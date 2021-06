Hace unos días, Javier Castillo recogió el premio a Malagueño del Año en Cultura. Un galardón que no solo reconoce el éxito obtenido con El día que se perdió el amor, El día que se perdió la cordura, Todo lo que sucedió con Miranda Huff y La chica de nieve, sino que supone toda una recompensa a un escritor cuya primera novela comenzó a gestarse en un vagón de tren: "Mucha gente me pregunta cómo empezar a escribir y llegar a vender tanto. En realidad, cuando escribes lo único que quieres es dar forma a una inquietud. Recuerdo que escribía pensando en que solo me leerían mi mujer y un grupo de amigos. Imaginaba que en total me leerían seis personas".

Seis personas que, desde que en 2014 decidiera lanzarse de lleno a la autopublicación, han crecido de tal manera que le han permitido sobrepasar la cifra del millón de ejemplares vendidos. "De primeras no te lo crees. Es algo que reconforta ante todas las horas que pasas delante del ordenador intentando que todo quede perfecto". Una perfección que asegura estar puliendo en El juego del alma, un proyecto que verá la luz en marzo de 2021. "La historia empieza con una chica crucificada en unos suburbios de Nueva York. Además, regresa un personaje que ya apareció en una novela anterior y da comienzo una investigación para saber lo que ha ocurrido en realción a otro caso similar que sucedió años atrás".

“Aquí está, matándome de ilusión: el nombre y rostro de mi siguiente novela. EL JUEGO DEL ALMA, que verá la luz en 2021. #ElJuegoDelAlma. pic.twitter.com/1dW52CdNtJ“ — Javier Castillo (@JavierCordura) November 4, 2020

"Hay que escribir sin dejar de ser realista" Aunque dedicó varios años a desempeñar su profesión como consultor de finanzas, Javier Castillo no olvida que su foco siguen siendo todos aquellos sentimientos que cada uno de nosotros somos capaces de vivir: "Lo lógico es escribir sobre algo que te guste muchísimo, pero sin dejar de ser realista. A mí me encanta la Bolsa. ¿Podría escribir un libro sobre ella? Sí, pero seguramente no llegaría a tanta gente. Al final tienes que saber crear emociones universales". Sus novelas son ampliamente consumidas en ambos hemisferios, pero hay quien se olvida de echar un vistazo a los agradecimientos. Unas páginas donde cada autor ofrece su particular punto de vista sobre la consecución de su obra y en las que Javier quiso dedicar unas palabras a uno de los mayores sustentos de su vida: su familia. "Mi mujer me ha enseñado lo que es el amor, el miedo a perder cuando hemos tenido una discusión, el amor a los hijos... Lo que necesitas para escribir es conocer emociones en todos los ámbitos posibles. Una vez que comienzas a conocerlas, eres capaz de generar situaciones que las evoquen".