Es posible que una familia reciba en Navarra más de 3.000 euros al mes en ayudas, pero no por ser migrante
Nos habéis consultado por nuestro canal de WhatsApp y por correo electrónico por mensajes de redes sociales que aseguran que una familia marroquí "recibe más de 4.000 euros al mes en Navarra sin trabajar". En VerificaRTVE hemos revisado la normativa nacional, la de la Comunidad Foral y consultado al Gobierno de Navarra y la conclusión es que sí es posible sumar ayudas públicas que superan los 3.000 euros al mes. Sin embargo, estas prestaciones sociales no se distribuyen por ser marroquí o migrante, sino por las condiciones socioeconómicas de quien las pide, independientemente de la nacionalidad, y mientras cumpla los requisitos para percibirlas. Desde el Ejecutivo foral aseguran a VerificaRTVE que casos así "son muy poco frecuentes en Navarra".
Los mensajes en redes sociales enlazan a una publicación web que expone el caso de una mujer que se ha hecho cargo de dos sobrinos de 6 y 9 años, que reside en Navarra y no trabaja ni ha cotizado a la Seguridad Social. No se aportan más datos sobre esta familia y se mencionan una serie de ayudas públicas. Las principales son el Ingreso Mínimo Vital, las ayudas para familias de acogida, las ayudas por vivienda pública de alquiler y los bonos sociales térmico y eléctrico.
IMV para familia monoparental en Navarra con dos menores a cargo: 16.021,82 euros anuales
El ingreso mínimo vital (IMV) es una prestación económica de la Seguridad Social destinada a "prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social" y para cuyo cobro hay que cumplir los requisitos de acceso que establece la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, que regula esta ayuda (artículo 10). Entre ellos, tener residencia legal en España de al menos un año y estar en situación de vulnerabilidad económica. No existe ningún requisito relacionado con la nacionalidad. En VerificaRTVE ya desmentimos el bulo de que un inmigrante en España puede acceder al IMV sin permiso de residencia. Según los datos facilitados por el Gobierno Foral, a 11 de septiembre, "hay activos en Navarra 10.808 expedientes de IMV" y "el 67% son de nacionalidad española".
La normativa y los fondos del IMV son estatales, se aplican en todo el territorio nacional, no solo en Navarra. Las cuantías previstas indican que una familia monoparental en Navarra con dos menores a cargo, como la de la publicación compartida en redes sociales, recibe 16.021,82 euros anuales, lo que resulta una mensualidad de 1.335 euros.
Quienes cumplen los requisitos del IMV con menores de edad a su cargo, además, "tendrán derecho a un complemento por cada miembro menor de edad" siempre que no se superen determinados límites de ingresos y patrimonio. Se denomina complemento de ayuda para la infancia (API) y es un "instrumento de ayuda a las familias", según explica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta ayuda permite ingresar mensualmente 115 euros por menores de tres años, 80,5 euros para niñas y niños de tres a seis años y 57,50 euros, si tienen de seis a 18 años. Por los dos niños de 6 a 9 años de la publicación difundida, serían 115 euros mensuales que, junto al IMV anterior, suman 1.450 euros al mes.
Ayudas por acogimiento familiar
El Ingreso Mínimo Vital es compatible con el cobro de otras ayudas en todo el país, no solo en Navarra. Es el caso de las que conceden a las familias que acogen a menores de edad, una medida de protección temporal para las niñas y niños. Así se recoge en la ley del ingreso mínimo vital y confirma el Gobierno Foral (1,2).
Las familias de acogida se comprometen a velar por el menor, a atenderle y darle una formación integral durante el tiempo que dure la acogida. Pueden recibir ayudas de carácter general de 850 euros mensuales por el primer menor y un 25% menos a partir del segundo, es decir, 637,5 euros. La suma asciende a 1.487,5 euros mensuales.
Existen, sin embargo, otras modalidades de acogimiento. Uno es el acogimiento en familia especializada, familias en las que al menos uno de los miembros cuenta con "formación específica y experiencia en la educación de menores que requieran de una atención especial". La normativa prevé en este caso unas ayudas de 1.500 euros al mes. Desde el Ejecutivo foral explican que no son ayudas que se sumen a las del acogimiento general, como se afirma en la publicación, sino que se ingresa una o la otra. Es decir, el IMV más la ayuda por acogimiento general ascendería a 2.937,5 euros al mes y, si es el caso de familia especializada, a 2.950 euros mensuales.
Desde el Gobierno de Navarra se explica a VerificaRTVE que "los importes que se pagan al mes por los niños que no están en acogimiento familiar, sino en recursos residenciales del gobierno, son muy superiores a los del acogimiento familiar". Buscamos un ejemplo. En el portal de contratación pública del Gobierno foral encontramos este contrato de 40 plazas de primera acogida y valoración para menores extranjeros no acompañados. Es un contrato de 2024 prorrogable 5 años. El presupuesto anual de licitación es de 2,19 millones de euros (sin IVA), un coste mensual por plaza de 4.575,16 €.
El coste de una plaza de un menor extranjero en España es la suma de muchos costes, empezando por el del personal laboral del centro de acogida. Como contamos en VerificaRTVE, es el gasto más elevado porque es necesario atender a las niñas y niños todos los días con educadores, mediadores interculturales, auxiliares educativos o cocineros, además de directores de estos centros.
Bono social térmico, de electricidad y ayuda al alquiler
La percepción de estas ayudas y del IMV es compatible con el bono social térmico y con el bono social de electricidad, según confirma el Gobierno foral (pregunta 6). El acceso al primero es además automático para quienes ya disfrutan del bono social eléctrico a 31 de diciembre del año anterior ('dirigido a'). El primero prevé unas ayudas que oscilan entre los 139,64 y los 400,69 euros mensuales ('descripción'). El segundo permite obtener hasta un 70% de descuento en la tarifa eléctrica, no es una cuantía concreta de ayuda. Cualquiera de las ayudas, sumada a la cuantía anterior, da como resultado unos ingresos mensuales que superan los 3.000 euros mensuales.
Otro capítulo de ayudas que se mencionan en la publicación es por vivienda pública. La empresa pública NASUVINSA establece unos precios máximos para 2026 por metro cuadrado. En el caso de la comarca de Pamplona, 8 euros/m2 para las viviendas. Para un piso, por ejemplo, de 70 metros, el precio máximo sería de 560 euros al mes. También es posible solicitar ayudas por el alquiler de vivienda protegida, pero se debe calcular según los ingresos familiares. La ayuda máxima puede ascender al 75% del alquiler.
Las ayudas que reciben migrantes, objeto recurrente de bulos
Las prestaciones sociales que percibe la población migrante son objeto recurrente de bulos y desinformación. En VerificaRTVE hemos aclarado cuánto cuesta acoger a menores no acompañados que llegan a España y desmentimos el bulo de que las familias inmigrantes cobren más de 2.200 euros al mes en ayudas por ser extranjeros.
También hemos desmentido la falsedad de que se dan pensiones no contributivas "a inmigrantes que llevan menos de 3 meses en España" y hemos aclarado que el Ingreso Mínimo Vital no se da a inmigrantes sin permiso de residencia en España. Además, te advertimos sobre este audio que difundió el bulo de que "un magrebí" recibe una ayuda de 1.800 euros al mes "para siempre".