Con motivo del Día para la eliminación de la violencia contra las mujeres, este miércoles 25N, se han celebrado varios actos en muchas ciudades del país para visibilizar y denunciar la realidad de muchas mujeres. Concretamente, en el ayuntamiento de Madrid, Laura, víctima de violencia de género, ha compartido su historia íntima y desgarradora.

"Le conté cada una de mis inquietudes, mis miedos, mis seguridades y mis sueños. Le enseñé mis partes más vulnerables porque pensé que estaba en un lugar seguro", ha señalado en el inicio de un emotivo discurso.

Laura ha contado cómo esta violencia empezó a manifestarse por parte de su expareja hacia ella de una forma más sutil. "Un día me quitó el móvil y me miró absolutamente todo. Ya tenía la primera excusa, había visto en mi Instagram que algunos chicos reaccionaban a mis fotos o que tenía conversaciones con amigos. Yo se lo permití porque pensé que a lo mejor tenía razón, que no debería haber tenido esas conversaciones. Pero olvidé algo, me había quitado el móvil a la fuerza", ha explicado.

Su maltratador llegó a meterse en todas las esferas de su vida sin su consentimiento. "Un día tardé en contestarle y apareció en mi casa pidiéndome explicaciones. Pero quizás tenía razón, había tardado en contestar. Lo que olvidé fue que había venido a mi casa sin pedirme permiso", ha indicado.

Con el tiempo esta violencia fue evolucionando hasta convertirse en agresiones más agresivas de forma física. "Otro día al salir de trabajar, conocí a varias personas y decidí seguirlas en Instagram, cuando salí él me estaba esperando fuera en el coche, me cogió del pelo y me estampó la cabeza contra la parte delantera del coche. Pero bueno, al final yo había seguido a varios chicos, y él estaba celoso y yo le había dado motivos. Y olvidé que me había pegado". Estas últimas violencias junto al haber encontrado una conversación sospechosa con una chica, hicieron que Laura decidiera dejar la relación.

Al comentar su decisión, Laura ha narrado la brutal violencia a la que se vio sometida. "Me cerró la puerta, me cogió del pelo, me arrastró y me golpeó contra el armario. Cuando intenté hacer cualquier cosa para salir de allí, acabé en el suelo, me di un golpe y caí de espaldas. Me quedé en shock". Mientras, "él lloraba desconsoladamente. Eran los porros, era su TDH, eran los celos, era lo locamente enamorado que estaba de mí".

De repente, en agosto de 2025, "me vi con unas gafas de sol, tapándome un ojo morado y acompañándole a él a desintoxicarse. Sin darme cuenta él había pasado a ser la víctima y yo tenía que ayudarle", ha destacado.

El entorno y sus cómplices

Por otro lado, el entorno de su maltratador llegó a respaldar la violencia de su expareja. "Con el tiempo, he entendido cuánto daño puede hacerte el entorno de una persona que te maltrata. Sus silencios, sus justificaciones y esa manera de mirar al otro lado", ha explicado.

En este sentido, ha recordado cómo la madre de su maltratador le hablaba mal de su expareja y le decía que "estaba bastante desquiciada". "También me dijo que lo que él necesitaba era una buena mujer a su lado, alguien que le hiciera centrarse y cambiar", ha añadido.

Laura ha rememorado la primera vez que los padres de él le vieron con un ojo morado. "Eran los únicos que sabían lo que estaba pasando y pensé que ellos también estaban cuidándome, y confié en ellos", ha asegurado emocionada. Sobre este tema, también ha resaltado que sus padres achacaban a los porros que actuara de forma violenta. Asimismo, ha narrado que los amigos de él también la vieron así, y nunca le preguntaban cómo estaba o si necesitaba ayuda.

"Quizás lo más doloroso, es que de una manera u otra, todos contribuyeron a que yo acabara creyendo que aquello era normal, que siempre había una explicación para lo que hacía, y que no era para tanto y que tarde o temprano las cosas cambiarían", ha señalado.

"Para las que todavía no pueden salir"

Los momentos de violencia que vivió Laura fueron incontables. "Todo el mundo se pregunta por qué no te fuiste a la primera, pero es que cuando llegó esa primera, yo ya estaba demasiado dentro", ha destacado.

Su maltratador consiguió hacerla dudar de sí misma y que acabara pensando que todo era culpa suya. "Es cruel porque quién te está maltratando es alguien de quien te has enamorado", ha indicado.

Asimismo, no ha querido olvidarse del daño que hace la violencia psicológica. "Sé que hay muchas mujeres que solo sufren maltrato psicológico, sé que a veces la parte física resuena más, pero os aseguro que la parte psicológica es la que más duele", ha recordado.

Laura ha recordado a las mujeres cuyas denuncias no consiguen prosperar por falta de pruebas, y también a aquellas que no se atreven a denunciar. Con relación a esto, ha dejado un mensaje para todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género: "Para las que siguen dentro, para las que todavía no tienen la fuerza para salir. Yo también volví mil veces, yo también creí haber salido, pero volví a recaer, yo también olvidé cada golpe, cada desprecio y cada humillación. Yo también me convertí en alguien que no era. Yo también pensé que iba a cambiar. Yo también llegué a pensar que no era un maltratador, sino que era alguien más celoso de lo normal. Yo también quise creer que en el fondo era una buena persona, incluso después de todo lo que me había hecho".

A raíz de que Laura narrara su experiencia en el pódcast 'La escalera roja', le llegaron miles de mensajes de mujeres que habían vivido algo similar y eso le ayudó a sentirse menos sola. Por lo que cree que sus palabras en este acto pueden ser muy importantes para otras mujeres no se sientan solas.