Esta semana en Réplica Internacional hemos sido testigos de una reunión de legendarios en toda regla: el actual campeón de la Red Bull Batalla de los gallos Argentina, Tata, se junta con otro clasicazo español, Arkano. Este último, convertido ya en toda una referencia dentro del mundo de la improvisación, se sincera sobre su adiós al freestyle como respuesta a la pregunta de Skone de por qué dejó las batallas.

"El freestyle no me hace feliz y me genera mucha presión", dijo el rapero, que dejó las batallas en 2019 para abarcar otros proyectos. "Me encanta improvisar y me encanta hacer batallas, está en mi ADN, pero los últimos años llegué a ser puramente infeliz y me producía cosas emocionalmente que no me gustaban, y por eso para mí tiene todo el sentido del mundo no hacerlo ahora", concluye Arkano. Un adiós que supuso la despedida del freestyle como rama competitiva de todo un icono del Siglo XXI y un referente por excelencia del panorama.

30.05 min Réplica Internacional 2 - Tata MC vs Arkano - Ver ahora

Leyenda del freestyle con tan solo 15 años A pesar de su adiós, el freestyler alicantino dejó claro en su día que no dejaría de estar conectado con el mundillo, pues Arkano ya es todo un icono de nuestro tiempo y uno de los freestylers más influyentes de la historia. Arkano fue campeón nacional de la Batalla de los Gallos España en 2009, con tan solo 15 años, siendo el freestyler más joven en conseguir este título. Se clasificó para la Red Bull Internacional de ese mismo año, enfrentándose a leyendas como Rayden (antes freestyler y ahora músico) contra el que cayó en primera ronda. Durante los años venideros, Arkano siguió su camino en el free más underground y participó de jurado en Red Bull, en la regional de 2013, competencia y punto de inflexión para la escena por ser el año en el que Chuty apareció por primera vez en el circuito. En 2014 volvió a la carga para proclamarse campeón regional de Madrid tras vencer a freestylers como Kensuke o Cixer, y, en 2015, Arkano volvió a ser campeón nacional de la Batalla de los Gallos otra vez. En el mismo año, Arkano consiguió su mayor hito en el freestyle hasta la fecha, pues se coronó como campeón del mundo en la Red Bull Batalla de los Gallos Internacional 2015. Uno de sus duelos más míticos de aquel evento es la batalla contra el argentino Dtoke y la que se culmina como la segunda batalla más vista de la historia de Red Bull actualmente. Durante cinco años consecutivos, el enfrentamiento entre estos dos titanes ha sido el favorito de los fanáticos del freestyle, pues el beso de Arkano al argentino ya es todo un momentazo que ha quedado grabado en nuestra memoria; en suma, el español consiguió la victoria con un 5-0 por parte del jurado. Otra de sus batallas legendarias del año en el que fue campeón internacional es contra la leyenda mexicana, Aczino, que tuvo hasta dos réplicas y que pasó a ser una de las batallas más reñidas de toda su carrera.

Récord mundial y cómo acercar la cultura al mainstream Si bien es cierto que el freestyle vive un momento de absoluto acercamiento con el mainstream, gracias sobre todo a componentes históricos como la FMS (la primera liga profesional de free del mundo de habla hispana), es innegable el papel que ha tenido Arkano en esta inclusión de la cultura. En 2016, Arkano despuntaba como nunca consiguiendo el récord mundial tras improvisar más de 24 horas seguidas sin descanso a pie de calle en la Puerta del Sol de Madrid. Todo un hito que tuvo como resultado acercar de una manera total la cultura del freestyle al mainstream, a los medios de comunicación y a los curiosos que todavía no habían ni escuchado la palabra "freestyle" hasta entonces. En su faceta como autor y escritor, Arkano publica su primer libro en 2016, Asalto al vacío: cómo he llegado hasta aquí, y el segundo en 2018, Castillos en el espacio.

Contra la homofobia y el machismo Como freestyler, otro de los aspectos a destacar de Arkano es el encabezamiento de la lucha contra la homofobia y el machismo en el freestyle, cultura que carece de forma notable de referentes LGTBIQ+ actualmente. Ya sea a través de sus redes sociales, campañas publicitarias, canciones, performances o incluso actos dentro del propio circuito -como el famoso beso a Dtoke o el de Blon en 2018-, Arkano lleva por bandera una lucha reivindicativa sobre los derechos del colectivo a través de la palabra desde tiempos inmemorables.