Almudena Ariza (Madrid, 1963) pasó dos años en Jerusalén narrando para los telediarios las consecuencias humanas de la invasión israelí en Gaza y de la ocupación de Cisjordania. Ahora, con la ayuda del dibujante Fermín Solís (Cáceres, 1972), la periodista recoge treinta y cinco testimonios reales sobre esa guerra (de médicos, periodistas, familias, activistas y supervivientes) en la novela gráfica Vidas con nombre (Salamandra Graphic), que nos muestra el lado más humano de ese devastador conflicto.

Almudena nos ha contado por qué ha querido recuperar estas historias: "Los periodistas siempre llegamos cuando ya ha pasado lo peor. Solemos contar el final: el bombardeo, la muerte, la tragedia, la vida que se ha roto. A mí me apetecía detenerme en todo lo que había antes: quién era esa gente, qué hacían, cómo vivían y qué esperaban del futuro. Por eso el libro se llama Vidas con nombre, porque habla de cómo eran las vidas de las víctimas de la invasión de Gaza y de la ocupación en Cisjordania, devolviéndoles su identidad y su historia".

"Muchas de estas historias las conté primero en los telediarios -continúa la periodista-. En Cisjordania sí pude ir, rodar y hablar cara a cara con las familias; en Gaza, como sabes, no nos dejan entrar, así que trabajamos a través de testimonios y contactos sobre el terreno. Pero el tiempo de una noticia en televisión es muy limitado y siempre te deja con la sensación de que falta lo más importante. Por eso quise volver después sobre esos casos e investigar más a fondo para saber cómo eran realmente sus vidas antes de que todo saltara por los aires. Al final, la memoria sirve para que no se borre todo lo que existía antes de la muerte, y también para poder exigir justicia sabiendo exactamente a quién se la deben".

"Y elegí el cómic porque es como tener otra cámara -añade Almudena-. Te deja reconstruir escenas cotidianas que no están grabadas, pero que conocemos porque nos las han contado ellos o sus familias. No es inventar nada; Fermín dibuja a partir de lo que nos explicaron. Además, el dibujo te da un respiro frente a las imágenes tan duras que vemos todos los días. El lector puede pararse en una cara, en un gesto, en un rincón... Te obliga a bajar el ritmo y a mirar a la persona de otra manera".

Página de 'Vidas con nombre' (Salamandra Graphic)

Fermín Solís (Buñuel en el laberinto de las tortugas), destaca que: "Este trabajo no es una novela gráfica al uso y tampoco es un libro de narrativa periodística. Es un híbrido entre cómic y literatura. Un cómic periodístico o de no ficción. No sabíamos si iba a gustar al lector de cómic porque tiene mucho texto, pero creo que nos ha quedado un libro muy bonito y está funcionando muy bien. Y creo que es una novela gráfica que debería perdurar en las bibliotecas, en los centros de secundaria y en los hogares para que no sea como una imagen en el telediario, que pasamos rápidamente a otra cosa, sino que perdure. Para que no se olvide lo que está pasando en Gaza".

"Y es que las víctimas son tantísimas -añade el dibujante-, que cada noticia parece hacernos olvidar la anterior y reducimos las víctimas a números. Por eso la idea de este cómic es que no las olvidemos. La primera historia que dibujé en este libro es la de la madre que perdió nueve hijos en un día. Perder uno es ya una tragedia horrible, así que imagínate perder a nueve en un solo día. No podemos olvidar tragedias así. En la presentación del libro en Barcelona había un chico gazatí que nos contó que las familias son numerosas y casi todas viven en el mismo edificio. Por eso, en los bombardeos suelen morir familias enteras. El chico nos comentó que había perdido a veinticinco miembros de su familia en un bombardeo porque vivían todos en el mismo bloque".

Telediario 1 Almudena Ariza publica la novela gráfica "Vidas con nombre" La periodista Almudena Ariza y el dibujante Fermín Solís lanzan "Vidas con nombre", una novela gráfica sobre historias reales en Gaza y Cisjordania Ver ahora

"Volver a escuchar sus voces me ha removido mucho"

Este es el primer libro de Almudena Ariza y reconoce que no ha sido fácil porque recordar a esas personas le ha afectado emocionalmente: "Sí, claro, en varios momentos. Como te decía, muchas de estas historias nacieron en piezas muy breves del telediario, donde cuentas lo que ha pasado y enseguida tienes que pasar a la siguiente noticia. Al volver sobre ellas para investigarlas con más calma y preparar el libro, he podido detenerme en todo lo que entonces no cabía: sus trabajos, sus proyectos, las ilusiones que tenían".

"En Cisjordania sí pude conocer y grabar en persona a varias de estas familias, y con algunas sigo manteniendo el contacto -añade-. Volver a escuchar sus voces y darles por fin este espacio me ha removido mucho. Te hace ser muy consciente de todo lo que se queda fuera de una noticia: no es solo la muerte, es toda la vida que había detrás y lo que tenían por delante".

Incluso Fermín nos confiesa que dibujar alguna de esas historias le ha "afectado bastante". "De hecho -continúa-, cuando termino mis libros los coloco en la estantería y se me olvidan. Pero estas historias las tengo muy frescas en mi mente. Porque algunas eran muy duras de dibujar. Además, trabajaba con fotos y vídeos que me pasaba Almudena y yo los suavizaba, pero a veces volvía a casa con una tristeza enorme en el cuerpo por lo que había tenido que dibujar".

Por eso creemos que el dibujo algo "naíf" de Fermín Solís es ideal para ilustrar estas historias. "Eso es lo que pensó Almudena cuando me eligió entre varios ilustradores que le pasó la editorial Salamandra. Queríamos un dibujo muy suelto pero muy expresivo. Y que tuviese ese punto naíf en el color para que atrajese a la gente joven. Y por lo que parece está funcionando".

"Trabajar con Fermín ha sido buscar la manera de traducir el periodismo al lenguaje del dibujo -añade Almudena-. Al principio nos costó un poco encontrar el encaje porque él tenía que construir personajes a partir de personas reales sin perder su esencia. Pero para mí, al final, fue fácil guionizar las viñetas: es muy parecido a lo que hago a diario en la tele, escribir para las imágenes que ruedan los cámaras cuando preparo una noticia o un reportaje. Aquí la diferencia era imaginar esos planos a partir de lo que nos contaban. Hablar mucho de qué se podía dibujar y cómo hacerlo, especialmente en aquellas escenas cotidianas que no teníamos grabadas, pero de las que contábamos con testimonios muy detallados. El estilo de Fermín tiene esa aparente sencillez que facilita acercarse a los protagonistas. No le resta ni un ápice de gravedad a lo ocurrido, pero evita recrearse en la violencia explícita. Te permite mirar y escuchar con serenidad".

Página de 'Vidas con nombre' (Salamandra Graphic)

"Es una condena a muerte contra toda una población"

Es increíble que todavía haya numerosas personas e incluso líderes políticos que se resistan a emplear la palabra "genocidio" al hablar de lo que sigue pasando en Gaza. "Al principio no lo llamaba así porque una palabra tan grave exige muchísimo rigor -nos confiesa Almudena-. Cuando llegué a Jerusalén todavía estaba evaluando si encajaba con lo que estábamos viendo. Pero los hechos se fueron acumulando día tras día: más de 70.000 palestinos asesinados, más de 20.000 niños, familias enteras borradas, hospitales en ruinas, una población privada de alimentos y atención sanitaria... Es una condena a muerte contra toda una población. Hoy ya no es una valoración personal: la Comisión de Investigación de la ONU y la Asociación Internacional de Especialistas en Genocidio concluyen que Israel está cometiendo genocidio en Gaza. Se basan en los patrones de conducta sobre el terreno y en las propias declaraciones de los dirigentes israelíes".

"Además, hace unos días conocimos el fallo de la Corte Internacional de Justicia —la CIJ, el tribunal de la ONU, que es distinto de la Corte Penal Internacional— sobre Myanmar. Ha declarado que Myanmar cometió genocidio contra los rohinyás. Eso es importante porque la Corte ha revisado las pruebas y ha concluido que los hechos encajan en la definición legal de genocidio. No resuelve automáticamente el caso de Gaza, que sigue su propio proceso y exige analizar las pruebas concretas de allí, pero sí sienta un precedente: marca criterios jurídicos que habrá que tener en cuenta. No justifica automáticamente lo de ir a por los terroristas ni sirve como excusa para arrasar con todo: que Israel pueda señalar diferencias entre ambos casos no le da una carta blanca; al final, el tribunal tendrá que valorar los hechos sobre Gaza".

"Entiendo que en las redacciones se mida mucho una palabra con tanto peso -concluye Almudena-, pero esa cautela no puede impedirnos describir la realidad que tenemos delante. Y lo más preocupante es que esta retórica no se limita a unos pocos dirigentes, sino que tiene un respaldo social muy amplio. Una encuesta del centro aChord, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, indicaba que el 78 % de los judíos israelíes encuestados sostiene que no hay inocentes en Gaza. Cuando deshumanizas así a toda una población, acabas justificando cualquier cosa".

Página de 'Vidas con nombre' (Salamandra Graphic)

"Cada historia te afecta de una manera distinta"

En cuanto a las 35 historias del libro, Almudena nos confiesa: "Me cuesta mucho elegir una sola, porque cada historia te afecta de una manera distinta. El caso de la doctora que perdió a nueve de sus hijos es devastador. O las historias de los niños mutilados, que te ponen delante una de las consecuencias más crueles de esta guerra. Es muy difícil escuchar esos testimonios y no pensar en todo lo que les han arrebatado. También me impresionó profundamente la fuerza de los artistas que aparecen en el libro, que seguían creando en medio de tanta destrucción como una forma de defender su dignidad y mantener un espacio propio. Y me marcó la manera en que los periodistas palestinos vivían su oficio, con una entrega extraordinaria a pesar del peligro constante al que se enfrentaban. Por supuesto, las familias de Cisjordania a las que conocí en persona y con las que sigo en contacto siguen muy presentes para mí".

"Tenía muchísimo material -continúa-, pero no se trataba de hacer un archivo exhaustivo ni un resumen cronológico de la invasión. Seleccioné 35 experiencias concretas que nos permitieran acercarnos a distintas vidas y entender qué les había ocurrido. El foco principal está en la población palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, pero también aparecen voces críticas dentro de Israel: personas que cuestionan las decisiones de su Gobierno y que me parecía importante incluir.

"En cuanto a la estructura, las viñetas y el texto se van intercalando. En esos textos explico mi propio recorrido profesional: cómo llegué a cada reportaje, cómo fueron las entrevistas y qué sentí al escucharles. También se refleja el oficio de periodista, las dudas que te planteas y el esfuerzo por comprender a quien tienes delante. Además, incluimos mapas y contexto histórico para que cualquier lector pueda situarse con facilidad, aunque no conozca en profundidad la zona", añade Almudena.

Página de 'Vidas con nombre' (Salamandra Graphic)

Más de 250 periodistas asesinados en Gaza

Almudena también rinde homenaje a los más de 250 periodistas asesinados en Gaza: "Me impresiona muchísimo lo que han hecho los periodistas palestinos. Ellos han contado desde dentro lo que ocurría mientras a la prensa internacional se nos impedía entrar en Gaza de forma independiente. Estaban sufriendo la invasión en primera persona y, al mismo tiempo, intentando informar sobre ella. Mantener la entereza para seguir grabando y buscando testimonios cuando están destruyendo tu propio entorno exige un compromiso extraordinario".

"Por eso era tan importante que en el libro no aparecieran solo como una cifra más. Eran compañeros ejerciendo su oficio con una enorme responsabilidad hacia su gente. Israel ha vetado la entrada de medios extranjeros y ha asesinado, herido, detenido e intimidado a periodistas palestinos. Como ha señalado Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, ese patrón responde a un intento deliberado de impedir que documenten lo que ocurre. Si silencias a quienes están dentro y prohíbes entrar a los de fuera, haces mucho más difícil que el mundo conozca la verdad".

Territorio 9 Territorio 9 - Vidas con nombre: historias reales de Gaza y Cisjordania' de Almudena Ariza y Fermín Solís | El nuevo número de El Jueves - 04/11/26 rne audio

En el libro, Almudena también agradece la ayuda de sus colaboradores, como sus cámaras y su Fixer: "Los cámaras fueron compañeros esenciales. En una cobertura así no se trata solo de encuadrar y grabar; estás delante de personas que te están confiando su dolor y tienes que hacerlo con mucho respeto, sin invadirlas. Hicieron ese trabajo conmigo en condiciones muy difíciles, y la actitud de quien lleva la cámara influye muchísimo en la confianza que logras construir".

"Y Kamal, mi fixer en Cisjordania, fue fundamental para entender lo que significa vivir bajo la ocupación cotidiana. Con él vi de cerca qué supone que te hostiguen, te pongan trabas constantes y te dificulten cada paso mientras intentas trabajar y sacar adelante a tu familia. Me enseñó, a través de su ejemplo diario y sin necesidad de discursos, lo que significa resistir con dignidad".

"Para Almudena era muy importante tener un espacio dedicado a sus de profesión que han perdido la vida -añade Fermín Solís-. Esos más de 250 periodistas asesinados, que es otro número para pararse a pensar. Por eso en el libro aparecen desde los periodistas más convencionales hasta influencers, fotógrafos... Las redes sociales también son muy importantes para Almudena y ella es muy activa, sobre todo en Instagram. Por eso también quería visibilizar a esas personas y homenajear a sus compañeros de profesión que han muerto allí. Ella tiene la espina clavada de no haber entrado en Gaza. Y siempre me decía que: "si ahora mismo me dicen que puedo entrar en Gaza, cojo una mochila y me voy para allá".

"Me fascina la pasión que esos periodistas ponen para meterse en sitios tan peligrosos y cubrir todas estas noticias -añade el dibujante-. He tenido la suerte de conocer a dos de sus cámaras, con los que ha estado metida en diferentes lugares de conflicto, y todos comparten esa pasión por lo que hacen. Y sus cámaras me han dicho que "hay hombres mucho más cobardes que Almudena", que es "una mujer muy valiente".

Página de 'Vidas con nombre' (Salamandra Graphic)

"Me preocupaba mucho la cotidianeidad"

Fermín Solís nos confiesa que, al dibujar este libro, "Me preocupaba mucho la cotidianeidad, que es una cosa que cuido mucho en mis novelas gráficas. Por ejemplo, ahora estoy haciendo una sobre Italia y me he ido a vivir tres meses allí para ver cómo es. Y me preocupaba no haber estado nunca en Palestina, porque quería mostrar cómo viven los palestinos en su día a día, lo que pasaba entre un bombardeo y otro. Me preguntaba: ¿Qué desayuna un niño? si es que pueden desayunar, ¿Si van a colegio o no? ¿Cómo es el clima?... He intentado reflejar todas esas pequeñas cosas, que no estaban en el guion".

"Afortunadamente -continúa-, Almudena tenía muchísima documentación y es la "mujer que no duerme", porque me decía que la podía llamar a cualquier hora del día. Me pasó todas las fotos y gran parte del material que rodaron en Jordania e Israel. Y para la parte de Gaza, donde no les dejaron entrar, mucha de la documentación nos la pasó Raúl Incertis, que es el médico junto al que ella grabó el podcast Vivir y morir en Gaza. Raúl nos pasó muchas fotografías de Gaza, algunas escalofriantes".

Vivir y morir en Gaza Vivir y morir en Gaza - Episodio 1. Un español en Gaza rne audio

Además de la historia de la mujer que perdió nueve hijos el mismo día, que nos comentaba antes, Fermín nos comenta que prácticamente las 35 historias del libro le han impresionado: "Como la niña influencer de Gaza, que hacía tutoriales en TikTok sobre como hacer un fuego para calentar la comida, que repartía alimentos entre los niños y jugaba con ellos. Y que también murió. La del culturista que tenía un gimnasio con sus amigos o la de la pintora que para hacer pigmentos, que no podía comprar, mezclaba ingredientes de la cocina. O el niño que perdió la pierna y le pusieron un trozo de tubería para que pudiese seguir jugando al fútbol. Algunas son historias de superación, de un cierto optimismo a pesar de toda la tragedia que se cuenta en el cómic".

"Como decía, creo que el cómic es ideal para que estas historias no se olviden -añade el dibujante-. Porque si las ves en Instagram o en el telediario enseguida las olvidamos, mientras que esta forma de acercarnos a ellas es mucho más reposada y reflexiva. Me gustaría que al lector le quedara esa sensación, como a mí de... ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo contribuir para que algo así no se repita".

Página de 'Vidas con nombre' (Salamandra Graphic)

El futuro de Gaza

En cuanto al futuro de Gaza, Fermín Solís nos comenta: "Hay unos mapas al principio del libro que creo que lo dejan todo muy claro gráficamente. Ahí vemos, en distintos colores, Palestina al principio de color que ocupa Israel, que pasa de un color a otro completamente a través de varios momentos históricos. Queda muy claro A la gente que no sepa nada de este conflicto puede a través. Este libro puede conocer de el territorio que ocupan Israel y Palestina y cómo Israel se ha ido quedando con todo. Por eso creo que van a terminar desplazando a todos los palestinos. Desde que Almudena me ha contagiado su pasión por lo que está pasando en Gaza intento estar al día de todo lo que pasa, porque se sigue asesinando a niños. Sigue habiendo un exterminio paulatino de toda la población de Gaza".

"Se habla mucho menos en los medios, pero la situación sobre el terreno está lejos de haberse normalizado -añade Almudena-. Aunque el alto el fuego está en vigor desde octubre de 2025, siguen produciéndose ataques y muertes cada semana: según la ONU, desde entonces han muerto más de 1.600 palestinos y casi 6.000 han resultado heridos".

"Y ahora se suma la emergencia de las lluvias. La ONU estima que casi 50.000 familias se han visto afectadas y más de 40.000 refugios han sufrido daños, con miles destruidos por completo. El agua se mezcla con aguas residuales, se inundan centros de salud y miles de personas afrontan el invierno en tiendas rotas o edificios dañados, sin protección frente al frío ni condiciones mínimas para sobrevivir".

"Respecto a los reveses políticos, no soy optimista. Netanyahu ha perdido la mayoría parlamentaria en las elecciones, aunque su bloque sigue siendo el más numeroso, y Trump le ha pedido que reactive su plan para Gaza, que llevaba meses paralizado. Pero los movimientos o presiones políticas en los despachos no bastan si no se traducen en cambios reales para la población: si no entra ayuda humanitaria suficiente, si no cesan los ataques y si los palestinos no pueden decidir su propio futuro", concluye Almudena.