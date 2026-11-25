Coincidiendo con el estreno de Godzilla Minus Zero, os recomendamos los cómics en los que los superhéroes de Marvel y DC se enfrentan a Godzilla y King Kong, que viven una etapa de gran popularidad gracias al éxito de sus últimas películas y de la serie Monarch: El legado de los monstruos, que han dado lugar a lo que se conoce como el Mosterverse cinematográfico y televisivo. Unos títulos que Panini está recopilando en tomos.

No es la primera vez que Godzilla aparece en los cómics de Marvel, ya que entre 1977 y 1979 la editorial le dedicó la serie Godzilla: El rey de los monstruos, que constó de 24 números escritos por Doug Moench y dibujados por Herb Trimpe. Cómics en los que el titán se enfrentaba a personajes icónicos de la editorial como los Cuatro Fantásticos, Los Vengadores y Spiderman. Esperamos que Panini publique pronto esta serie clásica.

Vamos ya con estos cómics en los que la acción y la espectacularidad son las grandes protagonistas.

Páginas de 'Justice League vs. Godzilla vs. Kong' (Panini)

'Justice League vs. Godzilla vs. Kong'

La historia de Justice League vs. Godzilla vs. Kong comienza cuando la Legión del Mal, encabezada por Lex Luthor, abre un portal a otra dimensión para liberar a los monstruos más poderosos del Universo. Godzilla, emerge de las profundidades frente a Metropolis, interrumpiendo una cita entre Superman y Lois Lane. Mientras, los villanos serán transportados a la Isla Calavera, donde se enfrentarán contra King Kong.

Una historia en la que podemos ver combates tan espectaculares Superman contra Godzilla, Wonder Woman contra Behemoth, Green Lantern contra Scylla, Batman contra Camazotz y Supergirl contra Kong. Unas batallas en las que está en juego el futuro del Universo DC.

Portada de 'Justice League vs. Godzilla vs. Kong' (Panini)

Los autores del cómic son el guionista Brian Buccellato y el dibujante Christian Duce, que narran una historia en la que prima la espectacularidad. Y en la que el dibujante consigue que esa diferencia de tamaño entre los superhéroes y los monstruos sea visualmente coherente, algo nada fácil.

Entre esos momentos espectaculares destacamos la pelea de Superman contra Godzilla o la del robot gigante construido por Batman para enfrentarse a Mechagodzilla; sin olvidar al Robot Green Lantern contra Kong o cuando el simio gigante se pone el anillo de Green Lantern para acabar con otros monstruos.

Destacar también los intentos de uno de los villanos del Universo DC, el Gorila Grood, por intentar comunicarse con King Kong, al que toma por su dios.

La traducción es de Bárbara Azagra.

Páginas de 'Justice League vs. Godzilla vs. Kong'

'Justice League vs. Godzilla vs. Kong 2'

La secuela de ese primer enfrentamiento entre Godzilla y Kong con el Universo DC no se ha hecho esperar y Panini acaba de publicar Justice League vs. Godzilla vs. Kong 2, en la que repiten Brian Buccelato al guion y Christian Duce al dibujo, para ofrecernos otro comic palomitero lleno de secuencias espectaculares, como cualquier película de los titantes.

La historia nos cuenta cómo, tras el ataque de los monstruos en el anterior volumen, Amanda Waller, la líder del Escuadrón Suicida, urde un plan para crear titanes híbridos que sean capaces de enfrentarse a Godzilla y Kong si vuelven a aparecer. Cosa que, como os podéis imaginar, sucederá. Así, Superman, Batman y los demás miembros de la Liga de la Justicia se verán transportados al Universo Legendary, donde volverán a pelear contra Godzilla y Kong, además de otros monstruos clásicos de Toho, como la polilla Mothra, Rodan, con sus alas de fuego o King Ghidorah, el dragón de tres cabezas que es el antagonista de Godzilla en la recién estrenada Godzilla Minus Zero.

Portada de 'Justice League vs. Godzilla vs. Kong 2' (Panini)

La diferencia es que, si en el anterior tomo los superhéroes usaban mechas para enfrentarse a los monstruos, aquí Amanda Waller utiliza un gas que convierte a Batman o Superman ( y a villanos como Killer Croco) en versiones gigantes de sí mismos, capaces de enfrentarse a Godzilla o Kong de tú a tú.

Un argumento que sirve como excusa para que el dibujante nos regale espectaculares páginas de los enfrentamientos entre superhéroes y monstruos.

La traducción es de Bárbara Azagra.

Página de 'Justice League vs. Godzilla vs. Kong 2' (Panini)

'Godzilla vs. el Universo Marvel'

La estrategia de Marvel ha sido diferente en esta ocasión; en vez de una miniserie en la que sus superhéroes se enfrenten a Godzilla, tenemos seis números especiales en los que sus personajes más populares se enfrentan al titán y que Panini recoge en un tomo: Godzilla vs. el Universo Marvel.

Seis historias que transcurren en otros tantos momentos del Universo Marvel. En los años sesenta, tras su choque contra Galactus, Los 4 Fantásticos luchan contra el poder cósmico de King Ghidorah con la ayuda de Estela Plateada y Godzilla; en los setenta, el General Ross desata su política de tolerancia cero contra los monstruos a través de su fuerza antikaiju. En su camino esperan Fin Fang Foom, Mothra, Kumonga, Hulk y, finalmente, Godzilla.

Portada de 'Godzilla vs. el Universo Marvel' (Panini)

En los ochenta, Spiderman tiene un nuevo y flamante traje negro con extraordinarias habilidades... ¡las necesitará todas para hacer frente a la visita de Godzilla a Nueva York. Durante los noventa, La PatrullaX ha de proteger un mundo que los odia y los teme de la amenaza de Godzilla. ¿Pero están del lado correcto de la crisis?

Al comienzo del siglo XXI, Los Nuevos Vengadores se enfrentan al poder imparable de Godzilla. Y, para la batalla final, La Mano otorga a Godzilla el poder de La Bestia. ¡Thor debe defender Midgard del Rey de los Monstruos!

Batallas épicas que han sido realizadas por algunos de los grandes guionistas y dibujantes de Marvel como Ryan North, Gerry Duggan, John Romita Jr., Giuseppe Camuncoli, Emilio Laiso, Georges Jeanty, Nick Bradshaw, David Walker, Joe Kelly, Aaron Kuder, Fabian Nicieza o Jason Aaron.

Cómics en los que también prima la diversión y que nos dejan momentos espectaculares, como el enfrentamiento de Thor con Godzilla o el del titán contra uno de los monstruos gigantes más populares de Marvel, Fin Fang Foom.

La traducción es de Juanan Cruz.

Páginas de 'Godzilla vs. el Universo Marvel' (Panini)

'Godzilla destruye el Universo Marvel'

Y esta misma semana Panini publica Godzilla destruye el Universo Marvel, un tomo que recoge la miniserie de cinco números en la que el monstruo gigante vuelve a enfrentarse a los principales personajes de la editorial. Pero con ellos no basta: también son necesarios los villanos. ¿Será suficiente? Además, ¿cómo se relaciona el Rey de los Monstruos con el Vibránium, y qué significa esto para Wakanda?

Los autores de esta miniserie son el guionista Gerry Duggan y el dibujante español Javier Garrón. Y también nos dejará momentos espectaculares como Godzilla paseándose por la Dimensión Oscura y enfrentándose al propio Dormammu.

Portada de 'Godzilla destruye el Universo Marvel' (Panini)

Por cierto, que Panini no es la única editorial española que ha publicado cómics de Godzilla, Mostros tiene toda una serie dedicada al titán con títulos como Grandes Batallas: Godzilla vs. Mechagodzilla, Godzilla: 70 aniversario, Godzilla: Aquí hay dragones, Godzilla vs King Ghidorah o Godzilla vs Mighty Morphin Power Rangers. Lo que está claro es que, más de 70 años después de su nacimiento, Godzilla vive una etapa dorada en los cines y en los cómics, al igual que su colega Kong.