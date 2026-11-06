Desembarcan en El Hierro, Lanzarote y Gran Canaria a más de 1.021 migrantes, uno fallecido

Salvamento Marítimo ha desembarcado en El Hierro, Gran Canaria y Lanzarote desde las 21.00 horas de este jueves a más de 1.021 personas, una de ellas fallecida, que iban en cayucos y pateras detectadas en la ruta canaria. La cifra, que se suma a las numerosas llegadas esta semana, puede seguir aumentando, ya que se ha interceptado otras barcas, de la que aún se desconoce el número de viajeros, y hay pendientes otras dos posibles asistencias.

Estas 1.021 personas viajaban a bordo de cinco embarcaciones, que han sido localizadas en diferentes puntos del océano. Tres de ellas han sido llevadas hasta El Hierro: la primera fue a las 21:00 horas a 74 kilómetros tras ser detectada por la embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Navia y el helicóptero Helimer 204. A bordo iban 92 personas de origen subsahariano, en su mayoría hombres. También se encontraban cinco mujeres y dos menores de edad.

Las otras dos, conformadas por 218 y 283 personas —entre ellas una fallecida—, fueron auxiliados por la embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Diphda a 55,6 kilómetros tras ser localizados, igualmente, por el Helimer 204. Los viajeros, en su mayoría hombres, pero también mujeres y menores, fueron desembarcados en torno a las 23:45 horas en El Hierro, tarea en la que la tripulación de Navia ayudó a la de Dipha.

Ya de madrugada, la Salvamar Navia acompañó a las 00:58 horas hasta La Restinga a un cuarto cayuco localizado a 20,4 kilómetros con 174 personas a bordo. Otro eco SIVE localizado a 24 kilómetros al sur de La Restinga, en la misma isla de El Hierro, movilizó nuevamente a la Salvamar Mizar, que acompañó hasta puerto a un grupo conformado por 166 personas que han sido desembarcadas a las 05:42 horas de este viernes.

Salvamento marítimo, pendiente de nuevas llegadas

Previamente, sobre las 04:42, otro cayuco localizado a 22,2 kilómetros con un número de ocupantes aún no facilitado por los servicios de emergencia. Mientras, Salvamento Marítimo está pendiente de dos nuevas asistencias a embarcaciones con migrantes cerca de El Hierro, según ha informado a EFE la sociedad estatal.

Además, a las 22.00 horas de este jueves Salvamento desembarcó en Arguineguín, al sur de Gran Canaria, a un número indeterminado de personas de una nueva expedición de migrantes auxiliada en la ruta canaria.

Y a Lanzarote han llegado entre las 21:00 horas de este jueves y las 08:30 horas de este viernes 27 hombres magrebíes que iban en una patera y otra expedición conformada por 61 personas.

El pasado 2 de noviembre se localizaron otras siete personas fallecidas en cayucos, por lo que si sumamos la de este jueves ya serían al menos ocho en lo que va de mes. No obstante, se cree que podrían ser más. "La ruta del Atlántico es la más mortífera. Nunca sabremos la cantidad de personas que han fallecido en esta ruta...", ha indicado el responsable de primera respuesta de emergencia de Cruz Roja Canarias, José Antonio Rodríguez Verona, en una entrevista a Las Mañanas de RNE.

Las mañanas de RNE José Antonio Rodríguez Verona, Cruz Roja Canarias: "Nunca sabremos la cantidad de personas que han fallecido en la ruta atlántica" Hablamos con José Antonio Rodríguez Verona, responsable de primera respuesta de emergencia de Cruz Roja Canarias Escuchar ahora

Repunte de llegadas: más de 3.000 personas en cinco días

A estas nueve embarcaciones y otras dos posibles asistencias, se une la llegada de otras nueve pateras el día anterior. Desde la noche del miércoles hasta la tarde de este jueves en El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera llegaron 901 inmigrantes, al menos 25 de ellos menores.

En los cinco primeros días de noviembre han llegado más de 3.200 inmigrantes en 39 cayucos y pateras a Canarias, una cifra que ha encendido las alarmas en varios de los servicios de asistencia, porque se acerca a unos ritmos que no se veían en la Ruta Canaria desde los meses récord de 2023 y 2024.