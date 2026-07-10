Argüello dice que no llamó "banda de ladrones al Gobierno": "Cada uno verá por qué se siente aludido"

El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha asegurado que cuando este jueves dijo que un Estado que "olvida la ética se convierte en una banda de ladrones" no se refería al Gobierno, pero ha matizado que "cada uno verá por qué se siente aludido".

En declaraciones a los medios este viernes en Valladolid tras la firma de un convenio sobre conservación de patrimonio, Argüello ha dicho que se trata de una cita de San Agustín y de Benedicto XVI que hacían "una apelación a la hora de la regeneración democrática a la responsabilidad de todos los ciudadanos".

A la carta que le ha enviado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por su alusión a la "banda de ladrones", y en la que el político se pregunta sobre si se calificara "a la Iglesia como una banda de agresores sexuales?", lo que se "sería falso y profundamente injusto", el prelado ha dicho que la cita está "sacada de contexto".

"La Iglesia ha asumido la responsabilidad de lo cometido hace años sobre algunas personas", ha dicho Argüello, y ha reconocido "desde la responsabilidad de algunos una obligación compartida".

El presidente de la Conferencia Episcopal no ha querido entrar en más detalles sobre una carta que considera una "correspondencia que debería ser privada" y ha afirmado que a él siempre le alegra que puedan "dialogar" pero lo que le extraña de las cartas es que "lleguen antes a los medios de comunicación que al destinatario".

"Yo dije que no tenemos derecho los ciudadanos a criticar a los responsables políticos si no tenemos el mismo código moral. Esta sacado de contexto, son los medios y sus titulares".

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