Asesinada una mujer en la localidad murciana de Bullas en un posible caso de violencia machista
- La mujer tenía 32 años y su pareja, supuesto autor del crimen, ha sido identificado por la Guardia Civil
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Una mujer de 32 años ha sido asesinada este miércoles 25 de noviembre en Bullas, Murcia, en un posible caso de violencia de género.
La Guardia Civil investiga la muerte de esta mujer asesinada a navajazos en esta localidad murciana, que tenía dos hijas de 15 y 10 años. Los hechos tuvieron lugar en el casco urbano del municipio, en concreto en la calle San Segundo. Según las primeras informaciones, el autor del crimen sería el novio de la mujer. El sospechoso, de momento, está identificado, pero aún no ha sido detenido, según ha confirmado un portavoz de la Guardia Civil. El Ayuntamiento de Bullas ha convocado un minuto de silencio a las 20:00 horas.
El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha expresado a través de su perfil de redes sociales su "más rotunda condena ante este asesinato, que vuelve a mostrar la peor cara de la violencia de género". También ha trasladado su apoyo a la familia de la víctima y ha reclamado "unidad y firmeza" frente a la violencia machista.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.