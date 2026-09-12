Pyongyang vuelve a probar misiles tras las últimas maniobras conjuntas de EE.UU., Japón y Corea del Sur
- Corea del Norte ha lanzado varios misiles balísticos de corto alcance al mar de Japón
- Trump intenta retomar el diálogo con el líder norcoreano, Kim Jong-un
Corea del Norte ha lanzado este sábado varios misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, un día después de que terminaran las últimas maniobras conjuntas entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.
Los lanzamientos se produjeron a las 5:20 hora local desde la ciudad portuaria de Wonsan, en la costa este del país. Los proyectiles recorrieron una distancia aproximada de 250 kilómetros, según un comunicado del Estado Mayor Conjunto surcoreano, recogido por Efe. No se ha informado de daños.
El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ha convocado a su gabinete de seguridad y ha condenado los lanzamientos como una "grave" violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Expertos surcoreanos y estadounidenses están analizando los detalles del lanzamiento y compartirán la información con Japón. El Comando de EE.UU. en el Pacífico ha asegurado que los misiles no han supuesto una amenaza inmediata. "EE.UU. sigue comprometido en la defensa del territorio estadounidense y de nuestros aliados en la región", ha afirmado el Comando en un mensaje en redes sociales, informa Reuters.
El pasado 20 de agosto, Pyongyang ya realizó otro lanzamiento de este tipo, también sin consecuencias.
Maniobras conjuntas EE.UU., Japón y Corea del Sur
El viernes concluyeron las maniobras militares Freedom Edge, de cinco días, en las que según las Fuerzas Armadas estadounidenses participaron "fuerzas marítimas, aéreas, médicas y cibernéticas de los tres países para un entrenamiento diseñado para mejorar la coordinación, optimizar la interoperabilidad y fortalecer la preparación defensiva trilateral".
El ministro de Defensa norcoreano, Kim Song-gi, amenazó con adoptar medidas contra estas maniobras y acusó a Washington de encadenar ejercicios militares sin interrupción, según la agencia estatal KCNA.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, intenta retomar el diálogo con el líder norcoreano, Kim Jong-un. Como gesto hacia Kim, el mes pasado EE.UU. redujo a la mitad sus maniobras anuales conjuntas con Corea del Sur, llamadas Ulchi Freedom Shield, lo que provocó recelos en Seúl y Tokio. Sin embargo, las maniobras Freedom Edge han tenido su duración habitual.
Desde Pyongyang no han llegado de momento ningunas señales de que Kim esté dispuesto a ese acercamiento con Trump. Corea del Norte sostiene que, aunque la relación personal entre ambos es buena, EE.UU. no ha variado su política hostil.
Durante su primer mandato, Trump se reunió tres veces con Kim entre 2018 y 2019 para intentar alcanzar un acuerdo de desnuclearización, pero las negociaciones terminaron sin pacto.