Nos habéis consultado a través de nuestro servicio de WhatsApp por un cartel que circula en redes sociales en el que se insta a los votantes de las elecciones generales del 29 de noviembre a dejar el teléfono móvil en casa y en modo avión cuando acudan a votar para que el Estado no te geolocalice y evitar así, afirman, el fraude electoral. Es una invención sin pruebas. Aunque la operadora puede localizar la antena que usó un móvil, no puede ubicar con exactitud a la persona que lo utiliza, ya que puede ser distinta al titular de la línea y las torres de telefonía no determinan nuestra localización exacta. Además, el Estado no puede acceder a la ubicación de los ciudadanos reportada por sus dispositivos sin una autorización judicial en el marco de una investigación. Te lo explicamos.

La infografía que nos habéis remitido dice: "Atención! (sic) Cuando acudas a votar: deja el móvil en casa, apaga el móvil, activa el modo avión". Añade: "Cada número de móvil está identificado y vinculado a un DNI. Cuando acudes a votar, el Estado sabe que has ido al centro de votación por la localización de tu móvil, por medio de las torres de telefonía. La información la obtienen en tiempo real". Por último, insiste: "No facilites el fraude electoral. Apaga el móvil. Apaga la geolocalización". En la imagen observamos también símbolos de 'peligro' y 'riesgo'.

Las operadoras almacenan el DNI de sus clientes

Vicente Aguilera, experto en ciberseguridad y cofundador de Internet Security Auditors, explica en declaraciones a VerificaRTVE que "cada número de móvil está vinculado a un DNI porque a quien contrata una línea (ya sea de contrato o prepago) se le exige que se identifique ante el operador con su DNI, NIE o pasaporte". Sin embargo, señala que "es engañoso hacer creer que el Estado vincula estos datos", porque son los operadores quienes los almacenan como parte de su relación contractual con cada cliente.

Aguilera señala que, para dar servicio, "la red necesita saber a qué antena se conecta cada móvil", y como cada móvil está ligado a una línea con titular conocido (con nombre y DNI), el operador puede saber qué antena usó una línea y a quién pertenece. "Pero cada operador tendría los datos de sus clientes, no habría una vista global a la que acceda el Estado y que muestre quién está en un sitio determinado". Además, nos dice que quien lleve el móvil no es necesariamente el titular de la línea, "podría ser alguien del entorno familiar, o un empleado de una empresa, por ejemplo".

El Estado no puede consultar libremente los datos de las operadoras

La Policía Nacional y la Guardia Civil, y también las policías autonómicas y locales cuando actúan como policía judicial, el Servicio de Vigilancia Aduanera y el CNI son quienes pueden solicitar al operador los datos de un titular como parte de una investigación y por orden de un juez. David Fechenbach, abogado penalista, en declaraciones a VerificaRTVE ha asegurado que "para que los datos conservados se entreguen a una investigación penal hace falta que lo acuerde un juez (artículos 6 y7 de la Ley 25/2007 y artículo 588 ter j. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), y solo cuando se investigan delitos graves".

Un juez puede autorizar el uso de aparatos de localización o seguimiento. El artículo 588.b del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal determina que "cuando concurran acreditadas razones de necesidad y la medida resulte proporcionada, el juez competente podrá autorizar la utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización". Es decir, un juez puede autorizar el uso de aparatos de seguimiento, como un GPS, para saber dónde está alguien. Y lo hará si hay motivos demostrados de que es necesario y si la medida es razonable, sin invadir la intimidad más de lo imprescindible. Además, los operadores no son los únicos que saben dónde está un móvil, "Google, Apple y muchas aplicaciones guardan datos de ubicación bastante más precisos que los de las antenas, y para que la Policía acceda a ellos rige la misma regla", indica el abogado penalista.

Existen supuestos que se apartan de las generales. "El Ministerio Fiscal o la Policía Judicial pueden pedir directamente al operador, sin juez, quién es el titular de una línea (artículo 588 ter. m de Ley de Enjuiciamiento Criminal), aunque con eso conocen la identidad y no la ubicación", añade Fechenbach. "En sentido estricto, el Estado no tiene una base de datos propia con la ubicación de cada ciudadano ni puede consultar libremente la de los operadores".

Las torres de telefonía no pueden determinar nuestra ubicación exacta

"Las torres de telefonía no permiten conocer la ubicación exacta, sino una aproximación", nos dice Aguilera. Además, nos diferencia que en ciudad, la precisión puede ser de unos cientos de metros y en zonas rurales la distancia se incrementa. Generalmente, el colegio electoral está dentro de ese radio respecto al domicilio del votante, por lo que, nos explica, "no sería distinguible de forma fiable si alguien está en casa, en el colegio electoral o en una posición intermedia".

En VerificaRTVE te hemos advertido de otros contenidos relacionados con las elecciones generales del 29 de noviembre. Te explicamos que los empadronamientos irregulares no prueban un fraude electoral y desmentimos que estas urnas para votantes de la 'ley de nietos' sean 'ilegales', se recoge su documentación por orden del Supremo.