Con la vivienda en cabeza de las preocupaciones de los ciudadanos y como tema central de la campaña electoral, el informe que ha presentado COAPI, el Colegio Oficial de Agentes de las Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa, no da motivos para el optimismo. Especialmente en un territorio cuya capital, San Sebastián, suele estar en las primeras posiciones del ranking de las ciudades españolas con la vivienda más cara.

Una de sus principales conclusiones es que el precio de compra de las viviendas, tanto nuevas como de segunda mano, marca nuevos máximos históricos. El metro cuadrado se sitúa, respectivamente, en 5.084 y 3.965 euros. El incremento interanual de la vivienda nueva es del 15,1 por ciento. El precio medio es de 4.102 euros el metro cuadrado. Por primera vez en la historia supera los 4.000 y ha experimentado una subida interanual del 9,3 por ciento.

Compras de vivienda por extranjeros

En los últimos doce meses se han llevado en Gipuzkoa 8.261 compraventas de viviendas, lo que supone un descenso del 2,4 por ciento. Crecen las compras de viviendas por parte de ciudadanos extranjeros. En el último año han sido, en todo el País Vasco, 1.114. No llegan al cinco por ciento del total, pero el incremento del tercer trimestre de 2026 es el máximo de la serie histórica.

Prácticamente la totalidad de las compraventas de vivienda en Gipuzkoa durante el último año, un 97,3 por ciento, se ha realizado a través de un crédito hipotecario. El endeudamiento medio por vivienda se sitúa en 190.974 euros, un nuevo máximo. En endeudamiento medio por metro cuadrado es de casi 2.400 euros. Más de la mitad de los créditos hipotecarios, el 62,6 por ciento, se han formalizado a interés fijo. El periodo medio es de casi 26 años. Cada vez hay menos gente, destacan desde COAPI, que puede afrontar la compra de una vivienda con fondos propios.

Tendencia descendente en el alquiler

El número de contratos de alquiler de vivienda habitual en Gipuzkoa a comienzos de año era de poco más de 32.000. La reducción interanual es de casi el 22 por ciento. La tendencia, aseguran desde esta organización, es claramente descendente. La renta media es de 870 euros, que en el caso de San Sebastián se eleva hasta los 1.097. En cuanto al número de viviendas en alquiler ofertadas, según datos del tercer trimestre del año son 519, un 7,2 menos que un año antes.

Desde el colegio de APIs de Gipuzkoa aseguran que se sienten interpelados por la sociedad. Pero dicen que cumplen con un servicio y que no son el enemigo de nadie en materia de vivienda. Lo que reclaman es una mayor regulación del sector, algo que recoge la disposición adicional de la ley de Vivienda de 2015 y que hasta ahora no se ha desarrollado.