Nevenka, emocionada al regresar a Ponferrada 25 años después de tener que huir: "Lo difícil es atreverse a hablar"

Nevenka Fernández ha regresado a Ponferrada veinticinco años después de tener que huir tras denunciar el acoso sexual sufrido por parte del entonces alcalde de la ciudad, Ismael Álvarez. El caso supuso un antes y un después en España y dividió a la sociedad berciana.

La exconcejala ha participado en un acto público cargado de simbolismo, memoria y reparación. Ha sido recibida con una larga ovación en pie por las cientos de personas que han llenado el auditorio de La Térmica Cultural, escenario de la jornada 'Justicia, voces y memoria: de la violencia sistémica a la reparación', organizada por la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN).

Visiblemente emocionada, Fernández ha agradecido el respaldo recibido y ha confesado sentirse "nerviosa, pero muy contenta" por regresar rodeada de amigos a una ciudad de la que se marchó tras un proceso que la convirtió en pionera al denunciar públicamente una situación de acoso sexual en el ámbito político.

"Yo tardé en darme cuenta de que lo que me ocurrió era más grande que yo", ha reconocido.

Fernández ha explicado que durante años pensó que su historia era únicamente la de una mujer que había sufrido acoso en su puesto de trabajo, hasta comprender que representaba también la experiencia de muchas otras.

10.35 min Informe Semanal - Los ecos de Nevenka

"El movimiento 'Me Too' me dio la sensación de que no solo se lo decían a Nevenka. La historia de Nevenka era la historia de muchas mujeres. Me aporto la luz que necesitada", ha reflexionado.

La exconcejala ha destacado los avances producidos en este cuarto de siglo, aunque ha advertido de que persisten resistencias y discursos negacionistas: "He visto un cambio gigantesco, pero eso no significa que no tengamos que seguir peleando".

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen (i), la exconcejala del PP del Ayuntamiento de Ponferrada, Nevenka Fernández (c), y la exportavoz municipal del PSOE, Charo Velasco (d), descubren un mural. Carlos Castro Carlos Castro / Europa Press

También ha recordado la dificultad de dar el paso de denunciar: "Lo difícil es atreverse a hablar cuando toda la vida te han dicho que es mejor estar callado y no meterte en líos", ha señalado.

Aagesen: "Tu voz ha abierto un camino espectacular a muchas mujeres" La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha participado también en la jornada y ha situado la figura de Nevenka como un "referente" en la lucha contra la violencia machista y en el fortalecimiento democrático. "Tu voz ha abierto un camino espectacular a muchas mujeres, a todas las mujeres y a la sociedad en su conjunto", ha afirmado. La ministra ha definido el encuentro como un acto de "justicia, memoria y reparación" y ha sostenido que la valentía de Fernández permitió identificar una violencia que hace 25 años resultaba mucho más difícil de reconocer socialmente. El trípode El Trípode - Los inicios de Icíar Bollaín y el reparto de ‘Soy Nevenka’ - 26/09/2024 Escuchar audio Aagesen ha vinculado además el homenaje a la recuperación de un mural dedicado a Nevenka Fernández en Ponferrada, que ha considerado un símbolo de dignidad y memoria colectiva: "Llenar un espacio público es una forma de reparar el daño", ha afirmado.