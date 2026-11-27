Dos técnicos italianos han muerto en Kuwait a causa de los impactos de metralla de dos drones iraníes interceptados por las fuerzas kuwaitíes, ha anunciado el ministro de Exteriores Italiano, Antonio Tajani, sobre un ataque en el que Teherán niega su implicación.

"Alrededor de las 14:00 de hoy, algunos drones de procedencia iraní han tomado como blanco instalaciones militares kuwaitíes. (...) Ha habido una fuerte explosión y, lamentablemente, dos compatriotas nuestros, según las noticias que nos llegan desde Kuwait, han fallecido", ha explicado Tajani en una comparecencia en el Senado.

"Tras una potente explosión, ambos compatriotas, según la información procedente de Kuwait, han fallecido. Otras dos personas resultaron heridas: un ciudadano paquistaní y un capitán del ejército kuwaití", ha añadido el titular de Exteriores, que ha avanzado que Italia presentará una protesta formal ante la embajada iraní por el incidente.

Los dos fallecidos eran técnicos de Rheinmetall Italia, la filial italiana del grupo alemán de defensa Rheinmetall, y se encontraban en una estación de vigilancia de defensa aérea en Kuwait, que también sufrió daños materiales.

Irán niega su implicación

Desde Irán, el ministro de Asuntos Exteriores Abás Araqchi, ha negado en Telegram cualquier implicación de su país en el ataque. También ha indicado que Teherán está dispuesto a realizar investigaciones conjuntas con Kuwait "para identificar el origen del incidente y a las partes implicadas".

En esta línea también se ha expresado el portavoz principal de las Fuerzas Armadas iraníes, Abolfazl Shekarchi, quien ha rechazado no solo el ataque a la instalación, sino también que su país hubiera llevado a cabo alguna operación ofensiva o militar en la región esta jornada.

En cuanto a la embajada de Irán en Roma, ha negado la partición del país y ha puesto el foco en las llamadas "operaciones de 'falsa bandera'". "La Embajada de la República Islámica de Irán llama la atención de la comunidad internacional sobre las maniobras y operaciones de 'falsa bandera', acciones destinadas a ampliar el alcance del conflicto, vincular las disputas en otras regiones con la crisis en el golfo Pérsico, arrastrar a Europa a la crisis y agravar aún más la ya crítica situación", ha escrito en redes sociales.

También ha culpado a Estados Unidos de la "situación crítica y compleja" en la región de Asia Occidental y el golfo Pérsico. "(Es) una situación derivada de las repercusiones de la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha persistido en diversas formas durante los últimos nueve meses", ha indicado.

Bruselas pide "intensificar la presión sobre Irán"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por su parte, ha urgido a "intensificar la presión sobre Irán" tras el fallecimiento de los dos técnicos.

"Debemos intensificar la presión sobre Irán para poner fin a estos ataques inaceptables contra sus vecinos y nuestros socios en el Golfo", ha dicho en un mensaje en sus redes sociales, en el que ha mostrado su "consternación" por los fallecimientos. "El suceso de hoy es un recordatorio más de que la seguridad en el Golfo es una cuestión que nos concierne a todos", ha sentenciado.

El conflicto regional estalló el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán. Desde entonces se ha ampliado incluyendo ataques iraníes contra Israel y los Estados árabes del Golfo que albergan bases militares estadounidenses, lo que ha degradado las relaciones entre los países de la región. A principios de noviembre, Irán afirmó haber atacado instalaciones estadounidenses de drones y misiles en Kuwait después de que Estados Unidos bombardeara la isla de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz.