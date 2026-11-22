El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) sufrió un ciberataque dirigido contra su Centro Nacional de Información Criminal, pero agregó que podría servir para obtener información valiosa que de otro modo no se habría conocido.

"Acabamos de enterarnos y diré que no es bueno. No me gusta, pero quizá aprendamos cosas que nunca habríamos sabido de otra manera", dijo el mandatario en declaraciones al canal Fox News.

Trump añadió que siempre intenta buscar "un enfoque positivo", y vinculó una eventual filtración de datos con las investigaciones y polémicas que marcaron su carrera política, a las que volvió a referirse como "engaños".

"Estaba el engaño de Rusia; todos esos otros engaños; lo que llamamos el engaño de Ucrania. Todo aquello de la llamada telefónica, la llamada perfecta, como yo digo. Hay muchas otras cosas y quizá sepamos más al respecto. Quizá sepamos sobre el fraude electoral, todo el fraude electoral que tuvo lugar", señaló.

Sin embargo, no aclaró cómo se produjo el acceso, quiénes estarían detrás del ataque ni si los intrusos consiguieron extraer información de la base de datos.

En septiembre el FBI investigó un posible robo de datos de sus empleados

El nuevo incidente se produce después de que en septiembre el FBI investigara un presunto robo de datos confidenciales de empleados y aspirantes a trabajar en la agencia, tras una denuncia del grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters sobre una intrusión en el portal de empleo.

"El FBI tiene conocimiento de un grupo de ciberdelincuencia que afirma haber vulnerado el portal FBIJobs.gov y haber afectado presuntamente la información de identificación personal (PII, por sus siglas en inglés) de los empleados del FBI", indicó entonces la agencia en una respuesta a EFE.

El acontecimiento sale a la luz una semana después de que el sistema de control aéreo de Estados Unidos colapsara y provocara la cancelación de miles de vuelos en todo el país, evento que fue seguido por una serie de fallas en diferentes sistemas de entidades de estado y empresas.

En medio de la crisis, el director nacional de ciberseguridad, Sean Cairncross, fue relevado el jueves de su puesto por la Casa Blanca y sustituido de manera interina por la hasta ahora directora de información del Pentágono, Kirsten Davies.