia y nostalgia

y alegría al mismo tiempo.

Qué guay.

Creo que lo ha definido muy bien.

Infancia, si en su caso es infancia, imagínate en el mío ya.

Claro, claro.

Pero más que en tres palabras, muy brevemente eso,

es un buen recuerdo de un buen momento

que disfrutamos todos del ambiente

que había en ese momento en las batallas de parque,

que creo que es algo que a día de hoy es inexistente.

Y es como el recuerdo de una etapa muy bonita que pudimos vivir,

como ves, en primera mano y es un placer.

Qué guay, tío.

Claro, tú eras un niño ahí súper... Con toda la ilusión.

Y, de repente, te toca Klan, que venía de ser un referente,

era un tío que venía cruzando el continente,

¿qué pensaste o sentiste?

Bien,

ya era la ronda de semifinales y más que por Klan en concreto,

digamos que llevábamos todo el día con una misma dinámica

la gente de mi círculo que habíamos ido a competir,

porque ese ambiente que se generó también tan picado y demás,

era parte de que, en el público general,

que era una parte que estaba como muy dividida en FullRap,

que en aquel momento era el buque insignia del parque,

y la gente que venía del parque, pero no de FullRap,

es decir, gente que estaba como ajena.

Entonces, con la repercusión que tenía FullRap en ese momento,

ellos siempre iban con la actitud de:

"El parque somos los que mandamos".

Pero en un buen sentido,

en el sentido que tienes que llevarlo,

que si viene él de Argentina

como una superestrella de las batallas underground

y vienes a la organización más importante,

la gente que destaca fin de semana tras fin de semana en el parque,

va crecida.

Y nosotros íbamos con la actitud de "nosotros somos mejores

aunque no grabemos ni las batallas", ¿sabes?

Era un poco ese ambiente de, por un lado,

la gente que veníamos como "está muy bien lo que hacéis,

pero espérate", y por otro lado,

gente de "espérate tú, que somos los que fin de semana

tras fin de semana estamos dando el callo", ¿sabes?

¿Te sorprendió lo que viste?

Cuando llegaste, pero no solo de Bnet,

sino en general, a nivel de los chavales.

Fue loco, ya te digo.

Estar en otra plaza en España, que tanto había esperado estar,

viviendo algo que era muy similar a donde yo incrementé

mis habilidades y donde viví mis primeras experiencias.

Imagínate todos juntos,

lo que es estar en una plaza con MC españoles,

con estilos y recursos distintos.

Fue un montón, fue muy motivador y había mucho nivel,

eso también daba ganas de dejarlo todo,

saber que cada ronda que me iba encontrando,

era una sorpresa.

Había gente que conocía de nombre y gente que no,

como me pasa con Bnet,

que nos conocimos en ese momento y, bueno,

vaya sorpresa de batallón nos llevamos.

Espectacular. Sí, sí.

Oye, ¿tú pensabas que habías ganado?

¿En la de Bnet? En el momento sí,

hasta el día de hoy sigo pensando que si me dieron ganador a mí,

fue porque una vez que el vídeo se sube a internet,

hay diferentes criterios, obviamente.

Y obviamente que hay gente que avala más las estructuras

y las técnicas nuevas en sí, más frescas, porque las traía él.

Y gente que iba más al Punchline,

más a la agresividad, más a lo mío, ya te digo,

depende del criterio de quién lo vote, qué cosa estaba mejor.

Nunca me sentí como diciendo:

"Ay, no sé, no sé si era mía", porque ya te digo,

fui solo a España, ¿entendés?

Me sentía solo rodeado de un montón de personas

teniendo que defenderme por mí mismo,

entonces, más allá del criterio y las opiniones,

me sentía ganador desde el principio, o sea,

y cada rival que me pongan, por más que me esté matando,

yo por el simple hecho de no aflojar y dejarlo todo,

me sentía vencedor, ¿sabes?

Creo que por eso también terminó pasando,

porque si voy a la lógica y me ponía a pensar en el instante de:

"Está haciendo estructuras, tengo que hacer esto",

no iba a poder hacer nada, entonces,

tenía que seguir con confianza en lo mío.

Y defender lo tuyo.

Creo que eso es lo que me hizo llegar a la final, ¿me entendés?

Pura actitud. Pura actitud.

Yo también soy una persona que reconoce el nivel

y la complejidad que él manejaba,

era superior a la que yo estaba manejando,

pero en ningún momento dejé que se apague, cómo se diría,

la puesta en escena que yo tenía que marcar ahí.

Creo que en ese momento,

si se hubiesen sumado puntos por las cosas que hoy se suman

también, habría menos dudas en cuanto a lo divido

que está el criterio de quién gano o quién perdió.

Pero la verdad que lo disfruté un montón.

No, tío, de puta madre, y además,

yo por lo que veo de esas batallas tuyas tan antiguas,

se empezaba como a perfilar una cosa

que sí que en ese momento ese Bnet,

sí que en ese momento eso lo hacía más gente, a mí no me sorprendía,

pero empezaba a tener pequeños retazos de algo

que nunca supimos qué era, hasta que, de repente,

empezó a pasar el tiempo, ¿sabes?

Lo empezó a perfeccionar, claro. Y se convirtió

en el hijo de puta desesperante que es para competir con él,

es muy desesperante competir con él.

Que te lo digo en serio,

no hay nadie que yo odie más para competir,

porque yo estoy rapeando con él y yo sé que si yo rapeo contigo,

y yo te tiro algo, yo sé que tú lo vas a recibir,

le vas a dar la vuelta, bueno, creamos una energía,

pero yo a este señor, haga lo que haga,

es como que está así.

Puedo estar rapeando en ucraniano, que da igual, le importa lo mismo,

¿sabes?

Para ya, tío.

Oye, ya que estamos en este lugar tan maravilloso,

"Replica" sabéis que siempre tiene sus retos y sus cosillas,

pero esta vez, no hemos ido de girillos,

que nosotros somos muy de giros: "Vamos a hacer, no sé,

que rapeéis contra un payaso que hemos contratado".

No, no, vamos a ir "classic shit".

Es un 4x4 libre, así que, tomároslo como queráis.

El título que me han puesto a mí en el guion es: Revancha.

Y en eso ya entra la libre interpretación del corazón

de cada uno.

Así que, ¿quién quiere empezar?

Me da igual. -A mí también.

-Elige tú. Elijo yo.

Un piedra, papel o tijera, vamos a hacerlo justo.

Arranca Bnet. OK.

Y los dos: "Me da igual. Arranca Bnet".

(RÍEN)

OK, ¿lo tenéis? Vamos.

Todo listo, ¿todo claro, entonces?

Bnet, empiezas tú. Dale.

Revancha era la palabra, lo vuelvo a recordar.

Revancha era la palabra, lo vuelvo a recordar.

Revancha era la palabra... Que hagáis lo que queráis.

Entonces, en tres, dos, uno... Y.

(Música)

# Yo...

# Yo, yo...

# Iyo, bro, suelto free, # ¿cómo estamos?

# Lo de la revancha # no se me va de las manos.

# Porque enfrentarme a ti # es como enfrentarme a mi pasado,

# y eso es cosa que hace tiempo # tengo ya muy superado. #

# Yo también lo hago # y no me quejo.

# Desde pendejo,

# que me he enfrentado # al reflejo del espejo.

# Y lo supero dejándolo oculto # en el azulejo,

# vengo del sur,

# bastante lejos. #

# Desde el azul de lejos, # pisando el azulejo,

# hay quien lo cata pronto # y otros ni con catalejos.

# El que lo saca y al final # le cuenta chistes viejos

# pa' enseñarle trucos al conejo. # Lo dejo. #

# Me lo dejo en la lejanía, # qué pendeja esa rima mía,

# derriba la ironía, # mírame, madre mía,

# cruzando España

# para con Bnet # hacer una epifanía. #

# Haciendo epifanía aquí # todos los días,

# nos vieron cruzar el charco, # pasar a la otra vía,

# vivir la vida de narcos # sin mover kilos

# y al final, acabar esa peli # poniéndole estilo. #

# Poniéndole estilo, # tengo un arma, les tiro,

# moviendo los kilos, # * no hay kilos.

# Los compro o los vendo, # todos míos.

# La vida es un delirio, amigo. #

# La vida es un delirio,

# y un campo de lirios # donde yo voy medio tibio

# y no distingo ni el principio # del fin, en fin,

# tengo mis principios, # voy a mil,

# estoy echando a la gente # de mi zona, rollo El Cid.

# Venimos del principio del fin, # cerebro de delfín,

# la corona del "king",

# ando cada vez más motín, # mírame de perfil,

# míster "skill",

# que hoy voy a morir # listo para reír. #

# Listo para reír, # sin risa, no muero.

# Aviso, le saco la visa # y se la siso como tú a tu abuelo.

# Yo me vuelvo # mientras otros improvisan,

# pero mis barras cotizan # por encima del cielo. #

# Por el encima del cielo # con los pies en el suelo,

# no hay riff # que me sirva de consuelo.

# Perreo muerto con un riff, # con un suero, ey, yo,

# a este pez no lo sacan # con anzuelo. #

# El pez no pilla el anzuelo, # alcanza la paz y, luego,

# bajo el mar, # bajo tú andas por el suelo,

# y luego la vuelvo a rimar # para intentar algo nuevo,

# cuando me daban por muerto # vuelvo, encesto a lo Carmelo. #

# Como zombis son mis rimas # las que me hacen volar,

# son frees,

# son los primeros en las vidas, # compi,

# no sé cuántas fronteras # con mi rap rompí. #

# Rompí fronteras, # pasé junto a peña pasajera,

# lo que pasa que, todos cuando # están fuera de casa, exageran.

# Mas de la mitad # no me creo lo que me cuentas,

# sí que me salen las cuentas, OK, # bro, ningún problema. #

# No hay un problema, me cansé # de los que tenía y probé más.

# Lo sacié con un poema.

# Es por Ian y es por Emma, # mis hijos otro tema.

# Vine acá a cambiarles # el ecosistema. #

Oh, bien, bien.

OK, muy bien, cabrón.

No podéis ser tan buenos, tíos.

Este es mi programa, no podéis venir aquí...

No puedes venir aquí a ser mejor que yo.

Los invitamos a la próxima edición de "Replica" con Bnet y Klan

como conductores. Pues bueno, chicos,

Klan, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.

Amigos, por favor.

Lo hemos pasado muy bien, ya sabes que "Replica",

es como un piso que te regala el Gobierno.

Cuando tú entras por primera vez, es para ti en verdad,

tú puedes volver aquí cuando quieras.

Muchas gracias.

Bnet. Yo ya me lo sé, volveré.

Tú tienes la llave ya del pueblo.

Yo os voy a dejar por aquí, ¿vale?

A ver, lo del puente está bien,

pero tampoco estamos jugando a la oca,

tengo un poco de frío y me voy a ir con vuestro permiso.

Gracias a los dos.

Muy bien, hermano. -Gracias por todo.

-Nosotros seguimos batallando. -Sí, hacemos...

(BEATBOX)

"Cada programa que pasa aprendo más de mis compañeros.

Me encanta ver cómo el freestyle nos hace avanzar sin límites

a todos lo que los llevamos por bandera.

Y que las competiciones y sus resultados se quedan en algo

anecdótico entre tantas sensaciones y vivencias.

Estate atento, porque la semana que viene volveremos con más,

en 'Replica Internacional'."

(Música)