El próximo sábado 5 de febrero vuelve la liga de freestyle más importante de nuestro país, FMS España 2022, y además con público presencial. A partir de las 18:00h, podrás seguir la Jornada 2 en Granada en el YouTube de Playz, la app de Playz y en RTVE Play, en exclusiva para España.

Antes, podrás disfrutar del casteo previo en el Twitch de Playz, con Kapo 013, BTA y Cristina Grimaltos. A partir de las 17:00h, arranca la previa con el mejor análisis de cara al comienzo de la fecha. Y, a partir de las 18:00h, hora de inicio de la Jornada 2, castearán todo lo que ocurra en las batallas, en nuestro canal de Twitch. Porque la FMS España 2022 se proclama como la más esperada en sus cinco años de vida y en Playz volvemos a hacer historia con ella.

Cobertura en directo en nuestras redes y contenidos exclusivos desde Granada

Playz se desplaza a Granada como medio oficial de la liga en su temporada más esperada de la historia para contarte todo lo que pase y que no pierdas detalle. Estaremos allí presencialmente y podrás seguir todo a través de una cobertura en directo en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram.

Nuestras periodistas, Miriam Martín y Adriana Jiménez, ofrecerán desde Granada toda la información en directo, las reacciones de los protagonistas y todo lo que dé de sí la jornada.

En Twitter tendremos un análisis de todo lo que esté pasando en el momento; a través de Instagram Storys podrás ver lo que ocurre detrás de las cámaras; además, tendrás disponible en el YouTube de Playz las entrevistas exclusivas en el backstage con los freestylers después del evento y la entrevista exclusiva a la batalla de la jornada, con el MVP. Y, por si no fuera poco, un videoblog para que revivas FMS desde dentro. Por todo esto y mucho más... are you ready para el 5 de febrero?