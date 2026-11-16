La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha iniciado los trabajos de su 130 Asamblea Plenaria en una cita histórica que coincide con la conmemoración de sus 60 años de existencia. En la apertura del encuentro, el presidente del episcopado y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha pronunciado un rotundo discurso inaugural marcado por un firme llamamiento a la concordia social y un diagnóstico incisivo sobre la fractura pública. Argüello ha instado a "abandonar narrativas divisivas y polarizantes", reivindicando el papel de la comunidad eclesial como voz reconciliadora frente a las trincheras ideológicas.

Frente al enfrentamiento y la "guerra cultural"

Durante su intervención, el presidente de los obispos ha expresado su preocupación por el clima de crispación imperante, advirtiendo del preocupante "aumento de la agresividad histérica" y criticando duramente las "soflamas que polarizan" la vida intelectual, social y mediática. A su juicio, las dinámicas de enfrentamiento actuales han sustituido el diálogo por "dialécticas de contrarios, de amigo-enemigo, nosotros o ellos", instaurando una peligrosa "guerra cultural" que desvirtúa el debate público y devalúa la convivencia democrática.

Argüello ha argumentado que tras esta dinámica subyace un deterioro de las relaciones comunitarias donde la cultura queda "reducida a un sistema de códigos explícitos, descontextualizados y, a menudo, globalizados". En este sentido, ha lamentado que las pasiones se vean reducidas a "emociones debidamente catalogadas en emojis" e inducidas por el clima mediático. Ante esta deriva, el prelado ha apelado a rescatar el sentido de pertenencia y de "sentirse pueblo más allá de creencias religiosas, aficiones deportivas o ideologías", poniendo como ejemplo momentos de profunda comunión colectiva tras dramas o éxitos compartidos como, por ejemplo, la visita de León XIV, la victoria en el mundial de fútbol o el duelo por la tragedia ferroviaria de Urda.

Compromiso con los excluidos

Uno de los ejes más incisivos del discurso de Argüello ha sido la defensa incondicional de los colectivos más desfavorecidos y de los inmigrantes. Tomando el testigo de las reflexiones del papa León XIV en su reciente viaje a España, el arzobispo ha recordado con contundencia que "la dignidad humana no tiene pasaporte", subrayando que la construcción de cualquier sociedad verdaderamente justa debe cimentarse sobre el respeto sagrado a cada persona, al margen de su origen o estatus.

El presidente de la CEE ha dirigido la mirada hacia las "personas arrojadas a los márgenes", aquellos empobrecidos que sufren las consecuencias de estructuras injustas y, especialmente, lo que denominó "pobres que molestan".

Argüello ha denunciado que, si bien la vulnerabilidad suele suscitar compasión, la exclusión severa provoca a menudo un rechazo social inaceptable. Por ello, ha hecho un llamamiento explícito a superar el "asistencialismo compasivo" y comprometerse activamente para "acoger e integrar a los descartados, a quienes aparecen como tirados en las cunetas de la historia de nuestros pueblos y ciudades".

La Iglesia como faro y red comunitaria

En la parte final de su alocución, coincidiendo con el sexagésimo aniversario de la creación de la CEE tras el Concilio Vaticano II, Luis Argüello ha reivindicado la misión de la institución en el momento presente. "La Iglesia ahora es un faro", ha proclamado el presidente de los prelados, precisando que esta vocación luminosa no implica presunción ni ausencia de fallos, sino la responsabilidad de ofrecer orientación, esperanza y luz en medio de la desorientación contemporánea.

Argüello ha urgido a los católicos a alejarse de la "doble vida" entre el templo y la esfera pública, animando a seguir "tejiendo redes que abren la historia y agujerean los imperios" mediante un testimonio coherente y comprometido. Para el prelado, la respuesta cristiana no pasa por imponer proyectos ideológicos desde arriba, sino por sumar "ladrillos diferentes para una común edificación" que ponga en el centro el bien común, la verdad y la fraternidad humana.