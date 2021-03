Yago Roche: "En la vida todo llega cuando tiene que llegar"

Con más de 30 millones de reproducciones en plataformas digitales, es prácticamente imposible no reconocer que Yago Roche es una de las promesas de la música urbana en nuestro país. El artista barcelonés lleva casi dos décadas luchando por su sueño: poder dedicarse a la música profesionalmente. Y parece que lo está consiguiendo.

Tras el éxito de “Atrévete” y “Abusadora”, Roche vuelve a la carga con otro hit llamado “Fiesta en el salón”. Charlamos con el artista sobre este nuevo tema, las estrictas medidas actuales en los conciertos y sus planes de este año. ¿Qué nos espera de Yago Roche en los próximos meses? ¡Lo descubrimos!

P.- Acabas de presentar “Fiesta en el salón”, en otra época ¿se llamaría "fiesta en la disco"?

R.- Sí, puede ser (risas). Sí que es verdad que la canción está un poco dirigida a esto que estamos viviendo. ¿Quién no ha hecho una fiesta en el salón?

P.- ¿Cómo es el proceso creativo de esta canción?

R.- Uno de los días en los que estábamos trabajando dijimos “oye, ¿por qué no hacemos un tema que la gente se pueda sentir identificada con lo que está pasando?", porque es algo que no pasa todos los años, lógicamente. Entonces, como ha sido algo especial y difícil para todos, pues pensamos en que podíamos darle un poco de salero y meterle un poco de música. Y así surge “Fiesta en el salón”, se grabó en enero.

P.- Lleva unos quince años dedicándote a la música, ¿por qué crees que es ahora cuando te estás pegando realmente?

R.- No lo sé… Yo siempre digo que, al final, en la vida todo llega cuando tiene que llegar. Todo este tiempo que quizá llevo dedicándome a la música me han servido para aprender y para crecer, no solo personalmente sino profesionalmente dentro del sector. Yo creo que ahora es mi momento álgido para que esto empiece a tirar y ya no solo para mí, también para todo el equipo. Por fin tenemos un equipo de trabajo como Dios manda.

P.- ¿Crees que el Yago de hace 15 años se esperaba que fueses Disco de Oro y Platino con “Atrévete”?

R.- Pues la verdad, no lo sé. Es como ahora mismo, que no sabes lo que va a pasar dentro de un año. Ojalá pasen cosas maravillosas y estemos todos muchísimo más arriba. Pero sí que es verdad que siempre he creído mucho en este proyecto y siempre digo que hay que creer mucho en uno mismo.

Entonces no te puedo decir que me esperaba con un Disco de Oro y un Disco de Platino, pero sí me imaginaba dedicándome a esto de manera profesional.

P.- Aunque como tú bien dices lo difícil que es no solo llegar, sino mantenerse.

R.- Lo primero de todo en esto de la música es que hay que trabajar cada día. Y más ahora que las plataformas de promoción para darte a conocer son las redes sociales. Ahora ya no tienes que saber solo de música sino que también tienes que saber de marketing, a no ser que tengas un gran equipo detrás. Pero lo más importante es la constancia.

Lógicamente también es primordial que sepas que quieres dedicarte a esto porque es un mundo muy difícil. Parece que no, que todo es súper bonito, pero dedicarse a la música es complicado, a veces se te hace cuesta arriba. Menos mal que tengo el apoyo de mi familia y demás, que están siempre detrás impulsándome. Hay muchos momentos en los que los artistas estamos solos, nos vamos de gira, en el hotel solos. A mí me contrarresta, dedicarme a lo que me dedico es lo que siempre había soñado.

P.- ¿Cómo llevas la parte de ser influencer, además de artista?

R.- Pues me cuesta bastante. Tengo al equipo detrás todo el día machacándome: “Yago, las redes, las redes”. A mí, al fin y al cabo, me gusta la música. Las redes sociales van muy bien para unas cosas, pero creo que también han hecho daño en otros aspectos. Nunca he sido fan de usarlas, la verdad. Me cuestan. Sí que es cierto que cuando le cojo un poco el rollo me hace gracia, me gusta la fotografía, publicarlas. Me gusta tirarme fotos y editarlas yo, ver si a la gente le gusta. Pero el hecho de que todo el mundo sepa de tu vida, dónde vives, con quién estás en cada momento, tus gustos… Considero que eso puede estar bien pero ha hecho mucho daño. Así que podría decirse que no me considero súper fan de las redes.

P.- Algunos de tus fans aseguran que eres una mezcla entre J Balvin y Jhay Cortez, ¿es un cumplido u odias las comparaciones?

R.- A ver, me han dicho de todo (risas). Cuando he ido más rapadito me decían que si Maluma, luego que si Jhay Cortez o J Balvin, no sé. En algún aspecto me halaga, me están comparando con grandes artistas los que están más arriba. Pero bueno, yo sé quién soy y sé hacia dónde voy y lo que quiero mostrar a mi público y a mis oyentes. Está guay que te comparen con artistas grandes, sí.

P.- ¿Cómo te está afectando la covid?

R.- Ha sido muy complicado porque teníamos muchísimos bolos a raíz de “Atrévete”. En 2020 teníamos más de 70 fechas cerradas y se cayeron todas. En verano sí que es verdad que pudimos hacer alguna cosa, pero claro ese impulso no fue el mismo. A nivel promoción las redes están muy bien pero que el artista pueda compartir su música en directo hace muchísimo más. Yo noté que el crecimiento quizá fue más lento, se cayeron muchos proyectos.

Si miro por la parte positiva, han cambiado muchas cosas en mi carrera, como mi equipo de trabajo, he conocido a otros artistas, me ha dado tiempo de estar con mi familia y a trabajar conmigo emocionalmente. Ha sido una putada esto de la covid pero si le vemos la parte positiva, también han pasado cosas buenas.

P.- Hace apenas un mes, volvías a subir a un escenario ¿cómo fue la experiencia?

R.- Sí, hace tres semanas. Estuve en el Teatro Barceló y eso fue maravilloso. No estaba nervioso, tengo tantas ganas siempre de salir que no son nervios. Me pasa de normal, imagínate ahora que llevaba casi 5 meses sin subirme a un escenario. Es verdad que es un poco complicado compartir ese momento de fiesta con todo el mundo sentado que parece que están tomando el té. Parece un bar de copas. Parece que vas a contar un chiste o algo. Ha sido un trabajo también para los artistas.

P.- ¿Eres de los que prefiere esperar?

R.- Yo estoy deseando que termine esto para poder dar conciertos regularmente. Es cierto que para este verano ya tengo bastante conciertos cerrados entonces estoy deseando que toda mi música pueda escucharse en eventos, conciertos en directo y con tu gente disfrutando.

P.- Se está comentando mucho el caos que estamos viviendo y las medidas de seguridad excesivas en los conciertos pero después la libertad de movimiento de extranjeros, ¿qué opinas tú de la situación?

R.- Sinceramente no me gusta meterme en este tema porque puede haber diversidad de opiniones. Lo que sí que es verdad es que el ocio y la cultura se han visto muy afectadas por la situación y claro, cuando ves este tipo de cosas, que un francés pueda venir a España pero un toledano no pueda ir a Madrid, es como que te están tomando el pelo. Hay gente que se está muriendo de hambre, hay medidas que no tienen lógica. Por ejemplo, las tiendas de souvenirs, esta gente lleva meses sin poder trabajar, un amigo tiene una tienda y lleva desde marzo sin abrir, no están ingresando, las ayudas no llegan. Yo solo deseo que pase ya todo esto.

P.- ¿Cuáles son tus planes para este año aparte de los conciertos de verano?

R.- Pues seguir trabajando mucho porque tenemos muchísima música ya que viene en camino. Hay que seguir estructurando este proyecto que espero que dure muchísimos años, estamos trabajando muy duro para que esto sea así. Y que mi gente tenga salud, que esto acabe ya y que vengan ya los conciertos y la normalidad.

P.- ¿Y estás trabajando en alguna colaboración?

R.- Sí, pero no te puedo dar nombres. Las colaboraciones nacionales ya están firmadas y las internacionales hay cositas. Parece que lo de fuera siempre se alarga un poco más, pero yo creo que eso saldrá. Como ya te dije al principio de la entrevista, todo llega en su momento y a su debido tiempo.

P.- ¿Alguna recomendación de algún artista nuevo?

R.- En cuarentena pues Jay Wheeler que es un artista que antes igual no se escuchaba tanto y ahora está pegadísimo. A nivel nacional pues, por ejemplo, Juan Cid, andaluz, es de Jerez, y lo conocí hace muy poquito. Este chaval no hace reggaetón pero va a dar que hablar segurísimo y es muy buena gente. En breves, lo estaréis entrevistando.

P.- Por último ¿un sueño por cumplir?

R.- Poder dedicarme y vivir siempre de la música.