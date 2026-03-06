De 'Soy Nevenka' a 'Matria': Las mejores películas para el Día Internacional de la Mujer
- Te proponemos diez títulos para disfrutar en el fin de semana del 8M
- Disfruta de más contenidos feministas en RTVE 8M, el canal temático de RTVE Play
RTVE Play celebra el Día Internacional de la Mujer con una programación muy especial. Para disfrutar del fin de semana, puedes disfrutar de una colección con las mejores películas para engancharse al feminismo. De entre ellas, hemos seleccionado algunas que ponen el foco en mujeres que desafían los límites impuestos por la sociedad, luchan por su autonomía y buscan su propio lugar en el mundo.
En esta selección destacan interpretaciones de actrices como Emma Suárez, Florence Pugh, Candela Peña o María Vázquez. Películas como Invisibles o Matria exploran la invisibilidad y la dureza del día a día, mientras que La boda de Rosa y A tiempo completo abordan la búsqueda de independencia y equilibrio personal. Historias como Soy Nevenka o Aisha muestran la valentía de quienes se enfrentan a sistemas injustos para defender su dignidad. Relatos distintos, pero conectados por un mismo hilo: mujeres que deciden tomar las riendas de su vida y cambiar su propio destino.
1. Invisibles
Cuatro semanas, tres actrices y un parque. Esta es la propuesta de Gracia Querejeta para contar una historia sobre mujeres corrientes que comienzan a ser invisibles a medida que cumplen años. "Joder, qué putada. Has cumplido 50 tacos. Bienvenida al mundo de las mujeres invisibles. Ya no te miran, ya no te desean, ya no eres una opción", explica el personaje de Adriana Ozores. Ella, junto a Emma Suárez y Nathalie Poza, forma parte de un relato en el que muchas personas, no solo las mujeres, se reconocen. Un guion tan sencillo y tan verdadero que se acerca a la realidad del día a día.
2. No te preocupes, querida
Florence Pugh y Olivia Wilde son algunas de las mujeres que viven en la comunidad de Victoria, anclada en los años 50. Todos los que residen en ella son unos afortunados, matrimonios compuestos por hombres dedicados a un proyecto secreto y mujeres volcadas al cuidado del hogar. Cuando Alice (Pugh) percibe en su día a día situaciones siniestras, comienza a cuestionarse muchas cosas, entre ellas qué hace aquí. El universo que plantea Wilde, una sociedad de mujeres sometidas en una falsa realidad, es un ejercicio de la directora para dotar de protagonismo a "personajes femeninos interesantes y complejos".
3. Soy Nevenka
En 1999, Nevenka Fernández, una joven de 24 años, empezó su puesto como concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada (León). Un tiempo después, pidió la baja por depresión y al año denunció al alcalde, Ismael Álvarez, por acoso sexual y laboral. Se convirtió, sin quererlo, en la primera mujer que logró que se condenara a un político por acoso en España. Su historia, no obstante, no fue fácil: se enfrentó al escarnio público y privado de una España a la que aún le quedaban años para conocer el #metoo. 25 años después, la cinta de Icíar Bollaín repasa lo ocurrido.
4. La boda de Rosa
"Quiero empezar una nueva vida". Con estas palabras Rosa, interpretada por Candela Peña, decide pulsar el "botón nuclear" y empezar de cero. A punto de cumplir 45 años, está cansada de pensar siempre en los demás y decide que ya es hora de dedicarse más tiempo. Con esta película, Icíar Bollaín quería "ejemplificar el cariño de uno mismo, el cuidado". No será fácil tampoco: cuando les plantea a sus seres queridos que quiere casarse, todos tendrán planes para ella. En realidad, no es la historia de una sola familia, sino que tiene pinceladas de muchas para conseguir que todos y todas se vean reflejados.
5. A tiempo completo
En menos de 90 minutos, la audiencia comprende el desaliento que sufre a diario Julie. Ella, madre soltera separada, se siente atrapada en una vida en la que intenta cumplir en el trabajo y criar de la mejor manera a sus hijos. Un día le surge una oferta de trabajo relacionada con sus estudios y que le permite conciliar mejor. Sin embargo, una huelga general en toda Francia complica su movilidad desde el pueblo donde vive hasta el centro de París, donde trabaja como kelly en un hotel de lujo. Laure Calamy, la actriz que da vida al personaje, resalta "cómo el trabajo y la entidad están unidas", un aspecto que no siempre se visibiliza con las mujeres.
6. El olivo
En un mundo donde todo se compra y se vende, El olivo simboliza la unión de la rebeldía y el amor. Alma (Anna Castillo) es capaz ir a Düsseldorf (Alemania) para recuperar el olivo de su abuelo, la persona más importante de su vida. El guion, de Paul Laverty, y la dirección, de Icíar Bollaín, imprimen una pasión a la historia que hace difícil alejarse de ella. "A mí lo que más me tocó fue el ver toda la rabia y el dolor que tenía ese personaje, pero a la vez lo contenida que era", cuenta Castillo. Un relato sobre la dignidad humana en una época de crisis.
7. Nadie quiere la noche
Juliette Binoche es Josephine Peary, la protagonista de una historia de supervivencia extrema. Es la esposa del explorador Robert Peary, al que se le atribuye ser el primer hombre en llegar al Polo Norte. La actriz francesa afirma que Nadie quiere la noche es "símbolo de lo que pasa hoy en día", de lo que tienen que hacer las personas en momentos de crisis. Se trata de una película llena de intensidad y de verdad en medio de un clima y una naturaleza que pone a cualquiera al límite. En la búsqueda de su marido, la única persona con la establece un vínculo es Allaka (Rinko Kikuchi), una esquimal que la ayuda a escapar del sentimiento de abandono que arrastra consigo.
8. I am woman
Helen Reddy es uno de los mayores referentes feministas de la industria musical. Su himno, I am woman, acompañó a las mujeres durante la segunda ola y motivó a una generación para luchar por el cambio. La historia de su vida también merece su propia película: llegó a Estados Unidos con el contrato de una discográfica que la dejó vendida y 230 dólares en el bolsillo. El éxito tardó en llegar dos años y mientras tanto tuvo que cuidar de su hija pequeña. Su vida también estuvo marcada por la tragedia: perdió a sus padres unos meses después de ganar un Grammy y la relación con sus dos maridos tampoco fue la mejor.
9. Matria
Ramona es una mujer que trabaja en una fábrica de conservas. Su hija, Estrella, ya es capaz de valerse por sí misma, y su madre descubre que es capaz de reinventarse, de construir un nuevo yo. El director y guionista de la película, Álvaro Gago, quería "contar la historia de una amiga que a menudo me dice lo invisible que se siente". María Vázquez interpreta a un personaje estresado, lleno de necesidades urgentes y de dependencias que parece que no desaparecen nunca. Ambientada en la Galicia profunda, para Vázquez Ramona es "una roca indestructible" llena de humor.
10. Aisha
Aisha es una joven nigeriana que busca asilo en Irlanda para huir de las mafias de su país. Cuando llega a la isla se da cuenta de la cruda realidad que hay en el sistema de acogida: burocracia infinita, inhumanidad y unas condiciones infrahumanas. La película, en un ejercicio de cine delicado y reflexivo, muestra que también puede haber luz al final del camino. Aisha, interpretada por Letitia Wright, es una mujer fuerte e independiente, con ganas de resolver su pasado (con una madre que se ha quedado en Nigeria) para poder tener un futuro diferente (esperando un permiso de residencia que no llega).