El presunto autor del asesinato este miércoles de una mujer de 32 años en la localidad murciana de Bullas ha sido detenido tras entregarse a la Policía en Cantabria, según ha informado este jueves el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas. El hombre ha reconocido ser el autor de los hechos.

El arresto se ha producido "gracias al amplio dispositivo de búsqueda desplegado", ha explicado Lucas en un mensaje de su cuenta de X, en el que ha condenado este "crimen machista".

Según ha agregado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en declaraciones a la prensa en Torrelavega, el hombre es natural de Santander, tiene 37 años, cuenta con antecedentes penales por numerosos delitos y tiene seis hijos de parejas anteriores. El detenido ha explicado a la Policía que cogió ayer un tren en Murcia para desplazarse a Cantabria, donde vive su familia paterna, y aunque ha reconocido el crimen, luego se ha negado a seguir declarando.

El hombre está en la jefatura superior de policía de Cantabria, en Santander, y está previsto que este viernes pase a disposición judicial. Por ahora no se ha acordado traslado a Murcia.

El presunto autor del crimen, pareja de Verónica, la víctima, se había dado a la fuga y estaba en búsqueda y captura. La mujer, que tenía dos hijos, de 10 y 15 años, falleció tras recibir varias heridas por arma blanca. La Guardia Civil investigaba los hechos como un presunto caso de violencia de género. El cadáver fue localizado en el interior de la vivienda que compartía presuntamente con su pareja sentimental.

Según informó el miércoles la Delegación del Gobierno en Murcia, no constaban denuncias previas contra el sospechoso, aunque la víctima sí que estaba en el sistema de protección Viogén por las acciones de su anterior pareja y padre de sus hijos, que está en prisión. Según el entorno de Verónica, la víctima había puesto fin a la relación entre ambos días antes.

Francisco Lucas había confirmado previamente que el sospechoso estaba "perfectamente identificado" y expresó su confianza en que el arresto se produjera "en las próximas horas".

La titular de la plaza número 1 del tribunal de instancia de Mula, en Murcia, con competencia en materia de violencia sobre la mujer, incoó diligencias previas por un presunto delito de homicidio con relación a esta muerte, y acordó la busca y captura del presunto homicida.

El suceso suma una nueva víctima al balance de 4 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año y ha conmocionado a esta pequeña población de la comarca murciana del Noroeste. El Ayuntamiento de Bullas declaró dos días de luto por el crimen, que se produjo durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. "Una jornada que debería ser de reivindicación, concienciación y compromiso con la igualdad queda hoy teñida de dolor, rabia y consternación", escribió el consistorio en un comunicado.

Según informó la alcaldesa, María Dolores Muñoz, Verónica no era natural de Bullas, pero vivía allí desde hacía años.