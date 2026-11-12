Cristina Valido, la voz del nacionalismo canario en Madrid que aspira a repetir tras su estreno en el Congreso

BIOGRAFÍA Lugar y fecha de nacimiento: Las Palmas de Gran Canaria, 28 de agosto de 1969 Formación: Graduada en Historia, técnica especialista en Administración de Empresas, experta universitaria en Desarrollo Local, experta universitaria en Gestión Pública. Estudios en Filología. Años en política: Concejala de 1999 a 2003, consejera del Cabildo de Tenerife de 2003 a 2016, consejera del Gobierno de Canarias (2017-2019). diputada autonómica (2019-2023), diputada en el Congreso (2023-2026) Familia: Casada

Cristina Valido (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) aspira a llevar de nuevo las reclamaciones canarias a Madrid en estas elecciones. Se estrenó en el Congreso en la última legislatura como única diputada de Coalición Canaria, un periodo en el que su partido ha sido un apoyo intermitente para Pedro Sánchez, aunque con polémicas y encontronazos entre el Ejecutivo insular, en manos de CC, y el Gobierno central.

Valido presume de que su partido arrancó en 2024 al Gobierno un acuerdo que parecía "imposible" -tal y como decía recientemente al digital Demócrata- para repartir a los menores migrantes entre comunidades mediante una reforma de la ley de extranjería. Era uno de los compromisos pactados por los nacionalistas canarios para investir a Sánchez en 2023, y uno de los temas bandera del partido, ya que Canarias es, junto a Ceuta y Melilla, el territorio que más presión migratoria sufre, y su sistema de acogida se ha visto al límite en múltiples ocasiones.

La norma finalmente decayó en el Congreso, pero el Gobierno pactó otra medida similar -esta vez con Junts- para hacer obligatorio este reparto de menores, que finalmente se aprobó el año pasado.

Cristina Valido, en su discurso aquel día en el Congreso, defendió con vehemencia la humanidad de los migrantes. "Ningún menor solo es ilegal o un delincuente en potencia", decía.

Contundencia contra el discurso migratorio de PP y Vox

Su discurso migratorio ha sido una de las señas de identidad en esta legislatura. Pese a que su partido gobierna con PP en Canarias, Valido se ha distanciado de las posturas del partido de Alberto Núñez Feijóo y de Vox en esta materia, posicionándose con contundencia, por ejemplo, contra las deportaciones masivas. "No se puede devolver a la gente al desierto", decía a elDiario.es en 2025.

Valido llegó en 2023 al Congreso con la difícil tarea de sustituir a Ana Oramas, diputada de CC durante 16 años, reconocida por su oratoria aunque también salpicada por algunas polémicas.

Antes de su salto a la política nacional, la cabeza de lista de Coalición Canaria el 29N tiene a sus espaldas una larga trayectoria con cargos públicos en el archipiélago. Técnica especialista en Administración de Empresas por la Universidad de La Laguna, y con estudios en Filología, debutó en política en 1999 como concejala de Juventud en el municipio tinerfeño de La Orotava.

Cuatro años después entró como consejera de Asuntos Sociales en el Cabildo de Tenerife, institución de la que sería posteriormente vicepresidenta. Su siguiente salto, a la política autonómica, llegó en 2017, tras la crisis de Gobierno de Fernando Clavijo. El presidente canario cesó a los consejeros socialistas de su Ejecutivo y nombró a Valido al frente de Empleo, Asuntos Sociales y Vivienda.

Fue reprobada dos años después por el Parlamento canario por su gestión de la dependencia, convirtiéndose en la primera consejera reprobada en la comunidad. En 2019 concurrió como número dos por la circunscripción de Tenerife al Parlamento autonómico, donde fue diputada en la oposición durante cuatro años. En las últimas elecciones autonómicas, en 2023, revalidó el cargo, aunque dejó el acta tras lograr un escaño en el Congreso en las generales tres meses después. Las encuestas vaticinan que podrá revalidar su escaño ya que CC lograría un diputado por Tenerife.

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