La Unesco reconoce 13 obras del arquitecto finlandés Alvar Aalto como Patrimonio de la Humanidad
- La lista incluye su casa, su estudio y el campus universitario que lleva su nombre
- Entre los edificios públicos destaca el Finlandia Hall y el sanatorio de Paimio
Aalto Works, una colección de trece edificios diseñada por el arquitecto Alvar Aalto, ha sido inscrita oficialmente en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Esta distinción supone reconocer una de las contribuciones más influyentes a la arquitectura del siglo XX.
Alvar Aalto (1898-1976) es el único miembro de la segunda generación del movimiento moderno que ha sido considerado un maestro a la altura de sus predecesores Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius o Frank Lloyd Wright.
Los edificios de Aalto reflejan su visión profundamente humanista: una arquitectura concebida para mejorar la vida cotidiana a través de la luz natural, la conexión con el entorno y el bienestar de las personas ya sean auditorios, centros cívicos, residencias experimentales o complejos industriales.
Trece lugares
Los trece lugares reconocidos por la Unesco muestran la habilidad de la familia Aalto para combinar funcionalidad, innovación y sensibilidad hacia el paisaje. Alvar se casó con dos arquitectas Aino Marsio y Elissa Mäkiniemi, que eran sus colaboradoras. Tras su muerte, su segunda esposa termino los proyectos pendientes y se hizo cargo del estudio.
La lista de obras, repartidas por la geografía finlandesa, incluye: la casa Aalto, el estudio Aalto, Finlandia Hall, el Instituto Nacional de Pensiones (KELA), la casa de la cultura, el sanatorio de Paimio, Villa Mairea, la zona residencial de la fábrica de Sunila, la iglesia de las Tres Cruces, el ayuntamiento de Säynätsalo, el campus Aalto de la Universidad de Jyväskylä, la casa experimental de Muuratsalo y el centro cívico de Seinäjoki.
Aalto diseñó espacios funcionales y estéticos centrados en los seres humanos, la comunidad y la relación con la naturaleza. Una filosofía que aplicó a su hogar y también a su lugar de trabajo en Helsinki.
Uno de los edificios más emblemáticos del arquitecto es Finlandia Hall, un palacio de congresos en la bahía Töölönlahti, en el centro de la capital en el que cada detalle fue diseñado por Aalto.
Los 13 proyectos ejecutados de Aalto Works forman una ruta de sur a norte que permite apreciar la relación entre diseño, naturaleza y calidad de vida característica de Finlandia. Dentro de sus edificios públicos, es notable la sede del Instituto Nacional de Pensiones (KELA) que lleva la firma de Aalto.
Más allá de Helsinki, los viajeros que sigan esta ruta pueden conocer otros espacios vinculados al legado de uno de los nombres más importantes de la arquitectura moderna, concebida de forma orgánica y vinculada al territorio, que usaba la pintura y la escultura en su proceso creativo.
Casi un siglo después de su creación, el trabajo de Aalto sigue inspirando a arquitectos de todo el mundo con edificios pensados para las personas, integrados en el entorno y capaces de mejorar la experiencia del día a día, como su diseño del campus de la Universidad de Jyväskylä.
Ahora Finlandia suma ocho patrimonios de la humanidad: la fortaleza marítima de Suomenlinna, la ciudad antigua de Rauma, la iglesia de Petäjävesi, la fábrica de madera y cartón de Verla, el enterramiento de la Edad del Bronce de Sammallahdenmäki, el arco geodésico de Struve, el archipiélago de Kvarken y Aalto Works, el último bien en ser reconocido por la Unesco.