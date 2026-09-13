Las Noches del Patrimonio cierran su primer fin de semana con "un gran éxito" de público
- Se han celebrado más de 500 actividades gratuitas en 14 de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España
- Las actividades continuarán el próximo fin de semana en San Cristóbal de La Laguna, completando así la participación
La novena edición de Las Noches del Patrimonio, una de las citas más destacadas del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE), ha completado con "un gran éxito" de participación su primer fin de semana de programación.
A lo largo de los últimos dos días, 14 de las 15 ciudades del GCPHE han abierto sus espacios patrimoniales en horario nocturno para acoger visitas guiadas, conciertos, espectáculos de danza contemporánea, teatro y talleres, entre otras actividades, congregando a miles de personas en torno a estas propuestas culturales.
El presidente del GCPHE, Rubén Viñuales, ha agradecido la respuesta que ha tenido esta iniciativa, destacando la importancia de acercar el patrimonio a la ciudadanía. "La gran aceptación que hemos registrado este año demuestra que existe interés, que nuestros espacios patrimoniales despiertan curiosidad y, sobre todo, que nos ofrecen nuevas formas de descubrir nuestras ciudades. Ese es, precisamente, el espíritu de Las Noches del Patrimonio".
Por primera vez, la celebración se ha extendido a lo largo de dos noches, un cambio que Viñuales ha valorado positivamente. "La experiencia de este primer fin de semana nos confirma que ampliar las fechas ha sido un acierto. Nos ha permitido aumentar el número de actividades, distribuirlas mejor y, por lo tanto, ofrecer una experiencia más completa tanto a los visitantes como a nuestros propios vecinos".
También el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado el "éxito rotundo" de Las Noches del Patrimonio. "Ha sido un éxito rotundo, éxito de participación, éxito de público y con gran satisfacción de las personas que han podido participar en cada una de las actividades celebradas en los más de 50 espacios abiertos al público" en Toledo, ha destacado el regidor municipal.
"Las Noches del Patrimonio son una iniciativa verdaderamente extraordinaria que en Toledo brilla de una manera especial", ha aseverado el alcalde, quien se ha mostrado "muy satisfecho" con el resultado, aunque ha agregado que deben seguir trabajando porque esta ciudad "es cultura".
Más de 500 actividades gratuitas
En total, se han celebrado más de 500 actividades gratuitas, incluidos los espectáculos del festival de danza Escena Patrimonio que, esta edición, ha reunido 31 actuaciones, nueve de ellas estrenos absolutos, además de talleres y encuentros con el público.
El director artístico del festival, Lorenzo Pappagallo, ha señalado que este año se ha puesto el foco en las "genealogías compartidas, en cómo distintas generaciones y tradiciones de la danza dialogan entre sí y con el patrimonio que las acoge".
De esta forma, el público ha podido disfrutar de las actuaciones de artistas como Juan Berlanga, KOR'SIA, Roger Bernat, Elena Quesada, Manuel Liñán o Antonio Ruz, entre otros, en algunos de los espacios patrimoniales más destacados de las ciudades que conforman el GCPHE.
La programación también ha contado con la participación de Paradores, con actividades organizadas en sus establecimientos: desde actuaciones musicales hasta cenas con menú especial, visitas guiadas o catas gastronómicas.
San Cristóbal de La Laguna completa el evento el próximo fin de semana
Las actividades continuarán el próximo fin de semana en San Cristóbal de La Laguna, que tomará el relevo con dos noches de propuestas culturales, completando así la participación de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.
El Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España se fundó en 1993 para actuar de manera conjunta en la defensa del patrimonio histórico y cultural de las 15 ciudades inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.
A través de la colaboración entre sus miembros, el GCPHE impulsa estrategias comunes de conservación patrimonial, promoción turística y difusión cultural que fomentan el desarrollo sostenible y la preservación de estos enclaves excepcionales.