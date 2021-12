'Skone, The Big Fish': Disfruta del capítulo 2

(Música)

# Me muevo entre perros, # pastores y dogos,

# subidas y quiebros, # ruinas y tesoros.

# En mi cerebro hay un palacio # dentro de un chabolo.

# Dentro de autoengaños # que yo finjo, pero no controlo.

# Quitarle el pan a esos pirata' # no es un robo, papi (nunca).

# Quitarme fans es indoloro,

# te los doy grati' (pa' ti).

# Veo su música de plástico # y les hago zapping.

# Los miro desde el ático # y les prometo el Bugatti.

# Y aunque el viento sople # en contra, primo, "I promise".

# Que mañana todo saldrá bien.

# Aunque lluevan los problemas, # loco, "I promise". #

Oye, Chemi, ya que estás con lo del documental, hermano,

¿por qué no aprovechamos

una charla que tengo con chavales

que les va a gustar muchísimo, tío, y bueno,

que al final nos conocen a los dos

y creo que va a ser una grata sorpresa, compartimos ese ratito?

¿Te animas o qué?

Es la sensación de estar en un escenario tan lleno de gente,

el público, muchísimo público, ¿cómo es eso?

A mí, perdón por esto, pero a mí me pone cachondo.

(RÍEN)

Es que te lleva, hay una energía ahí, tío,

es como si la energía se viera, ¿no?

Es raro, ¿verdad? Pero es como...

solo lo puedes sentir ahí.

Es demasiado, para bien y para mal.

Porque también te puede putear que flipas, y decir:

"Madre mía, me está cayendo aquí con 30.000 personas...

Pero... Da igual, sigue mereciendo la pena.

Como, vale, hay 30.000 personas que me están odiando.

Pero a mí".

(RÍEN)

Sigo yo aquí, ¿sabes lo que te digo?

El ego subido. -Sí, sí. Claro, claro.

Bienvenidos...

A Red Bull batalla de los gallos 2016,

final internacional Lima, Perú.

(GRITA) Ruido.

De Perú. Guau, lo tenía tan claro...

Yo me duchaba y yo delante del espejo

Ensayaba el discurso del ganador, ¿entiendes?

Yo lo tenía muy claro, y pasó una movida, y es que...

Yo voy andando por la calle, como una semana antes,

antes de coger el vuelo a Perú, voy andando por mi calle, tío,

y me encuentro en el suelo un puto gallo de metal así.

¿Vale? En el suelo.

Por la cara.

Ese gallo no es un llavero, porque es muy grande, no sé,

y lo sentí como una señal.

Íbamos Arkano, Skone y yo, y claro, la posición de la gente era como...

Arkano viene de ganar

justo el año anterior como máximo favorito,

pero yo era, como siempre, de los favoritos,

siempre estoy ahí siempre que compito, incluso en otro país.

Y lo mejor de Chemi era lo típico,

que también era la primera vez que salía.

Entonces, me parecía muy curioso que había como una duda,

había como un aura de que la gente comentaba en el plan:

"No, es que el estilo que tiene Skone es como muy humor

de España, y en Latinoamérica no se va a entender".

Entonces se daba por hecho, en plan,

Skone en España sí, Skone en Latinoamérica, no.

Y yo, coño, que era el campeón de mi país,

paso a un segundo plano.

No, no, porque va a ganar Chuty a Arkano, porque tal".

Vuelvo a pasar a un segundo plano. Me ha pasado mucho en la vida.

Pero yo dentro de mí sabía que iba a ganar y yo.

Como yo estoy en un segundo plano, pues toma segundo plano.

Puñito, un puñito, me cago en la puta.

-Vamos, ¿estás "ready"?

-Cuando quieras.

"Readyísimo".

Todo, todo Lima, todo Lima levanta las manos, todo.

Con la energía de la música.

Llega la gran final.

Yo iba un poco preparado para el tema localía,

porque ya sabía qué ocurría, pero fue una ida de olla.

Vamos, que lo damos todo. Otra vez, otra vez, otra vez.

Vamos todos, que esta no es por el puto localismo, me cago en Dios.

Sentí que nada de lo que digas impacta,

que la gente te hace el vacío.

Yo miraba al público y veía peña haciendo el corte de mangas,

amenazándome, era como: "Madre mía".

Hubo bastante silencio, no se le apoyaba mucho.

Y a Jota se le apoyó mucho.

Jota hacía... (TOSE) Y ellos (IMITA MULTITUD).

Una punta locura, no era culpa de Jota ni muchísimo menos,

¿el chaval qué culpa tiene?

Pero bueno, al final me encerré en mí mismo y yo lo que pensaba

al final era...

Yo... Esto está imposible de ganar.

Pero yo voy a rapear mejor que tú 100 por ciento.

Y ya está. Que al menos que digan

que he ganado yo aunque hayas ganado tú.

# Lo que hago eso sentir dolor.

# Demasiado daño. #

-¡Replica!

¡Replica!

¡Tenemos otra réplica!

-Creo que él mismo y todos creíamos que no iba a ganar

después de tantas y tantas y tantas replicas.

-El campeón de Red Bull,

batalla de los gallos,

2016...

Skone.

Me elevan el brazo, gano yo, yo me rompo por dentro.

Por la tensión,

porque era la culminación de una vida luchando.

No de una vida haciendo freestyle,

una vida luchando, eso era la culminación.

Y fue superfuerte.

Como cualidades a destacar de Skone como freestyler,

yo creo que sin duda una de ellas es su puesta en escena,

la forma que tiene de mover la energía del público,

sobre todo psicológicamente,

saber redireccionar las batallas y darse cuenta de cuándo

no jugar sus cartas y cuándo sí.

Ya empiezo a vivir del freestyle, empiezo a vivir bastante bien,

de hecho.

Pero empieza la locura.

# No podría decir ni cómo empezó.

# Cuando casi tenía la fe perdida # sucedió

# en este año tan raro,

# que me ha pasao de tó # dejé el tabaco y a mi novia,

# y echo de menos los dos.

# Durmiendo en un avión de vuelta # de no sé qué parte.

# En Guanajuato o en DF # con Alfonso y Danger.

# No me da miedo el foco

# ni los logros importantes # y a pesar de vivir fuera

# siempre vuelvo al mismo parque.

# Este año un par de colegas # comiendo cárcel.

# La mirada de un amigo # no es para juzgarte. #

O sea, es superbonito, pero a la vez...

Digerirlo fue horrible.

De repente...

Era famoso.

De repente pasas tu vida...

Solo en aviones, en trenes, desórdenes de alimentación,

de sueño, colegas a los que no ves, rutinas personales

que pierdes completamente...

Es un incordio, porque...

Con él das 10 pasos y...

"Skone, una foto". "Skone, tal".

Y en el momento en el que hay una pequeña multitud,

ya la gente empieza a mirar esa multitud,

los reconoce más gente y a lo mejor te tiras 15 minutos

parado en una esquina para poder seguir con él,

o para tomarte una cerveza para ir a donde sea.

(Música)

Una vida muy y la estable, lejos de la familia, lejos de colegas,

ha tenido que dejar muchas cosas atrás, es verdad que ha sido duro.

-Ese tipo de vida que al final...

Al final repercutió en una ansiedad y unos problemas de ansiedad

y depresión...

Durísimos,

que tuve durante todo el 2017.

Y todo...

casi todo el 2018.

Lo que yo recuerdo como una época bastante oscura para mí,

porque a pesar de que vivía de puta madre,

Era muy difícil, era muy complicado.

¿Nunca tuviste un caso de ansiedad en esos casos?

Yo he tenido muchos problemas de ansiedad.

Del año 2017 en Perú, y todo el año 2018 hasta el final,

hasta que empecé a tratarme.

Y aprendí que está bien ir a un psicólogo,

y que hay que quitar ciertos tabúes y esta persona me dio

una serie de herramientas para llevarlo, porque, no te digo,

antes de un evento, que tiene sentido que tengas nervios,

que tengas tal, te hablo en casa.

Es que, claro, eso es una cosa que la gente no se piensa,

porque tú subes una foto aquí está gran, o lo que sea,

y se quedan con que estás de viaje por ahí, de puta madre.

Pero claro, tú a lo mejor después cuando bien las, después

de un mes de viaje, bienes en los huesos,

no estás comiendo bien, en casa a lo mejor hay cualquier problema,

cualquier historia, y eso te lo estás comiendo tú.

La peña puede decir:

"Más complicado soy yo que trabajo no sé cuántas horas".

Yo lo respeto, es verdad, llevas razón,

porque yo he estado trabajando esas horas también.

Pero a nivel mental, a nivel emocional,

para mí fue muy destructivo.

Yo, llegó un punto,

que no sabía qué me pasaba.

O sea, yo estaba en casa, viendo la tele,

cuando vivía en Madrid y escuchaba un pitido...

Y empezaba a ver puntitos, pensaba que me moría.

Me han ingresado millones de veces,

en Chile me ingresaron una vez en el hospital.

Bienvenidos al pan nuestro de cada día.

Lo que se ve en el escenario...

Es el tío destrozando al otro competidor.

Pero lo que no se ve son las horas previas al evento.

Y el post.

-Se generan muchas inseguridades, al final...

En otro tipo de disciplinas que ya llevan mucho tiempo,

acostumbran psicológicamente, tienen ayuda,

tienen mucho apoyo para decir:

"Tú vas a llegar a esto y cuando llegues a esto,

vas a estar ya consciente de a lo que te vas a enfrentar".

Pero el mundo del freestyle

es una cosa que hemos ido cultivando

y que se ha ido haciendo grande

a la vez que nosotros hemos ido avanzando también.

Y nos lo hemos encontrado, entonces, claro,

eso para todos prácticamente es muy difícil,

cada persona lo asume de manera diferente.

Creo que Chemi tuvo una época... En la que lo pasó muy mal.

Antes de salir a los escenarios...

Tenía sensación como que no quería salir.

Como que tenía...

Supongo que miedo es el rechazo del público,

otra vez exponerme a esta presión, a hacer una cosa que me gusta

y que todo el rato toda esta gente opinando de lo está haciendo

tal, no, esto lo está...

Al final creo que demasiada carga externa.

Yo antes tenía miedo de estar en la calle, tenía miedo de permanecer

más de 10 minutos sentado en un sitio, una locura muy rara.

Pero es que me pasaba.

Me han hecho TAC, me han hecho análisis de sangre, me han hecho

todo lo que te pueden hacer porque yo pensaba que tenía algo horrible.

Es que no es normal, estoy mal todo el rato.

Tengo que tener algo, tío.

Hasta que ya empecé a...

A ver, a un tratamiento psicológico, y me dijeron:

"Oye, es ansiedad, lo que te pasa es esto".

Un poco de depresión, un poco de ansiedad.

Creo que es una persona que se deja ayudar,

eso facilita mucho las cosas,

porque creo que la sociedad tiene como mucho miedo a:

"Tengo un problema mental, por así decirlo".

Porque cuando nos duele el estómago,

todo el mundo medicamento y ya está, no pasa nada,

y nadie se le ponen etiquetas de "eres un tal".

No, pero todavía hay mucho estigma en cuanto a:

"No, tengo una depresión, o mentalmente no estoy bien".

Necesito ayuda.

Hay mucho miedo en plan: "Es un loco, un flojo, es débil".

No, sabes, entonces creo que es una persona

bastante madura en ese aspecto para decir:

"Lo estoy pasando mal". ¿Sabes?

Y fíjate que esto de la ansiedad lo veo mucho en mis compañeros.

Lo veo mucho también... En chavales que son más chicos.

En los jóvenes de bien día, al final, es supercomún.

¿Por qué es supercomún?

Porque vivimos en una época, creo, sobre estimulante.

Todo es muy fugaz, todo es muy rápido,

la información es muy veloz.

Todo está de moda en un minuto y al minuto siguiente deja

de estar de moda.

Los chavales viven conectados

con la necesidad de agradar continuamente.

Eso no puede ser sano.

Sí o creo que todo el mundo pasa por esas etapas.

Pasa por etapas de inseguridades.

Hoy en día la sociedad, la gente se exige mucho,

por lo que ve en las redes sociales,

quieran ser una persona de éxito, porque todo lo que se refleja

es que todo el mundo tiene éxito en lo que hace.

Y en cuanto una persona no alcanza el éxito a corto plazo como quiere,

se siente muy mal.

¿Y qué pasa con esto?

Pues que crea una generación...

Entre los niños de cristal,

que le han dicho que sí en su casa a todo...

Y ahora por Twitter todo lo que a ellos le ofenda

no tiene que existir, y tiene que ser ilegal.

Entre...

La inseguridad que crean a las redes tapadas

con una falsa seguridad, hay un montón de problemas mentales

y un montón de tabúes a la hora de pedir ayuda.

Y creo que la gente tiene que tener claro

que no tiene que tener ningún tipo de miedo

a ir al psicólogo, a recibir ayuda, porque es algo totalmente normal.

Entonces, necesitas ayuda, recíbela.

No hay ningún problema.

Yo no podría llevar todo esto si no fuera por Johnny.

Que es mi hermano, y mi manager.

¿Qué pasa, hermanito? Buenos días.

¿Cómo estás? Dame un abrazo. ¿Qué tal?

¿Cómo estás, tío? Muy bien, brother.

¿Todo bien? Todo.

A Chemi le conocí aproximadamente en el 2015.

Un concierto en la sala Trinchera,

estuve viendo parte del concierto que él hizo en la Trinchera

y me pareció una persona muy creativa.

Una persona con muchísimo talento.

Sobre todo con la presencia que tenía en el escenario

y lo que decían sus letras.

Lo más importante es que Jonny pone por encima nuestro bienestar.

Todo el rato.

Johnny ha llegado un momento que me ha dicho: "Oye, te informo,

nos ha salido una fecha en tal país, tal día para hacer tal cosa,

cobrar tanto".

Yo: "Sí". Y Johnny: "No, no, la he rechazado

-¿Qué dices? Hermano, ¿cómo que la has rechazado?

-No, bro, porque vienes de esta gira, vienes de esta gira.

Tal y tal, te vas a poner malo y tienes que estar una semana

en tu casa descansando".

Lo que hemos aprendido es que al final

lo importante es que él esté cómodo,

que disfrute de este camino, y no todo es cerrar.

Hemos tenido que rechazar bolos,

por intentar acomodarle un poco el calendario, dentro

un poco de las circunstancias que él tiene a nivel personal.

-Chemi como persona es un tío sensible y rayado,

ahí donde se le ve, tiene su corazoncito.

Y es tan o más gracioso que como se le ve en el escenario.

Y la verdad es que anima el ambiente allá donde vaya.

En la última internacional que se realizó en 2020

la verdad es que le vi muy bien,

tuvo un cuadrante bastante complicado,

porque ya desde la primera ronda te enfrentas contra Tata.

# No le pongáis esto, # tiene pesadillas con el Clan.

# Dale, # yo sé de lo que digo a diario,

# cada vez que fluyo # soy el mejor en el escenario.

# Yo era el jorobado de Notre Dame, # me odiaban en mi barrio

# hasta que me hice dueño # de este campanario. #

-Skone como competidor me parece un tipo que va al hueso, incisivo,

que sabe lo que quiere y que no da muchas vueltas.

Y que logra el cometido.

Es la primera vez que tengo una gran final en la que yo pensaba

que ya había hecho lo difícil.

# Brother, en serio, tía,

# pero que tú # te hayas metido a competir

# no es culpa mía.

# Yo soy un abusón, hermano, # estoy educando a los niñitos,

# parezco el Vaticano. #

-Tiene muchas mañanas, sabe a lo que juega.

Muy duro de ser.

Resiste ante la adversidad,

una de las rivales más duros de la escena internacional.

# Yo creo # que me equivoqué de profesión.

# Pero él ha vuelto a los eventos

# y no porque sea # el mejor del talento.

# Porque te jubilaste # antes de tiempo. #

Se ponen de acuerdo.

A la cuenta de tres,

dos... Uno...

¡Skone!

Hay gente con la que te da coraje perder,

Skone es uno que aprendes cuando pierdes y dices:

"OK, me ganaste esta vez,

voy a aprender qué fue lo que falló".

No es como que te gane alguien a la mala,

sino él de gana de verdad, y aprendes de esas derrotas.

-Él mismo dijo: "Acabo de ganar a Aczino, he ganado".

O sea, ya, ¿quién me va a ganar?

Y creo que ahí se pudo relajar, y coincidió justo su relajación

con la mejor ronda de Rapder, que ahí le ganó.

# Tuve 1.000 polémicas, # ya lo dijeron los freestyler,

# ya me criticaron, pero la verdad, # no mames, soy como una bola

# de nieve, # porque entre más me vieron caer,

# me volví más grande. #

Y fíjate en qué bonito el freestyle.

Después de tantos años en mis competiciones

ganando movidas, haciendo tal, todavía se puede aprender algo.

Y ese día aprendí eso.

A mantener la guardia arriba y no bajarla nunca.

-Tres... Dos... Uno...

¡Rapder!

Es superingenioso, superexperimentado,

creo que es de los poco freestyler que saben manejar

muy bien los tiempos de cada batalla.

Los procesos que hay que seguir, y bueno, yo lo respeto muchísimo,

es mi ídolo.

La primera vez que nos juntamos Chuty, Skone, Hazhe y yo

fue en el 2016 en el "Made in Spain"

en Granada.

Estábamos mandando el festival "Made in Spain"

y queríamos freestyle,

porque ya estábamos todos

con la mosca detrás de la oreja y tal.

Que iba a petar y todo el rollo.

Y así fue.

Contratamos a Chuty, Skone e Invert y yo les ofrecí ser yo el DJ

para el evento para el show.

¿Qué pasó? Que...

Fluyó tanto y de una manera tan increíble con el público,

que fue de lo mejor

que yo mismo fui el que dije: "Esto hay que repetirlo".

Nos dice en plan: "Oye, ¿os habéis planteado

que aparte de vosotros tres podáis tener un DJ fijo como un grupo?".

Y ya empezamos a darle vueltas y vueltas:

"A lo mejor sí, sí, sí, venga".

Llegamos a ese acuerdo de que íbamos a ser los cuatro,

empezamos a pensar nombres, tal, como siempre, Invert y Hazhe

son los que más empiezan a tirotear ideas,

para aquí un "brainstorm" de ideas por todos lados.

-Salió "free-ends" "Friends".

-Y acabamos llamándonos pues Freenetiks.

Es un híbrido entre lo que sería un show normal,

un evento de rap, por ejemplo,

donde hay una serie de bases determinadas, una serie de bloques

que sabemos, pero nunca sabemos cómo los vamos a desarrollar.

Nosotros tenemos 50 y tantos millones de bloques

preparados, uno por ejemplo es de fútbol.

Y ya hay un instrumental que Hazhe se preocupa de producir,

un sampler de Oliver y Benji.

Pero... ¿De qué vamos a hablar? Eso lo pone el público.

Entonces, es como el híbrido perfecto entre llevar

un show preparado y que el público sea...

Sea parte activa del momento en sí.

-Las reuniones de Freenetiks son freestylers,

lo más informal que te puedas echar a la cara.

Y es un "brainstorming", lo que va saliendo.

Invert y Hazhe proponen muchas locuras, que no podemos hacer.

-Ya sea para bien o para mal, yo tiro ideas. Siempre.

-Chemi y yo, intentamos explicarle por qué el 99 por ciento

de esas cosas no se pueden hacer...

Y ya entre las superlocuras que se les ocurren a ellos

y las que se nos ocurren a nosotros,

que son más factibles, buscamos un equilibrio y ahí ya se hace...

Se hace Freenetiks.

-Si es que no nos dejan hacer nada.

Al final estamos coartados.

-Skone, vale, pues yo lo que quiero es que haya pruebas

en las que haya mucha interacción con el público, no sé qué. Vale.

Chuty, yo lo que quiero es que haya mucha interacción con el DJ,

que nos ponga tal.

Y llega un momento en el que estaba superpreocupados en plan:

"No, no, tenemos que tener una tienda de campaña".

¿Cómo? -No entendían mi concepto.

De espontaneidad, de que hubiera

una puta tienda de campaña en el escenario.

En medio del escenario, que dices:

"Ahí no puede entrar ni salir nadie".

Y de repente salimos los tres,

a mitad del show sale un freestyler famoso.

La gente tiene que estar pensando: "Lleva 40 minutos en una tienda

de campaña, aguantando a estos tres subnormales y al DJ".

(RÍE)

-Y el primer evento como Freenetiks,

salimos de una tienda de campaña.

Se escuchaba...

Se escuchaba "tío, las piernas, que me tapa con las piernas".

Todo eso escuchándose, con la sala llena de peña.

-Claro, al tercer evento

sales de la tienda de campaña con cara de:

"No quiero salir de la tienda de campaña,

que alguien haga algo".

Y nada, decidimos que la tienda de campaña ya la íbamos a rechazar.

-Me sintió... Era mi puta idea, tío, no...

Soy un incomprendido, hermano. (RÍE)

-Creo que yo me salgo de Freenetiks y me echan menos de menos

que a la tienda de campaña. De verdad.

Y eso es Freenetiks.

Despejar balones todo el rato.

Yo estoy superagradecido de que el destino nos haya juntado

como Freenetiks porque es nuestra relación personal es inmejorable.

La fama va y viene, el dinero va y viene,

los focos se apagan en algún momento,

pero el freestyle me ha dado una familia de verdad.

Gente que he conocido por el freestyle,

que no podría haber sido de otra manera,

gente que son tanto en España como repartidos por todo el mundo.

Y eso es muy fuerte.

Saber que en cualquier lado del planeta que estés,

tienes una casa, tío.

Y al final, cuando se baja el telón, se van las luces,

en cuanto acabe, van a seguir siendo mis amigos.

Y...

Agradecido, eso es lo más bonito,

eso es lo que le voy a contar yo a mis nietos.

-Chemi como persona... Es un sol.

Lo que se ve en el escenario es una cosa y lo que se ve detrás,

los que tenemos el privilegio de ser sus amigos, eso...

Todo lo contrario. Es un ser de luz.

Nuestro proyecto,

el proyecto que desarrollamos con ellos y ellas,

es un proyecto de trabajo a través del rap

como instrumento educativo y herramienta de comunicación,

y un ejercicio de experimentación e investigación.

Tienes que atreverte a cargarte de estímulos.

Es verdad, al final son estímulos.

Yo creo que en el arte, para escribir rap,

para tocar la guitarra, da igual, para dibujar, ¿me entiendes?

Lo que quieras hacer,

creo que tener una mente estimulada,

un afluente continuo de opiniones, de otros artistas, música,

emociones, de todo, o incluso, por qué no, de trabajar

no sé cuántas horas y ver lo que cuesta ganar ese euro,

al final eso lo puedes escupir en el arte, tío, y es lo más guay.

Cuanto más vivas, más puedes contar cosas que has vivido.

Entonces nada, montamos un estudio en las Delicias.

Con los chavales de Felinos gang

en esa época era Samy Marto, Kebin, Don Bueno,

JCH, Beny Guevara...

Éramos unos pocos allí.

Montamos el estudio.

Y es una época para mí preciosa.

Este sitio, cuando nosotros llegamos,

no era nada.

Era un local vacío.

No sabíamos ni grabar.

No sabíamos nada, solo sabíamos rapear.

Nosotros éramos niños.

Éramos chavales ya, éramos más mayores se.

Sin poder adquisitivo, quien tenía un local,

donde estar tranquilo, donde compartir música,

donde aprender música, yo aprendí mucho con ellos.

-A mí lo que más me gusta de este estudio, tío, es...

Esto es un lugar de aprendizaje, un templo.

En plan, vienes a este estudio, a echar un rato,

y acabas aprendiendo algo,

aunque no sea de música, aunque sea

que tienes que tratar mejor a tu madre,

¿sabes lo que te quiero decir? Lo que sea.

Es mi sitio, en Málaga, donde ir, y volver, y regresar a grabar,

a estar con ellos.

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

# Tengo la necesidad de hacerlo, # quiero

# que sintáis # el ingrediente secreto

# mientras lo cocináis.

# Haciéndote el amor # con el micrófono "all night". #

# Uno dos, probando, # a todos esos raperos

# los voy pasando.

# Tengo un diablo en cada hombro # y siempre me está hablando,

# poco a poco la confianza # me la está matando.

# 2900, aprenderme el "mike", # solo en la criba diré freestyle

# Andalucía cinco gramos, # corte samurái,

# un saludo a Dominicana, # que es la que hay. #

# Yo, mirándome al espejo, # recuerdo que me hago viejo.

# El tiempo va pasando # y nadie me salva el pellejo.

# Mi forma de actuar # con mi forma de pensar,

# si esto es algo de mi vida # que nadie puede cambiar.

# Yo siempre he sido individual # está, a Buena Vista,

# mirando si uno futuro sin pausa # pero sin prisa.

# Son mis pensamientos # y los llevo dentro.

# Si me divierten, emocionan,

# y dan vida a mi ego, # mirando siempre adelante.

# Nunca hacia atrás.

# Es un largo camino # y muy duro de llevar.

# Tratando a la mentira simplemente # con verdad.

# Alejándome un momento # de la cruda realidad. #

Qué chulada, ¿no?

-La gente tiene un concepto de Skone.

En lo alto de un escenario.

Con un micro en la mano.

Pero detrás de él...

Hay un escritor de barra.

-Es un tío que escribe muy bien, y no solo escribe muy bien,

sino que escribe mucho.

-Él es muy bueno, muy bueno. Rapeando.

Es más rapero que todos nosotros.

Es a veces un poco ñoño, le salen temas como Britney,

tal y cual, pero...

Es muy bueno, muy bueno.

Me dicen: "Tío, hay que ver,

que nada más sacas canciones de este corte, rollo Britney,

más sentimentaloides, un corte más light".

En verdad, después escribo un montón de rap,

como lo llamo, rap de rapero, escribo todos los días.

-Es algo que venimos percibiendo

desde hace mucho tiempo, porque es bueno.

Entonces creo que ha llegado el momento

de que la gente escuche al Skone que hace rap para raperos.

-Al fin, no sé cómo, pero está optando por sacar temas.

Mira que le metemos caña, pero yo creo que eso al fin

y le hace pensar a él también

que necesita meterse caña a la hora de grabar los temas.

Y ahora es cuando se está dando cuenta,

porque tiene más potencial ahí del que necesita.

-Va a partir... De todo el mundo.

Acordaros del Chemi como cantante,

porque va a haber un antes y un después.

Vamos a soltar... -Dale.

-Ese freestyle. -Ya era hora.

A ver si os mola, tío, cómo queda.

A ver.

Ponle, bro.

"Alright, alright."

-Ahí está, súbele de...

-OK.

-Está bajo.

-Ey, ey.

# S K O N E # Mira, si es que...

# Me dijeron: "Cobras esto". # No lo quise y me fui.

# La sartén está en mi mano, # el hijo lo que freír.

# Antes daba gracias al promotor # por dejarme subir.

# Pero ya perdí # aquello de reírse de mí.

# Y es que no todo en la vida, sí, # un boomerang del que viene y va,

# que regresa por fin.

# Si dejo a un promotor # que se aproveche de un chavalín,

# no te quejes cuando el del banco # se aprovecha de ti.

# Recuerdan a Don King,

# haciendo pasta con el sudor # del que se sube al ring.

# Mira, # se ve mi futura casa desde aquí.

# Si es tan bajo que ni pilla # que quiero decir,

# qué mal que está el país.

# Pero tú y tu grupo tenéis # la solución, ¿a que sí?

# Que todo está mal por aquí, # que no te dejan subir.

# Vamos a tener que darte # las gracias hasta por existir.

# A ti, que lo has pasado mal... #

Por eso después de...

De ver el sufrimiento tan Real,

tan de primera mano desde que soy pequeño,

de ver cómo mi familia y la gente de alrededor con la que he crecido

han superado auténticas tragedias, las han superado con valentía

y con una sonrisa, después de todo eso, durante toda mi vida,

¿quién soy yo...

para no aprovecharla?

# Quiere comprarse una casa # y otra para la mamá

# con piscinas porchecitos # lejos de la ciudad.

# Quiere un BMW de los que rugen # al pasar,

# pero se mira en el bolsillo # y solo queda un ducal.

# Ya llegará.

# Piensa todo el rato: ya llegará.

# Pero solo llegan años, # facturas y ansiedad.

# Hace sparring en un descampado # para quemar energía,

# porque el único poli bueno # es el "poli-die", Baby.

# Del barrio a la fortuna, bro.

# Se puede hacer.

# Skone vendió con los videos # de 50 cents.

# Y si algún día lo logra, # y piensa: "Los voy a joder".

# El que nace con hambre # nunca para de comer.

# Tiene un póster de Pac # y de Biggie en la pared.

# Una libreta con graffitis. # o un MP3.

# En el baño ensayaba # para el concierto llenos,

# pero con el grifo cerrado, # para que no se acabe. #

Al final, la reflexión es esa, que me he criado

entre gente luchadora, que han nadado contracorriente.

He sobrevivido a los depredadores,

he sobrevivido a un montón de cosas.

Y...

Y por eso soy...

"The big fish".

Porque...

Porque me he criado con peces grandes de verdad.

# Echo de menos la inocencia # de cuando chaval.

# Queríamos su ser felices, # pero Dios tenía otros planes.

# Y así crecí escribiendo # mis debilidades,

# me abro paciente a la que no veo # como una "webcamer".

# Por aquí nadie quiere # cambiar el mundo.

# Tú tienes muchos principios # y pocas necesidades.

# Háblame del capitalismo # cuando pases hambre.

# Luego te pases en juego # y mantengas a tus padres.

# Un hombre de verdad no se hace # en la calle, solo los nombres,

# pero de eso no se acuerda nadie.

# Bro, me estoy riendo del crío # que quiere ser Toni Montana

# sin haberle entendido.

# Crecimos en chándal, # pero con modales.

# Con los tenis de muelles falsos # como amistades.

# Me dijo: # "No me meteré en tu vida".

# Y acabó metiéndose # más que en una rave.

# Vivo en retroceso, # como en una glock, al filo

# y con final abierto, # como Lock, Stock.

# Como que parece # que sí pero luego no.

# Y ahora que estoy en sí, # a ver cuánto dura este show.