"Los sentimientos no se razonan, se sienten". Así podría resumirse el abanico de emociones que aborda Alejandro Sotodosos en Después de todo. Un libro repleto de relatos llenos de significado donde este apasionado de las letras decidió volcar su modo de ver y enfrentarse a la vida. Tiene cuatro libros a sus espaldas que publicó cuando tenía entre 17 y 20 años, pero ahora regresa con un proyecto que analiza y desentraña en la entrevista concedida a PlayzTrends. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Su historia es el fiel reflejo de nuestra generación?

¿En qué momento vital estabas cuando te lanzaste a escribir “Después de todo”?

Alejandro: Yo siempre he escrito este tipo de prosa. Tenía una serie de textos que había estado escribiendo en los últimos años y publicando en redes, así que intenté articularlos. Es decir, determiné cómo iba a organizarlos y cómo hacer que el lector pudiera digerirlos de forma orgánica y lo más natural posible. A mí siempre me han gustado las palabras, así que decidí tenerlas de hilo conductor. Mucha gente las lleva tatuadas, así que se me ocurrió que podía recuperar las que me resultaran más atractivas e intentar encajar los textos con cada una de ellas.

¿Crees que, precisamente, eso del aquí y el ahora a veces se nos olvida?

Alejandro: Sí, totalmente. Es un poco la tendencia de la sociedad en la que vivimos: hacerlo todo rápido, cuanto más mejor, no pensar en este momento y pensar en lo que vamos a ser dentro de "X" tiempo... Muchas veces se nos termina olvidando este momento. Incluido yo. Así que es también un recordatorio personal.

"Vivir y sobrevivir, estando a una preposición de distancia, lo cambian todo"

“Pasar por la vida sin mancha ni defecto sería igual a no haber vivido”. ¿Crees que nuestra generación piensa así? ¿Estamos arriesgándonos más que nunca?

Alejandro: Creo que nuestra generación tiene una tendencia, y es que cuando no tienes nada, no tienes miedo. Con esto me refiero a que nuestra generación es la de personas que han estudiado una carrera, un máster, se han ido a trabajar fuera... y aun así no encuentran su sitio, ya no solo en el mercado laboral. Hay veces que no quieren seguir el camino que han marcado las generaciones anteriores y quieren hacer el suyo propio. Al final, el miedo es totalmente relativo, así que cuando no tienes nada que perder porque tienes un trabajo donde no ganas lo suficiente como para poder alquilar un piso, por ejemplo, evidentemente eso te hace no tener ningún tipo de temor. O si lo tienes, será mucho más pequeño y fácil de asumir. Creo que eso es un poco lo que marca la diferencia respecto a nuestros padres o abuelos, incluso con otros países donde personas de nuestra edad sí que pueden acceder a un trabajo estable y hacer su vida como ellos decidan.

Hablas también del hecho de vivir y sobrevivir. ¿Qué crees que prima ahora? ¿Estamos viviendo? ¿O sobreviviendo?

Alejandro: Hay un texto dentro del libro que dice algo así como "Vivir y sobrevivir, estando a una preposición de distancia, lo cambian todo". Lo pienso de verdad, porque va ligado mucho al concepto del "aquí y ahora". Al final vivimos en un mundo que nos hace posponer decisiones y nos inunda con tantas cosas que, al final, es muy difícil enfocar en lo importante y priorizar en base a nuestros valores. Se nos olvida, porque requiere un tiempo y un esfuerzo para darnos cuenta de hacia dónde queremos ir. ¿Va en consonancia con mis valores? ¿Si no lo hago pasará algo? No nos paramos a valorarlo.

Uno de los textos habla sobre “volver a empezar”. ¿Crees que la pandemia nos ha dejado un poco ese sentimiento?

Alejandro: Sí y no. Es decir, estoy de acuerdo con que volver a empezar nunca es fácil. Pero sí que es cierto que cuanto más joven eres, menos complicado resulta, porque no tienes que romper tantas cosas del pasado. Yo soy de los que cree que la pandemia nos va a cambiar poco, pero soy optimista porque pienso que algunas cosas sí que nos las ha modificado. Antes, por ejemplo, viajaba cada semana y me quejaba de no estar el suficientemente en casa. Ahora me quejo de lo contrario. Creo que estamos apreciando también las pequeñas cosas, sobre todo aquellas que no son materiales y las que hemos ido descubriendo porque antes no nos habíamos parado a pensar. Por ejemplo, estoy leyendo mucho más y de manera mucho más consciente. El nivel de profundidad que podemos poner ahora es mucho mayor que el que teníamos antes. La pandemia nos ha hecho abrir los ojos en eso de "cuanto más tenga, mejor soy". Ahora defendemos el concepto opuesto: menos es más. Poco a poco estamos encontrando el sentido real de las cosas.

“Solemos valorarlo todo cuando lo hemos perdido”. ¿Nos sigue pasando?

Alejandro: Esto en realidad no tiene que ver con la pandemia, sino con la naturaleza del ser humano y con el hecho de acostumbrarnos a lo que tenemos y dar por hecho cosas que no deberíamos. Desde tener un techo en el que dormir, un amigo con el que conversar... Es decir, el concepto de la rutina es algo que estábamos perdiendo. Al final, hasta que no lo pierdes no eres consciente. El inconformismo del ser humano siempre está ahí. Lo importante es no perder el contacto con la calle, con la vida. Solo viendo o hablando con tu entorno, conociendo u observando lo que ocurre alrededor, podemos ser más consciente de lo que tenemos y de la suerte que tenemos para conseguir mitigar las consecuencias del aburrimiento.