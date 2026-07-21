Una nueva testigo asegura que la terapeuta de los Andic le encargó buscar una ruta de montaña para Jonathan

La investigación sobre la muerte del fundador de Mango, Isaak Andic, suma un nuevo testimonio. Una intérprete inglesa se ha personado voluntariamente ante los Mossos d'Esquadra para declarar en dos ocasiones. Ha asegurado que colaboraba con la psicoterapeuta y mediadora familiar de los Andic, Julia Lüderwaldt, a quien ayudaba a buscar localizaciones en zonas de montaña para sus terapias. Según ha podido recoger la periodista de RTVE Cataluña Carol Espona, la terapeuta le pidió que encontrara una ruta extrema en la montaña para llevar a cabo técnicas de confrontación.

La ruta en Collbató y las pesquisas policiales Según su declaración, la testigo acompañó a Jonathan Andic a Collbató en dos ocasiones en fechas muy próximas al fallecimiento del fundador de la compañía textil. Ambos se desplazaron en el vehículo de Jonathan y recorrieron la zona de las Cuevas de Salitre. ““ Durante los trayectos, la testigo ha relatado que él nunca le habló de su padre. Los investigadores le han mostrado fotografías concretas del lugar donde murió Isaak Andic y la mujer ha reconocido que pasaron por ahí, aunque no recuerda con precisión si llegaron a parar en el punto exacto de la caída. Como parte de las diligencias, los Mossos han clonado y analizado las conversaciones de su teléfono móvil, que recogen intercambios entre ella, la terapeuta y Jonathan Andic, y ya han trasladado toda la información al juzgado. Se cumple un mes de la detención de Jonathan Andic entre indicios y contraindicios e informes y contrainformes Isabel Palacios