Italia se ha reencontrado este sábado con uno de los episodios más oscuros de su pasado reciente: el de los atentados de Cosa Nostra en los años noventa. La noticia del suicidio del exjefe de policía Gianni De Gennaro revelada por la prensa reabre algunos de los interrogantes de aquella etapa. El cuerpo sin vida ha sido hallado en su casa de la Toscana, junto a una pistola y sin haber dejado nota, según desvela 'Corriere della Sera'. Su familia había avisado a las fuerzas de seguridad, alarmada al no obtener respuesta a sus llamadas.

De Gennaro, de 78 años, estaba siendo investigado por la Fiscalía de Caltanisetta, en Sicilia, por entorpecer la investigación del atentado en el que murió en 1992 el juez Paolo Borsellino. Según las pesquisas, el exjefe de policía intentó, con la ayuda de algunos de sus antiguos colaboradores, impedir que el informante de la mafia Totuccio Contorno proporcionara a la fiscalía información potencialmente útil para la reconstrucción de los hechos.

Las investigaciones también volvían a abrir el misterio sobre algunos documentos que desaparecieron y que podrían haber sido útiles para identificar a los responsables de la desaparición de la famosa agenda roja en la que Borsellino registraba notas sobre investigaciones, reuniones con colaboradores de la justicia e información confidencial, especialmente tras la muerte de Falcone.

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El día del atentado, Borsellino llevaba consigo su bolso, en el que, según se dice, siempre guardaba el diario. Tras el atentado, se recuperó el bolso, pero no se encontró el diario en su interior.

"Puede que se haya perdido otra pieza de la verdad"

Salvatore Borsellino, hermano del magistrado asesinado, ha afirmado que, a su juicio, la muerte de De Gennaro hace responsable a la Fiscalía de Caltanissetta de "incitar al suicidio". También ha cuestionado la competencia de dicha fiscalía para llevar adelante la investigación y sostiene que la iniciativa habría buscado "eximir de responsabilidad a los Carabineros del ROS y a los servicios secretos por la desaparición de la agenda roja" y "desviar la atención hacia la Policía".

Por su parte, Manfredi Borsellino, hijo del juez asesinado, ha lamentado que "puede que se haya perdido otra pieza de la verdad".

La muerte de De Gennaro ha provocado numerosas reacciones en la política italiana, con mensajes de condolencia, defensa de su trayectoria institucional y críticas al juicio mediático que, según varios dirigentes, habría sufrido.

Meloni, "profundamente conmocionada"

La primera ministra, Giorgia Meloni, ha dicho que está "profundamente conmocionada por el trágico fallecimiento" y ha expresado "sus condolencias y su más sentido pésame" a su hermano, el comandante general de la Guardia di Finanza, y a toda su familia "en estos momentos de dolor".

El vicepresidente y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha lamentado la pérdida de "un servidor del Estado, un gran policía" y defendió que "en un país libre, democrático y civilizado, los juicios se celebran en los tribunales, no fuera de ellos" y que "no puede haber condenas antes de que una persona sea juzgada".

El segundo vicepresidente y ministro de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, ha calificado a De Gennaro de "servidor público leal" y denunció una "masacre mediática y judicial que una persona y una trayectoria como la suya no merecían".

De Gennaro, brazo derecho del asesinado juez Falcone

Nacido en Reggio Calabria en 1948, Giovanni De Gennaro ingresó en la policía en 1973, y fue brazo derecho de Giovanni Falcone, el otro magistrado asesinado en 1992, en las investigaciones contra la Cosa Nostra. En 1993, se convirtió en director de la Dirección de Investigación Antimafia (DIA) y en 2000 fue nombrado Jefe de la Policía, cargo que ocupó hasta 2007.

Desde 2023 era presidente de Eurolink, el consorcio liderado por Webuild, responsable del diseño y la construcción del puente sobre el estrecho de Messina.