Maluma sufrió bullying: "Me han puesto todas las etiquetas posibles por el hecho de ponerme colores"

El colombiano ha concedido una de sus entrevistas más sinceras a la edición mexicana de la revista GQ. En ella aclara muchos puntos de su vida personal y profesional, entre ellos, el tema de los rumores sobre su supuesta homosexualidad. Igual que su compañero Bad Bunny, Maluma ha tenido que soportar varios rumores acerca de su orientación sexual. El artista no se calla y lo dice sin tapujos: “Me han puesto todas las etiquetas posibles por el solo hecho de ponerme un montón de colores”, apunta sobre cómo ya desde la infancia ha sido juzgado por su forma de vestirse.

A pesar de tener millones de seguidores en todo el mundo y de cosechar éxitos que lo situan como uno de los artistas de mayor influencia en la actualidad, su vida no ha sido siempre un camino de rosas. El cantante se abre y expresa que cuando empezó muy pocos creyeron en su potencial y en sus capacidades como artista. "Muy pocas personas creían en mí”, recuerda el colombiano sobre los inicios de su carrera.

Su infancia "En el colegio se reían de mí todos mis amigos. Creían que las cosas no iban a ser así, que no iba triunfar en la música, pero eso me sirvió de motivación para seguir creciendo y convertirme en quien soy hoy día”, recuerda el artista que continúa diciendo: "Conozco muchas historias de niños y jóvenes que han querido vestirse de una manera, pero se van de otra porque su cultura o su familia los reprimen", lamenta. ““Todo el mundo sueña con ser una leyenda, hasta que tiene que trabajar como una”“ — MALUMA (@maluma) March 19, 2021 Menos mal que él siempre sintió el apoyo incondicional de su familia. Sus padres le han dado vía libre para expresarse como quisiese. En ese sentido no le han puesto ningún tipo de límite, y ahora el paisa se siente agradecido: "Lo digo abiertamente: mis padres creyeron en mí, en mi personalidad y, desde entonces, me he vestido a mi manera... Cuando todos andaban de negro para ir a una fiesta de quinceañera, yo me ponía una camisa rosa con un pantalón verde."

Para él la moda es arte "La realidad es que siempre he amado el arte como expresión de individualidad, que a través de la moda se manifiesta muchísimo...Yo me visto así porque amo las expresiones artísticas." Aunque no tendría porque aclararlo, para él la moda es su forma de expresión. También ha querido hablar de otra moda, la de la música urbana: "Todos querían hacer reguetón, todos querían hacer música urbana, y fue ahí donde decidí que no quería que me consideraran como un reguetonero, sino que me miraran como un movimiento: el movimiento de Maluma”, subraya. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de MALUMA (@maluma)“ “ Mucho se ha hablado de su ego, al respecto también tiene algo que decir. El cantante admite que es ambicioso, pero que siempre hace las cosas desde el amor. Destaca que antes del Covid dio varios conciertos en Europa donde le sorprendió ver a fans de 80 años, y no porque estuvieran acompañando a sus nietos. Reunir a seguidores desde los 8 a los 80 años es algo que le enorgullece y que le da fuerzas para seguir impulsando su carrera hacia lo más alto. Acerca de los éxitos que ya tiene, él mismo cree que es fruto de que hace las cosas con el alma. “Feliz lunes familia, vamos a enfocarnos en lo que genera valor y a desechar lo que no sirve. Siempre es un buen momento para evolucionar !!“ — MALUMA (@maluma) February 22, 2021