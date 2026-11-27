La edil socialista Andrea Peñaranda ha dicho durante el pleno en el Ayuntamiento de Murcia que fue víctima de agresiones sexuales continuadas cuando tenía 13 años por parte de un miembro de su familia.

“Estaba paralizada, aterrorizada. Me sentía culpable (…). En esa época no se hablaba como ahora de violencia machista, ni de recursos. Lo que sabíamos lo escuchábamos de pasada de algún adulto: que si te maltratan, si te pegan, si te violan, algo habrás hecho”, ha señalado en su turno de réplica durante el debate sobre una propuesta para pedir un reconocimiento de la violencia machista como violencia estructural.

La sesión había arrancado con un minuto de silencio por Verónica, la mujer asesinada el miércoles en Bullas. Al comienzo, la alcaldesa, Rebeca Pérez, había expresado una condena “con toda la firmeza” ante este tipo de violencia y había reafirmado el compromiso del Consistorio “para erradicar esta lacra”.

Todos los concejales de la corporación, incluidos los de Vox, se habían puesto en pie para “honrar la memoria” de la víctima, que tenía dos hijas, de 10 y 15 años, con ese minuto de silencio, que ha terminado con un aplauso del pleno. El presunto asesino, un hombre de 37 años y pareja de la víctima, ha sido detenido en Cantabria y ha ingresado este viernes en prisión provisional comunicada y sin fianza.

Arremete contra PP y Vox: "Dirían que se trataría de una denuncia falsa"

En su intervención, Andrea Peñaranda ha asegurado que, cuando contó los abusos, su entorno la creyó “al instante” a pesar de que no tenía ninguna prueba y a que su agresor negó los hechos.

“Ustedes dirían que se trataría de una denuncia falsa”, les ha espetado a los concejales de Vox y el PP, y se ha preguntado qué hubiera pasado si hubiera crecido “escuchando a diario que la violencia machista no existe, que podría haber dicho que no, que si es en pareja no es violación, que si iba bebida, que si iba sola. En definitiva, que la culpa es suya o que nunca pasó”.

Los discursos negacionistas, ha continuado, hacen que las víctimas no sean creídas, que ni siquiera ellas mismas puedan identificar que están siendo agredidas y que “el maltratador se crea con derechos”. En este sentido, ha pedido "educar, creer a las víctimas, dotarlas de recursos y señalar al agresor”.

Pide proteger a las víctimas y no negar la violencia

Visiblemente emocionada, Peñaranda ha asegurado que a día de hoy continúa “con el miedo” de que su agresor aparezca en cualquier momento y ha advertido de que mientras se siga "esparciendo odio y negando la violencia machista", muchas más mujeres y niñas "se convertirán en víctimas”.

“Las víctimas sufrimos doblemente con sus discursos y el problema crece. Recapaciten, empaticen y pónganse a trabajar para que no haya ni una más”, ha concluido, antes de retirar su moción, que no ha sido votada.

Tras su intervención, la edil ha salido del salón de plenos y la alcaldesa ha interrumpido la sesión durante unos minutos, antes de continuar con el debate de las mociones.