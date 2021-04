Lucía Tudela presenta 'Las canciones que nunca te dediqué'

Las canciones que nunca te dediqué. Ese es el mensaje y el esperado título del último lanzamiento de Lucía Tudela. Esta autora solo tiene 25 años, pero ha conseguido crear una comunidad que le ha permitido abrirse sin miedo y en canal en un libro cargado de playlist que evocan todas y cada una de las emociones que hay detrás de sus heridas. Unas heridas que se ha encargado de abrir, revivir y cerrar para mostrar con libertad su visión del mundo.

¿En qué momento vital te encontrabas cuando empezaste a escribir Las canciones que nunca te dediqué?

Lucía: Pues creo que ha sido el peor momento de mi vida en cuanto a creatividad. Cuando empecé con el libro llevaba ya unos meses de inspiración pura. Me costó muchísimo sacarlo. Fue un reto absoluto, porque era como "vale, Lucía, tienes que sacar un libro y tienes que hacerlo partiendo de cero".

El libro está repleto de playlist y acabas con las de autoayuda y dolor. ¿Crees que van de la mano?

Lucía: Supongo que son necesarias la una con la otra. Más la autoayuda con el dolor que viceversa. Al fin y al cabo, si no te quieres a ti mismo no vas a poder querer bien al 100%, porque vas a acabar pensando eso de "¿y si no soy suficiente?". Debes entender principalmente que lo más importante eres tú, y a raíz de eso, tirar con lo demás. La autoayuda como tal es necesaria por partir del amor propio.

"Nos han metido mucho en la cabeza las historias de Disney"

Hablas mucho sobre el amor, en todas sus facetas. Para ti, ¿qué debe tener una relación para que sea 100% sana?

Lucía: La confianza, sin duda. Para mí la comunicación es imprescindible. Se da por hecho que la otra persona puede saber cómo nos sentimos, pero para nada. La otra persona no es adivina y si no le dices: "me siento de esta manera", no puede dar por hecho cómo te sientes. No lo tenemos todavía arraigado del todo, así que las mayores discusiones siguen produciéndose por esto. Vas acumulando y al final acaba explotando por una u otra parte. También es importante la empatía para poder entenderlo todo desde su punto de vista. Si tú ves un nueve en el suelo, la otra persona va a ver un seis. Los dos vais a tener razón, pero cada uno posee su punto de vista.

¿Crees que percibimos el amor de forma diferente según si somos hombre o mujer?

Lucía: Creo que las mujeres en sí, al estar -por desgracia- en un mundo bastante heteropatriarcal, nos han metido mucho en la cabeza las historias de amor de Disney, el príncipe azul, el "si no te escribe, no le escribas", etc. Sigo pensando que somos más propensas a mostrar lo que sentimos. Los hombres por el contrario, creo que siguen pensando mucho eso de "si muestro mis sentimientos, vas a tocar mi ego". Las mujeres no es que veamos el amor de manera diferente, sino que ellos son más reservados a la hora de expresarlo, y eso es muy distinto a la hora de demostrarlo y de tener una relación sana del todo. También es verdad que cada vez hay más escritores que hablan más sobre amor y ya no se esconden.

Hablas sobre el sentimiento de culpabilidad que llegan a tener algunas mujeres por decir que no. “Me dejas extrañada porque es la primera vez que me pasa. Que digo que no y es que no. Y no me tengo que sentir mal después”. ¿Crees que se nos sigue culpabilizando?

Lucía: Cada vez menos, pero es verdad que aún hay un alto índice de que tú digas "no" y al final sea la mujer la que se sienta culpable o responsable. A veces terminas mirando por la otra persona y cedes, cuando quizás a ti no te apetece. Aún no está eso de decir "no es no".