La Unesco reconoce 13 obras del arquitecto finlandés Alvar Aalto como Patrimonio de la Humanidad

Aalto Works, una colección de trece edificios diseñada por el arquitecto Alvar Aalto, ha sido inscrita oficialmente en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Esta distinción supone reconocer una de las contribuciones más influyentes a la arquitectura del siglo XX.

Alvar Aalto (1898-1976) es el único miembro de la segunda generación del movimiento moderno que ha sido considerado un maestro a la altura de sus predecesores Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius o Frank Lloyd Wright.

Los edificios de Aalto reflejan su visión profundamente humanista: una arquitectura concebida para mejorar la vida cotidiana a través de la luz natural, la conexión con el entorno y el bienestar de las personas ya sean auditorios, centros cívicos, residencias experimentales o complejos industriales.