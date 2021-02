Maluma podría ser padre o parir un nuevo disco: mira la foto de la polémica

Como dice la canción: "Maluma baby..." ¿Podría estar esperando su primer baby el cantante colombiano o simplemente se trata de una nueva estrategia para acaparar la atención mediática antes de la publicación de su nuevo disco? Sea como fuere, el artista ha incenciado las redes con su última publicación en Instagram, una imagen en blanco y negro en la que le vemos agarrado a la tripa de la que parece una mujer. En la imagen Maluma apoya su cabeza sobre el vientre de quien sería su pareja con el siguiente mensaje en su barriga, "#7DJ".

Ese mismo hashtag es el que acompaña la descripción de la publicación. El post, escueto en palabras, muestra al autor de "Hawái" muy sonriente y relajado. Sus seguidores se han quedado atónitos con el post y las especulaciones entre ellos no han tardado en surgir. Mientras unos hablaban de una futura paternidad del cantante, otros se preguntaban si no se trata de una nueva canción o disco. "Debe esperar un bebé para el 7 de junio", "Maluma baby vas a tener un baby Maluma...", le comentaban.

Las noticias más recientes que tenemos del artista es que sigue de vacaciones disfrutando de la nieve y de uno de sus deportes favoritos el snowboard, pues ha compartido a través de Instagram varias imágenes en una estación de esquí. En una de estas, lo veíamos brindando con amigos y familiares. Lo que no sabemos es si bridaban por algo en especial o no. La imagen iba acompañada del siguiente mensaje: "Tengo algo que decirles".

Son muchas las voces que apuntan a que la chica de la fotografía en blanco y negro es Susana Gómez, la que algunos señalan como su nueva pareja, por varias fotografías donde se los ha visto juntos. Se trata de una arquitecta colombiana muy cercana a su círculo más íntimo y a la que conoce desde hace bastante tiempo. Por su parte, los componentes de Piso 21 le escribieron: "Explica por favor." Algo que viene reclamando más de uno.

A pesar de las especulaciones y las peticiones de sus fans, el artista aún no ha confirmado ni desmentido nada. Y es que el colombiano sabe bien cómo manejarse en la ambigüedad. Esto son algunos de los tuits que ha generado su foto.

“Donde maluma vaya a ser papá nadie me saca de la depresión que me va a dar por no ser yo la mamá del maluma baby �������������������� pic.twitter.com/nbLHEYxbYg“