Â¿De quÃ© hablan los instapoetas de nuestra generaciÃ³n?

Es probable que durante gran parte de 2020 y lo que llevamos de 2021, muchos de nosotros hayamos cambiado nuestra forma de consumir literatura. El mundo marcado por la inmediatez y sin tiempo para el descanso total ha sido el escenario ideal para que dediquemos multitud de horas a sumergirnos en redes sociales. Una rutina que si ya de por sí copaba gran parte de nuestros días, tras el estallido de la pandemia se ha convertido en una especie de "necesidad" por ser escuchados y comprendidos, aunque sea por los usuarios que siguen tu día a día en plataformas como Instagram.

A. Sotodosos: "Hace cinco años recibía todo tipo de insultos"

Si echamos la vista atrás, Defreds y Marwan fueron los pioneros en dar vida a un género que en España, ha permitido que escritores que comenzaron su andadura en redes sociales se dieran a conocer en el mercado editorial. "Cada vez es más complicado prestar atención a algo durante un tiempo prolongado", indica Sotodosos. "El hecho de tener prosa poética, sobre todo si los relatos no tienen conexión unos con otros, es de gran ayuda. Cuando escribes algo real, es más fácil que la gente conecte y empatice contigo. Todo el mundo puede verse reflejado en los textos que tiene frente a ellos".

A este respecto, surge la necesidad de evidenciar el nacimiento de nuevas masculinidades. Autores como Dani Rivera ya nos contaron que multitud de usuarios daban por hecho que era homosexual por escribir sobre sus emociones: "No es algo generalizado, pero hay muchos escritores ahora que, por desgracia, sufren cómo la gente les dice que son demasiado sensibles", afirmaba a PlayzTrends.

¿Poco a poco vamos asumiendo las nuevas masculinidades? ¿Hemos desechado aquello de "los hombres no lloran"? Alejandro Sotodosos lo tiene claro al afirmar que estamos en una fase donde "la gente sigue sin asumirla, pero ya no lo dice abiertamente": "Hace cinco años, yo recibía comentarios y memes de gente burlándose. No creo que le cambio se haya realizado realmente en todas las personas, pero sí noto que es real eso de que ya no lo exteriorizan tanto, hay más pudor al respecto. He llegado a recibir comentarios del tipo "qué mariquita, qué maricón, vaya ñoñada"... Todos estos conceptos, que yo no me los tomo como insulto, asumía que iban a llegar al hacer lo que hago. Llegar un punto en el que en pleno 2021 puedo publicar un libro que tiene una chica con un vestido rosa en portada, y que incluso el interior sea rosa y nadie me haya hecho ningún comentario al respecto... es un paso adelante".

Es evidente que las redes sociales han permitido que autores recién lanzados al mercado editorial o con una comunidad potente de seguidores den a conocer de forma pública sus proyectos. Este modo de actuar no suele ocurrir con escritores de otro tipo de géneros, así que no está de más prestar atención a un modelo de negocio que, de seguir su curso, podría generar un cambio de paradigma en el sector editorial y abrirnos paso ante nuevas formas de consumir literatura.