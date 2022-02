Ya queda menos para que llegue el 5 de febrero, fecha de la Jornada 2 de la FMS España 2022 y que tendrá lugar en Granada. La ciudad que cobija a la famosísima Alhambra acoge la segunda jornada de la liga de freestyle de habla hispana más importante y, además, con las expectativas más altas de su historia. Por ello, traemos a modo de previa el análisis de tres de sus enfrentamientos: Skone vs Blon, Gazir vs Mnak y Zasko vs Sweet Pain. ¿Qué podemos esperar de todos ellos?

Recuerda seguir la Freestyle Master Series España en directo, a través del canal de YouTube de Playz y en RTVE Play, en exclusiva para España.

Skone vs Blon, una batalla en clave de humor La FMS España inaugura el 2022 con algunos de los clásicos de la escena, y entre todos ellos, destaca el Skone vs Blon. Se avecina uno de los enfrentamientos favoritos de la comunidad del freestyle por el ingenio que manejan ambos MC's, pues las referencias ocurrentes y los punchs chistosos siempre están presentes en las batallas de Skone y Blon. Una batalla en clave de humor que no significa otra cosa más que tener como objetivo humillar a tu rival de la manera más ingeniosa posible. Y, por consiguiente, no dudamos que el más sinvergüenza será quien la gane. No esperamos otra cosa que comparaciones brillantes y dobles sentidos hirientes que dejen al otro por los suelos. Las risas están aseguradas pero no hay que olvidarse que la lucha por los tres puntos, también. Sin ir más lejos, todas las veces que Blon y Skone se han enfrentado en FMS, ha sido Skone quien se ha proclamado siempre campeón, excepto una vez que Blon se llevó los tres puntos, pero por no haberse presentado su rival a la batalla por motivos de salud. Y el enfrentamiento más reciente de estos dos míticos freestylers fue la lucha por el título de campeón nacional de Red Bull, en 2020, batalla que también ganó Skone. Un combate muy atractivo en el que las tablas y la experiencia sobre el escenario (y más con público) jugarán un papel esencial y en el que Blon peleará por remontar su resultado de la Jornada 1, fecha que generó bastante controversia después de su derrota contra Mnak. Skone, por el contrario, ganó a Sawi Elekipo y buscará el doblete en Granada. ¿Qué nos deparará la batalla del "verdadero humor del freestyle"?

Gazir vs Mnak, amigos pero rivales en el escenario Otro de los clásicos es el Gazir vs Mnak, una batalla que ya estamos acostumbrados a ver, tanto en formato FMS como en competiciones oficiales y de exhibición, pero siempre es un enfrentamiento muy bien recibido por el público. ¿Las razones? El nivelazo de estos dos nombres de la nueva escuela de free que llegaron en 2020 a FMS para hacer historia. Gazir, que se proclamó MVP de la Jornada 1 en su batalla contra Mister Ego y que no ha parado de conseguir logros en competiciones como Red Bull, FMS o God Level, se enfrenta a un Mnak que además juega en casa en esta fecha. Gazir y Mnak, conocidos también por su amistad en lo personal, lucharán por sumar otros 3 puntos a su posición en la tabla, pues ambos ganaron sus batallas en la Jornada 2 de Asturias. Lo que podemos esperar de esta batalla es, sobre todo, mucho punchline, agresividad y respuestas al momento. Tanto Gazir como Mnak son expertos en eso, contestar con lo menos esperado y de la manera más dura posible para que al jurado, al público y al rival le explote la cabeza. Ya en la temporada 2020/21 se proclamaron como la batalla de la Jornada 3 y no sería desacertado confirmarlo para la próxima fecha en Granada.