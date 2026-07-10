Bolaños responde a Argüello (CEE): "¿Y si calificásemos a la Iglesia como una banda de agresores sexuales?"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha dirigido mediante una carta al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y le ha afeado las siguientes declaraciones literales: "cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones, a las pruebas me remito".

Bolaños ha calificado este "razonamiento" como "injusto" y "profundamente contraproducente". "Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como "banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito?", ha planteado el ministro.

"Evidentemente sería falso y profundamente injusto", ha continuado Bolaños, quien ha subrayado que cuando han conversado sobre este asunto "jamás he caído en una descalificación de ese calibre".

Por todo ello, ha invitado al presidente de los obispos a que las relaciones entre ambas partes estén marcadas por "la moderación, el respeto y la justicia" en lugar de por "la exageración y el partidismo en favor de las fuerzas de la derecha y la ultraderecha".

Bolaños también ha sostenido que la sociedad espera que el Gobierno y la Iglesia colaboren y ha puesto de ejemplo la reciente visita del Papa León XIV a España, que ha calificado como "rotundo éxito pastoral y social" gracias a la cooperación entre ambas instituciones.

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Tras citar al Pontífice, que afirmó que "quienes ejercen una responsabilidad pública tienen una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje", el ministro se ha mostrado convencido de que sus palabras "podrán inspirar" a Argüello como presidente de la Conferencia Espiscopal Española para "reconducir sus declaraciones públicas" y que sean "más respetuosas con el conjunto de la sociedad y sus representantes públicos".