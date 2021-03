El mayor exponente del trap entre la gente joven de Cataluña tiene nombre y se llama 31 FAM. Desde sus inicios, se han convertido en un referente que no para de sumar más y más seguidores. Kid Pi, Koalekay, Lil Didi, Joey C, AAA y Bandam son los 6 miembros de esta familia que ha sabido acercarse a un público joven y amante del trap, el dancehall, el funky y el R&B, estilos que la banda ha mezclado a la perfección y con ello, ha creado una sonoridad propia cantando en diferentes idiomas como en catalán, castellano e inglés.

31FAM es la nueva sensación musical entre los jóvenes y ha llegado a compartir escenario con artistas de la talla de C. Tangana, Maikel Delacalle, Cecilio G, Damed Squad o Dollar Selmouni. El grupo llega para estrenar su nuevo álbum, Jet Lag, su tercer trabajo discográfico que verá la luz en el próximo 9 de abril. ¿Quiénes son estos chavales y por qué triunfan tanto en Cataluña? ¿Cómo nació el grupo? ¿Qué les ha motivado para salir de Sabadell y petarlo en el resto de España? Hablamos con los componentes de 31FAM y nos desvelan todo lo que se esconde detrás de la banda, en una entrevista con Playztrends.

R- "El resumen del álbum es que, después de la fiesta, siempre hay un momento de calma, que es cuando llegas a casa, te sientas y piensas en todo lo que has vivido esa noche. Entonces un jet lag es lo mismo; cuando llegas a otro país y tienes jet lag, piensas en todo lo que ha pasado y además te tienes que recuperar de ello, y el álbum da paso a eso. Hemos de decir también que la gente no se hace a la idea de lo difícil que es ponernos de acuerdo los seis para escoger un nombre (risas)".

R- "No es lo que se vaya a encontrar, sino lo que no se va a encontrar. Yo creo que va a haber de todo. Hay un montón de estilos y hablamos de un montón de cosas. Hay canciones de llegar de fiesta, de hacer intimidades con la pareja, hay también algún dembow, etc. A a la gente le va a gustar mucho".

"Queremos hacer del catalán que sea nacional"

P- ¿Podéis decirme, cada uno, una palabra que os defina a 31FAM?

Bandam: "Pureza"

Lil Didi: "Diferencia"

Koalekay: "Variedad"

Kid Pi: "Esencia"

Joey C: "Familia"

P- ¿Algún sueño por cumplir que tengáis en común?

R- "Que todo el trabajo que estamos haciendo, sirva para algo y haya buenos resultados. También que el catalán llegue mucho más allá de lo que es Cataluña. Cantamos en catalán y español porque queremos acercar culturalmente nuestro idioma a toda España y creo que lo estamos consiguiendo poco a poco para que llegue aún más lejos. Queremos hacer que el catalán sea nacional".

P- ¿Qué le espera a 31 FAM en 2021?

R- "Esperemos, primero, arrancar del todo y volver a la normalidad. Teníamos algo muy guapo montado y al final no pudo ser. También hacer muchos bolos y que vaya todo como antes, pero no solo a nosotros, sino a todo el mundo".

P- Todos habéis nacido en el 2000 y el 2001 y estáis consiguiendo dedicaros a la música desde muy jóvenes. ¿Qué consejo podríais dar a esos chavales que, como vosotros, también quieren animarse a la música o crear un grupo con sus colegas?

R- "Yo creo que el mejor consejo que podemos dar es no hacer lo que ya hagan otros. Tú haz lo que creas sin fijarte en nadie y si tiene que llegar algo, pues llegará. Ya no solo a nivel de cantar o hacer música, sino como si quieren pintar o esculpir. No hay que fijarse en los demás, hay que hacer el proyecto tranquilamente y sobre todo hacerlo porque te gusta, no por dinero o fama, porque eso nunca se sabe si llegará. Ese camino es el más bonito".