Existen dos generaciones de pintores realistas en España, posteriores a la encabeza por el pintor y escultor Antonio López, el gran representante del realismo español. No las conocemos lo suficiente y lo cierto es que han renovado el arte figurativo en España. En unos casos, alejándose de la pintura al natural y, en otros, llevando el realismo hasta la abstracción. A todos les une su paso por la Facultad de Bellas Artes de Madrid, una nebulosa en constante cambio donde nuevos artistas transforman el realismo español.

La segunda generación de pintores realistas españoles

"Dibujar como si estuvieseis soñando, como si estuvieseis viviendo una ilusión". Eso les dice Javier Pardo a sus alumnos de fundamentos del dibujo de primero de carrera en Bellas Artes. Enseñar a sentir el dibujo y atraparlo para después crecer como pintor, es uno de sus propósitos aquí, en la facultad de Bellas de Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Al igual que la misión de Miguel Pardo. Gemelos y artistas, ambos profesores de dibujo, y conocidos en el mundo del arte como los Hermanos Pardo.

Llegaron aquí en 1998 para estudiar Bellas Artes, con 21 años. Y casi tres décadas después siguen en este lugar. Ahora ya como maestros, continuando el legado de sus mentores. El más importante para ellos fue Florencio Galindo de la Vara, profesor de la Facultad y una de las figuras más destacadas de la segunda generación de los realistas, discípulo de Antonio López.

'Rosales', de Florencio Galindo de la Vara.

"La pintura de Florencio se inscribe en la figuración, en el realismo y en el mundo de la naturaleza. Era un pintor ético y estético. El exponente de lo que se ha llamado 'el realismo sucio', por la poesía de la materia que depositaba en sus cuadros. Florencio Galindo de la Vara era el pintor de la belleza y el compromiso. Y su visión era muy sentimental. Una pintura que tenía argumento. A través de ella contó su vida", señala el artista Javier Pardo.

Los hermanos Pardo, un realismo abstracto

Trascender, plasmar emociones y pensamientos en sus obras es lo que aprendieron los hermanos Pardo de su padre artístico, Florencio Galindo de la Vara. Sus vidas desde entonces siguen sumergidas también en capturar la belleza, y, en su caso, la de los pequeños y decadentes detalles que rodean a la Facultad de Bellas Artes. Las taquillas de los pasillos, los candados y los contenedores de las aulas son los protagonistas de sus cuadros. Obras que reflejan el inconformismo, la rebeldía y el descontento que sienten estos artistas ante el rumbo del mundo. A todo su universo plástico lo han acuñado como realismo abstracto. Dos corrientes aparentemente antagónicas, casi como ellos, gemelos. Distintos e iguales, dos fuerzas opuestas conectadas que hacen posible algo también insólito en el arte español: pintar juntos a cuatro manos.

'Divina Comedia', de los hermanos Pardo.

"La obra de arte y el artista se tienen que nutrir de distintos estados de ánimo. En nuestro caso, yo pinto la mayoría de las veces desde el control y mi hermano Javier es más el instinto. Después interviene el azar. En nuestro trabajo el misterio juega un papel fundamental", comenta Miguel Pardo.

"Para pintar hay que hacer un esfuerzo y olvidarte de todo, entrar en la esencia de las cosas, llegar al conocimiento de lo secreto. Para pintar bien hay que buscar algo que se escape de la razón. El realismo es el mundo, pero la visión cambia", añade Javier Pardo.

Los nuevos lenguajes del realismo en los artistas emergentes

Hablamos con ellos en la Facultad de Bellas Artes, un museo vivo y experimental donde formas diversas de creatividad se manifiestan en todos los rincones. En los ascensores, en las paredes y en los armarios, donde cada alumno además deja su huella expresiva y busca su camino en el mundo del arte.

"Un maestro en Bellas Artes tiene que ser también un creador y requiere una entrega absoluta", dice Sandra Malvar, antigua alumna de la carrera. Tiene 30 años y es la nueva incorporación al departamento de dibujo en la facultad. Junto a su compañero artístico, Rodrigo Moreno, ambos discípulos de los hermanos Pardo, han optado por el realismo abstracto. Cada uno de ellos destaca por ser reflejo de los nuevos tiempos, con lenguajes híbridos que fusionan el dibujo y la fotografía digital.

'Espacio IX', de Rodrigo Moreno.

La obra de Sandra es feminista, dedicada a retratar a las mujeres que emprenden viajes de autoconocimiento. Rodrigo denuncia con sus geometrías difusas las tensiones sociales y las ansias desmedidas de poder. "Hemos seguido diferentes caminos, pero he encontrado en el realismo abstracto una libertad inmensa para poder crear mis propios mundos y paisajes", dice Rodrigo Moreno.

"Enseguida tuve muy claro que quería contar relatos de mujeres, a las que tengo cerca, pero también las historias de otras muchas que son importantes. Mi base es el dibujo clásico, pero siempre desde la experimentación y hacia la abstracción", nos comenta la artista plástica.

'Semihundidos', de Sandra Malvar.

"Cuando se pinta nunca se llega hasta el final. Es un proceso de búsqueda que nunca acaba. Dentro de la Facultad de Bellas Artes ocurren cosas que no se palpan fuera. La desconexión digital, por ejemplo, porque entramos en un mundo más reflexivo y vivimos más despacio. Frente a los tiempos que corren y a la cultura de la urgencia, esto es toda una revolución. Poder poner el freno y salirte del sistema para sentir y pintar", dice Javier Pardo.

Todos ellos son los nuevos ojos del realismo español. Defienden una pintura que no es de caballete, que conecte con la historia del arte y los maestros clásicos, como Diego Velázquez. Pero también con otros artistas contemporáneos, como Andrew Wyeth, Antoni Tàpies o Miquel Barceló.

Mirando a la realidad de una manera más irracional y abstracta, resisten junto a otras vanguardias y tendencias en el mundo del arte.