Comienza la cuenta atrás para el 5 de febrero, fecha de la Jornada 2 de la FMS España 2022 y que tendrá lugar en Granada. La liga de freestyle de habla hispana más importante de nuestro inaugura el 2022 con las expectativas más altas de su historia, y más después del éxito de la Jornada 1 en la que Gazir se proclamó MVP.

Por ello, analizamos las batallas confirmadas para repasar todas las claves de qué podemos esperar de la segunda jornada. Primero, te trajimos la primera pevia del Blon vs Skone, Zasko vs Sweet Pain y Gazir vs Mnak [léela aquí, en Playz] y ahora te traemos el análisis del Chuty vs Sara, Tirpa vs Mister Ego y Hander vs Sawi Elekipo.

“quedan 4 días para la jornada 2 de @FMSEspOficial ⏲️�� qué podemos esperar? https://t.co/6v0x9Eg9oO“ — playz (@playz) February 1, 2022

Chuty vs Sara, la batalla inédita La Jornada 2 de la Freestyle Master Series España aterriza en Granada con algún que otro enfrentamiento inédito en la historia. Es el caso de la batalla entre Chuty y Sara, pues los MC's se verán las caras en el escenario por primera vez y todo apunta a que será un batallón. ¿La razón? Que justamente los puntos fuertes de ambos son el punchline y las respuestas demoledoras. El regreso de Chuty en la liga generó mucha expectación, pues llevaba más de un año alejado de las grandes competiciones, pero después de jugar sus cartas en la Jornada 1 contra Tirpa demostró que, para el freestyler madrileño, el tiempo no ha pasado. Por no mencionar que en formato FMS Chuty parece no errar nunca (sin ir más lejos, en el arranque de FMS en Asturias superó Gazir por solamente 9 puntos). Por su parte, Sara se encuentra en su mejor nivel y en la Jornada 1 consiguió un punto, en su año debut, tras sacarle una réplica a Zasko en una batalla muy sangrienta. Y es que parece que los rivales fuertes siempre consiguen motivar a la canaria, por eso, y sumado al hambre de victoria que trae Socas tras quedar primera en el ránking de ascenso, todo apunta a que será un auténtico batallón y difícil para ambos. Aunque quizá más para Sara por todo lo que supone enfrentarse al tricampeón de FMS España que vuelve este 2022 para defender su título. “Ah bueno, uno sencillito. https://t.co/cgPgAi2V6c“ — Sara Socas (@socasmc) January 18, 2022

Mister Ego vs Tirpa, ¡y con público! Otro de los batallones que presenciaremos en Granada es el de Mister Ego y Tirpa, nombres que, por cierto, ocupan dos de las últimas posiciones de la tabla actual. Mister por ser el que menos puntuó de la fecha y Tirpa por perder en un batallón contra Chuty. Pero la tabla todavía no significa nada, pues son muchas las jornadas que quedan por venir; sin embargo, ambos freestylers saldrán a comerse el escenario para levantar el no haber puntuado en Asturias y conseguir 3 puntos que les alejen del agujero negro de la clasificación. Entre las claves de esta batalla hay que destacar, en especial, dos: que Tirpa sigue en línea ascendente demostrando que puede ser uno de los rivales más difíciles en formato FMS (y más después de quedar subcampeón internacional y ganar a Aczino) y que Mister Ego saldrá a hacer lo que mejor se le da: ridiculizar y tumbar al rival con su punchline y puesta en escena (y más con el apoyo del público, pues este puede ser su mejor aliado). Sin duda, un espectáculo de batalla que dará mucho de qué hablar. “Este sábado nos vemos Granada, que ganas de visitaros de nuevo.

El desafortunado que va a sufrirme es Tirpa

Vamos a compartir no competir.

El demonio me posee. YamarayañsjfkaHskabz pic.twitter.com/FrTL6KvGsR“ — Mister ego (@Misteregoelemen) February 1, 2022