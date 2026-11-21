La negociación en la Cumbre del Clima de Antalya (Turquía) encalla este sábado sin avances cuando hay unos 200 países que siguen buscando llegar a un acuerdo de mínimos en plenas tensiones por los hidrocarburos. La COP31 debía haber terminado este viernes, pero aún no hay avances y el presidente del evento contempla incluso que la cita pueda acabar sin un consenso.

El principal escollo es que algunas naciones exigen mencionar el abandono de los hidrocarburos, mientras que los estados petroleros y grandes emisores como la India se niegan en rotundo.

El presidente de la Cumbre ha sido tajante y ve riesgo de que la negociación llegue a un "punto muerto". Y es que la discusión y aprobación de un eventual texto final podría alargarse hasta la madrugada, si bien también es posible que la ronda negociadora termine sin un consenso.

"Vemos posturas que, quizás aferrándose a una expresión en particular, llevan el asunto hacia un punto muerto (...) Sigo invitando a todos los países a la responsabilidad a estas alturas", ha declarado el ministro de Medio Ambiente turco, Murat Kurumsin, a los medios, citar a qué países se refería ni de qué expresión se trataba.

Tras dos borradores rechazados públicamente por la UE, por el bloque africano y ciertos países latinoamericanos, presidencia y delegados han trabajado esta última noche en un nuevo documento que satisfaga a las partes enfrentadas.

"Aquí no salen decisiones por imposición. Al fin y al cabo, 196 países tienen que actuar juntos y tomar decisiones juntos", ha hondado el presidente de la Cumbre del Clima, que preguntado sobre una falta de acuerdo final, el presidente de la COP31 ha reconocido que es algo que "existe en la historia de la COP".

"Como saben, en cada COP hay estancamientos. Se hacen reuniones sobre la falta de soluciones. Queremos que en Turquía haya una COP diferente. Estamos luchando por ello", ha aseverado.

Kurum ha relatado que los países han llegado "a un consenso sobre la captura de carbono", un conjunto de tecnologías que los países petroleros querían incluir con metas cuantitativas, una línea roja para la UE, pero sin aportar más detalles.

Todavía se espera que pueda salir este sábado un nuevo borrador para someterse a la evaluación de los países representados (con Estados Unidos como gran ausente). En este momento, el acuerdo, que ha de ser por consenso, está en el aire.

La tensión es palpable. La noche del viernes, durante la plenaria, un activista irrumpió en la sala mientras intervenía el presidente de la cumbre, el ministro turco Murat Kurum. El hombre, que fue interceptado por los agentes de la ONU, gritó, en inglés: "Están matando el futuro. ¿Por qué no simplemente me matan?".

Los grupos medioambientalistas han criticado severamente a la actual presidencia turco-australiana por no lograr, de momento, una mención explícita al abandono de las energías fósiles, un compromiso que ya se había alcanzado en la COP28 de Dubai (2023), pero que no ha sido implementado, en parte de las crisis energéticas tras las guerras en Ucrania e Irán.

Otro punto de fricción: la financiación

Además de la salida de las energías fósiles, otro punto de controversia es la financiación climática. Países como Panamá, que se ha destacado esta cumbre por su activismo contra la industria del petróleo y que llegó a amenazar con vetos a cualquier acuerdo, quiere que los más contaminantes pasen por caja.

También hay un notable malestar entre los países del Sur Global por la falta de compromiso en la financiación de las medidas de adaptación climática. El viernes mismo, la cancillería cubana tildó de gesto "egoísta" por parte de los países desarrollados el aplazamiento de triplicar la financiación para la adaptación.

Otro punto de roce es la nueva meta cuantitativa de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS, por sus siglas en inglés), incluida en el último borrador por demandas de los países árabes y tildada de línea roja por la UE, que aceptaría la mención de la tecnología, pero sin fijar metas, pues estima que un compromiso de ese calado desincentivaría a la transición energética. Este mecanismo es una demanda encabezada por Arabia Saudí.

Durante la maratoniana jornada negociadora, un represente de Tuvalu, pequeño país insular del Pacífico amenazado por el aumento del nivel del mar debido al calentamiento global, ha dado una declaración pública para decir que las negociaciones siguen "empantanadas".

"Mientras las negociaciones en el marco de la Convención sobre el Cambio Climático siguen empantanadas, nosotros creamos inspiración y soluciones en su lugar, incluso dentro y fuera de los espacios de la COP, generando acción climática", ha declarado a los medios el ministro de Cambio Climático y Medio Ambiente de Tuvalu, Maina Talia, en alusión al bloqueo del proceso multilateral de la ONU y en medio de los retrasos de la COP31.