Es posible que una familia reciba en Navarra más de 3.000 euros al mes en ayudas, pero no por ser migrante

Nos habéis consultado por nuestro canal de WhatsApp y por correo electrónico por mensajes de redes sociales que aseguran que una familia marroquí "recibe más de 4.000 euros al mes en Navarra sin trabajar". En VerificaRTVE hemos revisado la normativa nacional, la de la Comunidad Foral y consultado al Gobierno de Navarra y la conclusión es que sí es posible sumar ayudas públicas que superan los 3.000 euros al mes. Sin embargo, estas prestaciones sociales no se distribuyen por ser marroquí o migrante, sino por las condiciones socioeconómicas de quien las pide, independientemente de la nacionalidad, y mientras cumpla los requisitos para percibirlas. Desde el Ejecutivo foral aseguran a VerificaRTVE que casos así "son muy poco frecuentes en Navarra".

Los mensajes en redes sociales enlazan a una publicación web que expone el caso de una mujer que se ha hecho cargo de dos sobrinos de 6 y 9 años, que reside en Navarra y no trabaja ni ha cotizado a la Seguridad Social. No se aportan más datos sobre esta familia y se mencionan una serie de ayudas públicas. Las principales son el Ingreso Mínimo Vital, las ayudas para familias de acogida, las ayudas por vivienda pública de alquiler y los bonos sociales térmico y eléctrico.