Puede que seas de los que disfruta practicando deporte, o de los que lo hace incluso más viendo cómo se desarrollan los diferentes torneos en radio o televisión. Sea cual sea tu caso, seguro que no siempre te paras a pensar en la cantidad de disciplinas que se encuentran tras cada uno de los encuentros. José Manuel López Nicolás, doctor en Ciencias Químicas y profesor de Biología Molecular, responde en La ciencia de los campeones, un libro donde da respuesta a cuestiones como estas: ¿la Selección Española de Fútbol ganó el Mundial gracias a la geometría? ¿Se puede prever hacia dónde va a ser lanzado un penalti? ¿Están relacionadas las matemáticas con los triunfos de Carolina Marín? En PlayzTrends hablamos con su autor para debatir sobre todo esto y llegar a una conclusión: ¿puede la ciencia construir campeones olímpicos?

“Tengo el placer de presentaros "La ciencia de los campeones", mi nuevo libro editado por @Planetadelibros y prologado por @astro_duque , en el que uso el deporte para divulgar la ciencia, fomentar el espíritu crítico e impulsar las vocaciones científicas. https://t.co/T8EaPUMqkc pic.twitter.com/7UkKOy0MGa“ — José M López Nicolás (@ScientiaJMLN) April 18, 2021

Empiezo por el final, porque en el epílogo dices claramente que uno de tus objetivos con este libro era el de mostrar que en una cancha de baloncesto, en un partido de tenis o en una carrera ciclista hay más disciplinas que en los laboratorios de física o biología molecular. ¿Crees que la gente de a pie tiene esto en mente?

José Manuel: Yo creo que hace falta cambiar el chip, y ese es precisamente uno de los objetivos del libro. A mí me gusta hablar mucho sobre la ciencia de la vida cotidiana. La vemos en nuestras necesidades, pero también en nuestra afición. La gente no lo sabe, pero detrás de los deportes seguidos por millones de personas se encuentran muchísimas disciplinas científicas que a veces uno no es consciente, y es muy importante, porque ayudará también a valorar el progreso científico y tecnológico. Cuando te des cuenta de que un partido de tenis, fútbol o baloncesto no serían posibles sin los avances científicos, apostaríamos más por la ciencia. Ya no hablo de la ciencia del futuro o de los exoplanetas, te hablo de una pelota, de una equipación o del Ojo de Halcón. Creo que si sabes estas cosas, las disfrutas más porque sabes de dónde viene lo que estás viendo. El conocimiento es placer, siempre lo he dicho.

Tocas varios deportes y te centras en los casos de varios españoles, como el de Ona Carbonell. Dentro de la natación muchos sabíamos que empleaban gelatina para el pelo, pero quizás no teníamos en cuenta que su éxito también pudo ser gracias a la estructura ósea que tienen algunos nadadores. ¿La ciencia está detrás de su alto rendimiento?

José Manuel: Se junta todo. Los genes y el físico son importantes, pero a mí no me gusta eso de "es que esta persona tiene un don". No, los dones se entrenan y se trabajan. En la natación sincronizada o artística, realmente hay muchas disciplinas científicas. Dices lo del pelo, pero la gente no sabe que el hecho de tenerlo fijo influye también en las puntuaciones. El producto está formado por colágeno, el mismo que se utiliza en la alimentación. Su propiedad es la de fijar, pero la química también va más allá y llega hasta el maquillaje. Gracias a la ciencia, se pueden hacer pigmentos que resistan muchísimo ante el agua. Eso se puede extrapolar a la vida diaria cuando, por ejemplo, utilizamos cremas solares que te permiten que nos bañemos sin que pierdan su efecto. En la natación sincronizada también hay ciencia en los bañadores. La tecnología hace que se les ajuste mejor, pero también se emplean luces led para hacerlos muchísimo más espectaculares.

04.52 min Mundial Natación | Ona Carbonell nada al son de Mandela en la preliminar

"Sin una molécula, el gol de Iniesta en Sudáfrica no habría existido" Vámonos al famoso tiki taka, porque también es objeto de estudio dentro de tu libro. De forma breve, ¿podríamos decir que fueron las matemáticas las responsables de que este método saliera tan bien en clubes como el FC Barcelona? José Manuel: Sí, y de la Selección Española. Muchos piensan que el tiki taka depende solo de la posición de los jugadores, pero va mucho más allá. ¿Cómo se distribuyen y se mueven los jugadores en el campo? Esa es la cuestión. Todo eso es fruto de la geometría y las matemáticas. Es algo que está escrito desde hace muchos años por parte de autores que sabían cómo hacerlo. Cuando se aplicó por parte del Barça y luego por la Selección, los equipos contrarios no sabían cómo contrarrestarlo porque nunca se habían enfrentado a ello. Sin embargo, poco a poco fueron pasando los años y ocurrieron dos cosas: una, que el equipo contrario ya había estudiado cómo posicionarse para contrarrestar su efecto; y por otro lado, que por mucha ciencia que haya, la calidad también es muy importante en el deportista. La generación que se juntó en aquella época no es la misma que ahora. Defiendes que, al tirar un penalti, deberíamos escoger siempre lanzar los primeros y hacia la parte superior de la portería, pero por el centro. ¿En qué argumento científico te basas para hacer tal afirmación? José Manuel: Una de las frases más absurdas en el mundo del fútbol es la de "los penaltis son una lotería". ¿Pero qué me estás contando? Hay mucha probabilidad, estadística y psicología detrás. Ahora mismo no te digo que si haces algo lo vas a parar, pero vas a tener más posibilidades. Y si lo haces de "x" forma, todavía más. Todo esto lo ha estudiado la ciencia, incluso te predice comportamientos, y es algo que te explico en el libro. A día de hoy, no entrenar los penaltis es un error monumental. Ejemplo de ello es cuando Pepe Reina le dijo a Casillas en los cuartos del Mundial de Sudáfrica hacia dónde tirarse en uno de los penaltis frente a Paraguay. José Manuel: Pero fíjate, Pepe Reina había estudiado al jugador a base de verlo en la Premier. Pero ahora mismo hay herramientas que te permiten saberlo. La inteligencia artificial recoge todos estos datos y te da un perfil, y eso es lo que prepara el técnico de cara a los encuentros. Recuerdo que en el Mundial de 2010, jugadores como Fernando Llorente tuvieron que cambiarse la camiseta en alguna ocasión porque durante el juego, los agarrones provocaron que se rompiera. Pero aún así, ¿podríamos decir que Iniesta llegó a marcar el gol que nos dio la victoria frente a Holanda gracias a la gran elasticidad de los tejidos de su equipación? José Manuel: Claro. Cuando Iniesta recibe el balón de parte de Jesús Navas, hay un momento en el que echa a correr por la banda y lo agarran. La camiseta se estira en ese momento, así que él pudo seguir. Eso fue gracias a la química y a una molécula que se llama elastano, que permite esa elasticidad y antes no se encontraba en las prendas deportivas. Sin esa molécula no hubiera existido ese gol, porque habría sido falta y no hubiera podido seguir corriendo. 00.36 min 11 de julio de 2010. La selección española afrontaba en Johannesburgo el partido más importante de su historia. Por primera vez la `Roja¿ estaba en la final de un Mundial para pelear por una estrella de campeón que lucir en el pecho. Entonces llegó el minuto 116. El resto, es historia.

"Sin la ciencia, el desenlace de Grosjean hubiera sido fatal" Si nos vamos al tenis, estamos más que acostumbrados al Ojo de Halcón, pero... ¿qué hay de las raquetas que ya incorporan mecanismos para hacer todo tipo de mediciones? ¿Qué porcentaje de "culpa" crees que tienen en el la victoria o derrota de un tenista? José Manuel: En la victoria de un jugador, si se aplican, mucho. Esos dispositivos que se introducen en las raquetas te sirven para saber qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. También cómo mejorar o cambiar algunas cosas que no van del todo como deberían. Eso hay forma de saberlo a través de estos dispositivos, y con esta información que te mandan ya sabes cómo debes cambiar tu juego. Pero en otros deportes también hay dispositivos que te dicen cómo está tu estado físico y prever lesiones. El conocimiento de la ciencia y la tecnología te puede dar el pequeño valor añadido necesario para ganar a tu contrincante. Muchos tenemos en la cabeza el aparatoso accidente de Grosjean durante una carrera de Fórmula 1. Hay quien dice que salió con vida gracias a un milagro, pero la respuesta vuelve a estar en la ciencia. ¿Qué factores se unieron para que el piloto saliera prácticamente ileso de allí? José Manuel: Gracias a la química de los materiales y a los dispositivos que ahora hay en los coches y la ropa de cada piloto. La suerte jugó un papel clave, pero evidentemente, sin el avance de la ciencia y la tecnología, el desenlace hubiera sido fatal. La divulgación de la ciencia es la mejor herramienta que conozco para hacernos personas libres, pero entendiendo la libertad como la toma de decisiones con conocimiento de causa. “Un milagro ha sobrevolado el circuito de Baréin, las imágenes son tremendas. #BRNmovistarF1 pic.twitter.com/8bAJ0p9nJf“ — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) November 29, 2020 Das mucha importancia a la psicología como factor clave en el éxito de muchos deportistas de alto rendimiento. ¿Qué porcentaje crees que debería tener en sus entrenamientos? José Manuel: Si yo tuviera que elegir tres disciplinas científicas en el deporte, una sería la psicología. Hasta ahora no se le ha dado la importancia que se merece. Los grandes equipos ya llevan años trabajándolo, pero a nivel de la población media no se le da importancia. Es crucial tanto fuera como dentro del terreno de juego. Dentro porque por ejemplo, yo veo partidos de tenis donde el resultado es 6-0, 0-6 y 6-1. Eso no hay quien lo explique, porque si ganas 6-1 es porque eres tremendamente superior al otro. ¿Cómo es que en el siguiente set pierdes 0-6? Hay que gestionar muy bien lo que ocurre dentro de la pista y que psicológicamente no consiga hacerte caer. Pero fuera de la pista también, porque lo hemos visto con ejemplos como la tenista Osaka. Para poder gestionar triunfos, derrotas, presiones, dinero, fama y medios de comunicación hay que ser muy fuerte. Despreciar la psicología es el primer paso para cavar tu fin profesional. Si te pregunto por tres deportistas que sepan gestionar todo esto de la mejor manera posible, ¿qué nombres me darías? José Manuel: Me viene el nombre de Carolina Marín, Rafa Nadal y Fernando Alonso. Y te voy a decir una más: Lidia Valentín. Psicológicamente hay que ser muy fuerte para no caer en la tentación siendo consciente de que tus rivales están haciendo trampa y estén atrayendo a los medios de comunicación y ganando dinero. O psicológicamente eres la mejor, o caer en la tentación es muy sencillo.