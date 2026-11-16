El caso por la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, entra en una fase decisiva con la declaración de 33 nuevos testigos en la segunda ronda de comparecencias. Según ha podido saber TVE Catalunya, la jueza de Martorell que investiga a Jonathan, primogénito del empresario, como presunto autor del homicidio, ha escuchado este lunes a un psiquiatra y dos empleados del servicio domestico de la familia y al notario encargado del testamento del fallecido, que ha declarado que el fallecido nunca le consultó sobre desheredar a su hijo.

El primero en comparecer ante la jueza Raquel Nieto, durante cerca de una hora, ha sido el notario, que ha afirmado que el empresario nunca le hizo consulta alguna sobre la posibilidad de desheredar a Jonathan, uno de los motivos que la acusación sospecha que puede estar detrás del supuesto homicidio, según publica la agencia EFE. Ha agregado que el testamento se actualizaba cada año para asegurar el "permanente reequilibrio" de los bienes a percibir por cada uno de sus tres hijos, por lo que si se había adelantado alguna cantidad a los descendientes, esta se restaba de la herencia.

Ha reconocido que Isak hizo dos donaciones por un importe total de 40 millones de euros a su hijo, lo que quedó debidamente descontado en el testamento, para que pudiera emprender un negocio propio en 2025. Las hermanas del investigado dieron la misma explicación a la jueza, cuando declararon como testigos en verano.

Mañaneros 360 Testigo clave: el notario del testamento de Isak Andic Ver ahora

La postura del psiquiatra

Seguidamente han declarado los empleados, que ante los Mossos d'Esquadra siempre han defendido que padre e hijo tenían buena relación y que no vieron peleas entre ambos. Uno de ellos, el jefe del personal de servicios de la familia, ha explicado que la relación del empresario con el hijo era la normal entre un padre y un hijo, aunque cada miembro de la familia tenía su propio espacio y actividades personales.

Por último, ha comparecido el psiquiatra que trató siete veces a Jonathan a lo largo del año 2021, quien ha explicado que sus problemas psicológicos eran moderados y que, en todo caso, no provocaban alteración alguna en su conducta ni en su pensamiento.

Este nuevo ciclo de testificales, que se van a alargar hasta mediados de diciembre ante la titular del juzgado de instrucción número 5 de Martorell, comenzó el jueves pasado con la declaración de quien durante más de 20 años fue secretaria de Isak, y la de varios agentes de los Mossos que el 14 de diciembre de 2024 acudieron al lugar de la caída del empresario por un barranco durante una excursión en Montserrat cuando estaba a solas con su hijo Jonathan.

El viernes declararon otros dos mossos de la unidad de montaña que fueron al punto del siniestro al día siguiente; el chófer del empresario y un escalador que pasó por el lugar de la caída instantes después de la muerte.

La secretaria afirma que no vio discrepancias entre padre e hijo

La presunta "mala relación" de Jonathan con su padre y su "obsesión" por el dinero figuran en el "cúmulo de indicios" que llevó a la jueza a investigar por homicidio al hijo.

La secretaria del fallecido, Elsa S., afirmó el jueves a la jueza que no vio discrepancias entre ambos y que la relación profesional entre ellos era buena. Según informaron fuentes cercanas al caso citadas por la agencia EFE, en su declaración como testigo durante cerca de una hora y media la mujer también indicó que Jonathan le envió un mensaje a través de WhatsApp Web para informarle de que le habían robado el teléfono móvil en Ecuador.

Esa desaparición en "extrañas circunstancias" del móvil que Jonathan llevaba el día que murió su padre es otro de los indicios que la jueza cree incriminan al primogénito, ya que sospecha del "viaje relámpago" que realizó en marzo de 2025 a Quito, cuando algunos medios informaron de que se había reabierto el caso sobre la muerte del fundador de Mango.

Mossos de Montaña dicen que no pueden concluir que fuera un homicidio

El viernes, dos mossos de la Unidad de Montaña -una de las que investigó la muerte del empresario- admitieron que no pueden concluir con seguridad que el fallecimiento fuera un homicidio.

Según fuentes jurídicas citadas por EFE, esos agentes se ratificaron en el informe que hicieron en su día sobre el suceso, en el que concluyeron que no se podía determinar la participación de "otras personas" en la caída.

En el juzgado, los agentes admitieron que los simulacros de caída que efectuaron para averiguar de qué forma se había despeñado Isak Andic no arrojaron resultados concluyentes sobre si fue provocada por un tropiezo o resbalón -como mantiene la defensa- o por un empujón de Jonathan, como sospecha la Fiscalía.

También se pronunciaron sobre una huella hallada en el lugar de la caída que la jueza cree que no fue fortuita, sino provocada artificialmente para simular que era un pisada dejada por la víctima antes de despeñarse. Es un indicio al que se aferra la acusación para incriminar a Jonathan. Los mossos afirmaron que, días antes de que examinaran la pisada, había llovido, lo que imposibilita determinar la antigüedad de la huella por la humedad del terreno. A eso se suma que la zona no había sido debidamente acordonada desde el primer día para impedir que quedara contaminada.

En cuanto al escalador, este se ratificó en su declaración ante la policía. Indicó que ni vio ni oyó nada antes de llegar al lugar por el que Andic cayó y que, cuando lo hizo, ya estaban los Mossos d'Esquadra a cargo de la situación.

Lo que dejó la primera ronda de testigos

Esta ronda de declaraciones se produce tras la primera que tuvo lugar el verano pasado, cuando pasaron ante la jueza, entre otros, las hermanas de Jonathan, Sarah y Judith, que defendieron que los tres hermanos estaban de acuerdo con el reparto del patrimonio propuesto por el padre. También acudió Estefania Knuth, pareja de Isaak durante sus últimos seis años, cuyo testimonio reveló que el empresario quería hacer una modificación en el testamento y constató que la primera llamada de Jonathan tras la caída fue a ella.

También dos excursionistas que se encontraban en la zona y aseguraron haber encontrado a Jonathan en estado de shock tras lo sucedido y la terapeuta Julia Lüderwaldt, que declaró sobre las dinámicas de confrontación que se estaban dando en el entorno familiar.

Aunque inicialmente el caso se trató como un accidente fortuito, las pesquisas de los Mossos dieron un vuelco al detectar indicios de criminalidad, lo que condujo a la detención de Jonathan como presunto autor de los hechos. Tras pasar a disposición judicial, el mismo día quedó en libertad provisional tras pagar una fianza de un millón de euros y comunicó su decisión de dejar la vicepresidencia de la compañía para centrarse en su defensa.