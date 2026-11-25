El papa León XIV ha calificado este miércoles de "preocupante" la falta de compromisos claros de la COP31, que concluyó el domingo en Antalya (Turquía) sin un acuerdo político final, y ha instado a los gobiernos a reforzar su respuesta a la crisis climática.

"Ante la creciente frecuencia de los fenómenos medioambientales extremos relacionados con la crisis climática, resulta preocupante que la COP31 haya concluido sin que la comunidad internacional haya asumido compromisos claros para abordarla con seriedad y responsabilidad", ha afirmado en un mensaje tras la audiencia general en la plaza de San Pedro.

El pontífice ha advertido de que no se debe olvidar "el rostro humano de la crisis climática", que "afecta a la vida de millones de personas, golpea a comunidades enteras y compromete las perspectivas de las generaciones futuras".

Para responder a esas consecuencias, ha reclamado "un renovado sentido de la responsabilidad compartida, nuevas formas de solidaridad entre las naciones y cambios fundamentales en los comportamientos, en los sistemas socioeconómicos y en la gobernanza de las sociedades".

Su llamamiento se ha dirigido tanto a la comunidad internacional como al conjunto de la ciudadanía, a quienes ha exhortado a promover una "cultura del cuidado de la creación" que sitúe en el centro "la dignidad que Dios ha concedido a cada ser humano, el bien común y la solidaridad con los más pobres y las generaciones futuras".

Las críticas del papa se suman a las del secretario general de la ONU, António Guterres, quien se declaró "profundamente decepcionado" por el desenlace de la cumbre y acusó a los intereses de los combustibles fósiles de obstaculizar la acción climática. "No podemos apagar el fuego mientras le echamos combustible", advirtió.

Sin acuerdo por diferencias en combustibles fósiles y financiación

Las declaraciones del pontífice llegan después de que la COP31 terminara sin consenso sobre el texto político propuesto por Turquía y Australia. Los 27 países de la Unión Europea, el Reino Unido, Panamá y varios Estados insulares del Pacífico, entre otros, rechazaron el borrador al considerar que no ofrecía una respuesta suficientemente ambiciosa al calentamiento global.

Las discrepancias se centraron en el abandono de los combustibles fósiles y la financiación climática para los países en desarrollo. La ausencia de referencias a ese tipo de combustibles en el texto fue uno de los motivos del rechazo europeo, mientras que los países en desarrollo cuestionaron la insuficiencia de los recursos previstos para afrontar los efectos del calentamiento.

La última vez que una cumbre climática de la ONU terminó sin lograr la aprobación de un acuerdo final por consenso fue en Copenhague, en 2009, según Reuters.

La preocupación de León XIV por el medio ambiente también se ha traducido en decisiones dentro de la Iglesia. En 2025, el primer pontífice nacido en Estados Unidos aprobó la incorporación al Misal Romano de un conjunto de oraciones y lecturas para celebrar la misa por el cuidado de la creación, cuya preparación había comenzado durante el pontificado de Francisco.