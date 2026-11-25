Una mujer de 32 años ha sido asesinada este miércoles 25 de noviembre en Bullas, Murcia, en un posible caso de violencia de género.

La Guardia Civil investiga la muerte de esta mujer asesinada a navajazos en esta localidad murciana, que tenía dos hijas de 15 y 10 años. Los hechos tuvieron lugar en el casco urbano del municipio, en concreto en la calle San Segundo. Según las primeras informaciones, el autor del crimen sería el novio de la mujer. El sospechoso, de momento, está identificado, pero aún no ha sido detenido, según ha confirmado un portavoz de la Guardia Civil. El Ayuntamiento de Bullas ha convocado un minuto de silencio a las 20:00 horas.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha expresado a través de su perfil de redes sociales su "más rotunda condena ante este asesinato, que vuelve a mostrar la peor cara de la violencia de género". También ha trasladado su apoyo a la familia de la víctima y ha reclamado "unidad y firmeza" frente a la violencia machista.