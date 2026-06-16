El mausoleo de Llanes en Cuenca pone el foco sobre el patrimonio olvidado de Castilla-La Mancha

El mausoleo tardorromano de Llanes, ubicado en Albendea (Cuenca) y declarado Bien de Interés Cultural, ha ingresado en la Lista Roja de Hispania Nostra ante el riesgo inminente de ruina provocado por las filtraciones de agua. Con esta incorporación —a la que se suman el Palacio de la Encomienda del Collado y la Casa Fuerte del Marqués de Santa Coloma en Guadalajara—, Castilla-La Mancha ya registra 142 monumentos en peligro.

La Lista Roja recoge aquellos elementos del patrimonio cultural español que se encuentran sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores. Actualmente, Castilla-La Mancha cuenta con 142 bienes incluidos en esta relación.

"La Lista Roja es un programa de participación social. Es una forma de que cualquier persona o cualquier asociación preocupada por la situación del patrimonio pueda dar la voz de alerta y compartirla", explica Alfonso Muñoz, miembro del Comité Científico de Hispania Nostra. Asegura que, en ocasiones, esta llamada tiene un eco inmediato y las autoridades competentes se movilizan, pero otras veces no.

Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad autónoma con más elementos patrimoniales en riesgo del país, según recoge Hispania Nostra. El lado positivo es que estas listas se confeccionan a partir de las denuncias de los ciudadanos. Un reflejo, según Muñoz, de una creciente concienciación sobre la conservación del patrimonio.

Nuevas incorporaciones a la Lista Roja El Mausoleo de Llanes es una construcción funeraria tardorromana, del siglo IV. El edificio ha sido objeto de diferentes obras de restauración, aunque las últimas se han quedado a medias. El principal daño lo ha provocado el agua de lluvia, que ya fue extraída, pero que ha perjudicado a la estructura. "Vinieron y sacaron toda el agua. Las filtraciones no sabemos si son a través de la cripta o del recubrimiento", afirma el alcalde, Luis Enrique Pérez, quien espera que la entrada en la Lista Roja sirva como llamada de atención para recuperar los trabajos. La Asociación Hispania Nostra también ha incorporado a su Lista Roja el Palacio de la Encomienda del Collado, en Berniches, y la Casa Fuerte del Marqués de Santa Coloma, en Chera, ambos en la provincia de Guadalajara. Según Muñoz, el Palacio de la Encomienda del Collado, en Berniches, es una construcción de titularidad privada anexa a una ermita que no ha sido conservada y que se encuentra en grave peligro de derrumbe. La huella de nuestras futuras ruinas: "Generamos una cultura material que se resiste a envejecer bien" Eva Cezón "El Palacio de la Encomienda del Collado es una edificación de una aldea fundada en el siglo XII por la Orden de Calatrava. Del antiguo pueblo solo queda una iglesia románica, convertida en ermita. Ha sido restaurada y se encuentra en buen estado. Sin embargo, el edificio noble situado junto a ella se encuentra en muy mal estado", explica Muñoz. En la Lista Roja de Hispania Nostra en Castilla-La Mancha también figuran el escudo de los Ruiz Almarcha Barnuevo, en Chinchilla de Montearagón (Albacete); el complejo minero Nueva Concepción, en Almadenejos (Ciudad Real); el molino de agua de Alustante (Guadalajara); y la Casa de los Laras, en La Villa de Don Fadrique (Toledo).