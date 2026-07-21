Una nueva testigo asegura que la terapeuta de los Andic le encargó buscar una ruta de montaña para Jonathan
- Se trata de una intérprete inglesa que ha declarado dos veces ante los Mossos tras personarse de forma voluntaria
- Afirma que acompañó a Jonathan Andic a Collbató en dos ocasiones próximas a la muerte del fundador de Mango
La investigación sobre la muerte del fundador de Mango, Isaak Andic, suma un nuevo testimonio. Una intérprete inglesa se ha personado voluntariamente ante los Mossos d'Esquadra para declarar en dos ocasiones. Ha asegurado que colaboraba con la psicoterapeuta y mediadora familiar de los Andic, Julia Lüderwaldt, a quien ayudaba a buscar localizaciones en zonas de montaña para sus terapias. Según ha podido recoger la periodista de RTVE Cataluña Carol Espona, la terapeuta le pidió que encontrara una ruta extrema en la montaña para llevar a cabo técnicas de confrontación.
La ruta en Collbató y las pesquisas policiales
Según su declaración, la testigo acompañó a Jonathan Andic a Collbató en dos ocasiones en fechas muy próximas al fallecimiento del fundador de la compañía textil. Ambos se desplazaron en el vehículo de Jonathan y recorrieron la zona de las Cuevas de Salitre.
Durante los trayectos, la testigo ha relatado que él nunca le habló de su padre. Los investigadores le han mostrado fotografías concretas del lugar donde murió Isaak Andic y la mujer ha reconocido que pasaron por ahí, aunque no recuerda con precisión si llegaron a parar en el punto exacto de la caída.
Como parte de las diligencias, los Mossos han clonado y analizado las conversaciones de su teléfono móvil, que recogen intercambios entre ella, la terapeuta y Jonathan Andic, y ya han trasladado toda la información al juzgado.
Cronología de los hechos
En 2024, el fundador y presidente de Mango, Isaak Andic, de 71 años, falleció tras precipitarse al vacío desde una altura de unos 150 metros en un barranco de las Cuevas de Salitre de Collbató, Barcelona, mientras realizaba una ruta.
Aunque inicialmente el caso se trató como un accidente fortuito, las pesquisas de los Mossos d'Esquadra dieron un vuelco al detectar indicios de criminalidad, lo que condujo a la detención de su hijo Jonathan Andic como presunto autor de los hechos. Tras pasar a disposición judicial, Jonathan quedó en libertad provisional tras pagar una fianza de un millón de euros y comunicó su decisión de dejar la vicepresidencia de la compañía para centrarse en su defensa.
A lo largo de esta compleja y mediática instrucción, la causa ha avanzado con un relevante desfile testigos ante la jueza Raquel Nieto Galván. Entre ellos, destacan las hermanas de Jonathan, Sarah y Judith, que defendieron que los tres hermanos estaban de acuerdo con el reparto del patrimonio propuesto por el padre. También acudió Estefania Knuth, pareja de Isaak Andic durante sus últimos seis años, cuyo testimonio reveló que el empresario quería hacer una modificación en el testamento y constató que la primera llamada tras la caída fue a ella.
Al testimonio de los familiares del empresario se sumaron otros no menos relevantes. Por un lado, dos excursionistas que se encontraban en la zona aseguraron haber encontrado a Jonathan en estado de shock tras lo sucedido. Por otro, Julia Lüderwaldt, la mencionada terapeuta de la familia, declaró ante la jueza sobre las dinámicas de confrontación que se estaban dando en el entorno familiar. Asimismo, compareció como testigo su hermana, Rita, dada la relación que mantenía con el entorno.