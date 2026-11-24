La exconcejala del PP del Ayuntamiento de Ponferrada Nevenka Fernández ha recibido este martes la Encomienda de la Orden del Mérito Civil en el Complejo de Moncloa, en un acto que ha estado encabezado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fernández ha destacado en su discurso el impacto devastador que el acoso sexual, moral y laboral puede tener en la salud física y mental de quienes lo sufren. "Es un honor recibir este reconocimiento", ha afirmado la exconcejala, que ha definido el galardón como "no solo un mérito individual, sino un regalo colectivo". Durante su intervención, Fernández ha reivindicado que "la dignidad siempre gana" y ha lanzado un mensaje de sororidad y esperanza: "Ya no estamos solas". Ha concluido su discurso con unas palabras dedicadas a todas las mujeres que han sufrido situaciones similares: "Por todas las que fueron, las que somos y las que serán".

Sánchez, que ha reconocido que en su momento España "no estuvo a la altura", ha alabado la "valentía" de quien ha descrito como un "referente involuntario". "Alzó la voz para sobrevivir sin saber que su testimonio abriría un camino para muchísimas otras mujeres", ha subrayado el mandatario durante la ceremonia.

Así, dirigiéndose a la exconcejal, ha asegurado: "Tu historia es hoy un ejemplo de que el poder de la verdad no tiene rival".

La primera condena por acoso sexual a un político en España

Fernández fue la primera mujer en España en lograr una condena por acoso sexual a un cargo político, el entonces alcalde Ismael Álvarez, de su mismo partido. La sentencia, que fue ratificada por el Tribunal Supremo, condenó a Ismael Álvarez a una multa de 6.840 euros y 12.000 de indemnización por acoso sexual. Tras conocerse el fallo, el alcalde renunció a todos sus cargos.

Sin embargo, la sentencia no le evitó el desgaste y la incomprensión social a Nevenka Fernández: mientras su acosador conservaba apoyos, ella acabó marchándose al extranjero para rehacer su vida. En 2011 Álvarez volvió a presentarse a las elecciones municipales con la formación Independientes Agrupados de Ponferrada (IAP), con la que consiguió cinco concejales.

Recibió el lunes otro premio por UGT PV

Este mes de marzo se cumplieron 25 años de la rueda de prensa en la que la exconcejala hizo público un caso que ya se ha hecho película en Soy Nevenka, dirigida por Icíar Bollaín.

El lunes la ponferradina recibió en Valencia el premio Avançant en Igualtat de UGT PV por "su valentía y por haber abierto el camino a otras mujeres al enfrentarse al poder".

En aquella ceremonia dijo que era "una vergüenza" que "se arrope" al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), —denunciado por una exconcejala de su partido por presuntos delitos de acoso sexual y laboral—, y recalcó que hay que "seguir peleando para que eso no ocurra".

Nevenka Fernández ha señalado que es "obvio" que "se ha avanzado" "en muchos sentidos" desde que denunció y ha resaltado que ahora España ya dispone de "leyes modernas", pero "todavía hay que aplicarlas". "Hay que ser valiente y tener el valor de poder aplicar eso", afirmó.

Además, ha apuntado que el peligro de un retroceso de los derechos conseguidos es "real" y ha insistido en que "no hay que bajar la guardia ni aceptar el silencio". "El feminismo no es una cuestión de bandos ni tampoco una guerra entre hombres y mujeres. Es una cuestión de valentía y de corazones sanos", señaló.