Tirolinas y largas caminatas peligrosas: la única opción de miles de niños colombianos para ir al colegio

A sus seis años, Kevin Xavier contempla el abismo que separa su casa de la escuela. Más de 250 metros abajo se intuye el cauce del río Negro, cuyas aguas oscuras se pierden en la profundidad. Tras días de tormentas por el fenómeno de El Niño, la mañana de este martes brilla el sol; el pequeño siente que es un buen día para perder el miedo. Para ir al colegio, debe cruzar el cañón suspendido de un cable de acero. Lo ha hecho toda su corta vida, solo que esta vez ya no viajará como los bebés, oculto en un saco de fique —la rústica fibra andina que hasta ahora le daba seguridad—. Ha crecido y es momento de lanzarse como los mayores, aunque no cruzará solo, lo hará amarrado a su madre.

Es su turno. Algunos campesinos que se encuentran a este extremo de la tirolina lo preparan para la maniobra. Le colocan un arnés artesanal y lo aseguran a la polea.

El sistema de frenado prescinde de cualquier ingeniería moderna: es una simple horquilla de madera. De la supervisión del tendido y de su mantenimiento se ocupan directamente los residentes de la vereda Los Pinos, una pequeña comunidad aislada de humildes campesinos. Ellos son los encargados de custodiar la única vía de comunicación directa con la cabecera municipal, una estructura que tiene más de 50 años. No es la única en la zona. A lo largo del cañón hay al menos 14 cables, que unen estas aldeas dispersas con las zonas más pobladas.

"Antes me daba miedo"

Apenas 22 segundos de reloj es el tiempo exacto que tarda en cruzar los poco más de quinientos metros de distancia. A la velocidad que alcanza en el aire, no le da tiempo ni a pensar.

- A ver, Kevin, ¿cómo ha sido la experiencia de pasar el cable? ¿Le da miedo?

- No. Antes sí me daba miedo y me tocaba caminar, pero después ya miré a Luciana, a Dana, a Laura, a Salomé y a la profe pasar. Ahí sí me echaban dentro del costal, me alzaban y me pasaban. Y ahora ya no me da miedo".

Es la conversación que mantiene Kevin con su madre después de cruzar.

Horas más tarde, detrás de Kevin un ternero sale también disparado por la tirolina. En el caso del animal viaja sin acompañante. "¡Parece un venado!" se ríe a carcajadas uno de sus dueños, mientras graba la hazaña con su teléfono móvil. Si quieren vender el ganado también tienen que lanzarlo al otro lado del cañón.

La alternativa, una larga caminata

Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, donde casi la mitad del territorio está cubierto por selvas tropicales y densas montañas. En este entorno unos dos millones y medio de menores viven en zonas aisladas y dispersas.

A unas tres horas de Bogotá, en dirección al sur del país se encuentra uno de esos lugares remotos y de difícil acceso. En el departamento del Meta, en el municipio de Acacías, las aguas oscuras del río Negro dividen un entorno virgen. Cruzarlo es toda una odisea. A diario, seis pequeños como Kevin tienen que lanzarse por esta estructura de vértigo para ir a la escuela. Hasta el momento, nadie recuerda ningún accidente.

“La primera vez que lo vi no fui capaz de cruzar. La primera vez decidí ir a pie y llegué hasta la escuela acompañado de un señor de la comunidad que me sirvió de guía. Subí hasta la escuela, hice la visita de apertura y de reconocimiento y ya al regreso no fui capaz de caminar. Hice la tirolesa, porque el otro esfuerzo físico es enorme. Preferí aguantarme los veintidós segunditos que dura el recorrido”, nos cuenta el profesor Duberney Castillo, que lleva veinte años dirigiendo varias escuelas rurales en el territorio.

Castillo, que todavía no es capaz de hacer el recorrido solo, conoce bien la realidad de su alumnado. “Yo tengo nueve sedes en el campo, que están al noroccidente de Acacías, en una zona rural alejada. De esas nueve sedes tengo tres donde los niños tienen cierto tipo de riesgos para ir a la escuela. En esta de la vereda Los Pinos, para poder salir de la comunidad tienen que cruzar la tirolesa. Esto supone un gran riesgo, no solo para los niños sino para cualquier miembro de la comunidad, que quiera sacar cualquier producto que cultivan”, aclara el responsable del Centro Educativo Brisas del Guayuriba, al que están adscritas todas las escuelas.

La alternativa por tierra es una larga caminata de cerca de tres horas por una ruta que no es más segura. Y no es la única que hay en la localidad.

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“Tengo también en la vereda San Cristóbal, los cinco o seis niños que estudian en esa escuela, algunos tienen que caminar más de una hora. Recorren cañadas, caminos de herradura, con el peligro del invierno, la crecida de los ríos, las serpientes y demás. En la escuela ni siquiera hay energía eléctrica. Y en la escuela Loma de San Juan el acceso es a través de una trocha, a través de un camino también muy difícil por ríos que crecen y que ponen en riesgo sus vidas”, afirma Duberney Castillo.

Diferencias por estaciones

Vivir con grandes carencias estructurales afecta a los jóvenes cuyas condiciones empeoran en temporada de lluvias cuando es inevitable el absentismo escolar. “En esta época que estamos en unos inviernos fuertes, los niños dejan de ir a las escuelas porque el riesgo es enorme. De tal manera que tenemos que tener una metodología que permita que dejen de asistir tres, cuatro o cinco días por las lluvias y a la semana siguiente recuperar el tiempo perdido. Esas condiciones son dificilísimas. Los niños y los padres de familia, la única oportunidad que tienen es hacer ese sacrificio de acompañarlos asumiendo el riesgo. Si no hacen ese gran sacrificio los niños se quedarían sin progresar en el nivel educativo”, explica el profesor.

Tender puentes de esperanza es la misión que llevó a Carlos Andrés Barrera a especializarse en la construcción de pasos elevados. A finales de los noventa, este colombiano de 58 años fundó una organización solidaria para rescatar del olvido a comunidades rurales que quedan a días de caminata de los cascos urbanos. Sin embargo, su labor hoy pende de un hilo: ante la ausencia de apoyo estatal, resulta titánico conseguir los recursos para financiar unas infraestructuras tan necesarias como costosas.

“Realmente los precios elevados y la complejidad están en llevar los materiales hasta los sitios donde hay que llevarlos. Esto implica tener que viajar, a veces, días a lomo de mula. Cargar toneladas a brazo u hombro, o conseguir un helicóptero. Lo que yo he hecho es tratar de diseñar estructuras modulares que puedan seccionarse en pedazos para que la gente las pueda cargar, pero eso también es complejo”, confiesa Carlos Andrés Barrera.

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A la fecha, su fundación acumula un centenar de peticiones de auxilio en toda Colombia. Levantar una estructura de apenas cuarenta metros roza los cien mil euros; un precio elevado, pero insignificante si se mide en las vidas que logra poner a salvo. “Riesgos todos. Literalmente se arriesgan la vida. Todos los días hay colombianos que arriesgan su vida para tratar de ir al médico, a la escuela o para tratar de llevar un pan a la mesa. Suena un poco dramático, pero así es. Se juegan la vida arriesgándose a morir para tratar de pasar al otro lado de un río” asegura el fundador de la ONG Puentes de la Esperanza.

Esta dispersión corta de raíz el futuro de los más jóvenes, obligándolos a abandonar las aulas o a desarraigarse de sus hogares. Pero la exclusión va más allá de las aulas: la falta de vías seguras también les priva de otros derechos básicos como la salud. Cuando la enfermedad golpea, el trayecto hacia el médico más cercano se transforma en una travesía de días enteros a través de senderos angostos en medio de la selva o surcando ríos con fuertes corrientes peligrosas. “Sacan a sus pequeños del hogar, mandarlo a un tío o donde los abuelos que viven en un pueblo para que estudie y se quede allá, pero ya estás disgregando el grupo familiar”, lamenta Carlos Andrés Barrera.

Y mientras algunos se dejan la piel intentando levantar pasos sobre el abismo, otros simplemente luchan para que sus hijos tengan un futuro alejado de este aislamiento. Saben que el cable es un peligro real, pero también que las aulas son la única vía para que los pequeños de la vereda puedan progresar.