Pyongyang vuelve a probar misiles tras las últimas maniobras conjuntas de EE.UU., Japón y Corea del Sur

Corea del Norte ha lanzado este sábado varios misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, un día después de que terminaran las últimas maniobras conjuntas entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.

Los lanzamientos se produjeron a las 5:20 hora local desde la ciudad portuaria de Wonsan, en la costa este del país. Los proyectiles recorrieron una distancia aproximada de 250 kilómetros, según un comunicado del Estado Mayor Conjunto surcoreano, recogido por Efe. No se ha informado de daños.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ha convocado a su gabinete de seguridad y ha condenado los lanzamientos como una "grave" violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Expertos surcoreanos y estadounidenses están analizando los detalles del lanzamiento y compartirán la información con Japón. El Comando de EE.UU. en el Pacífico ha asegurado que los misiles no han supuesto una amenaza inmediata. "EE.UU. sigue comprometido en la defensa del territorio estadounidense y de nuestros aliados en la región", ha afirmado el Comando en un mensaje en redes sociales, informa Reuters.

El pasado 20 de agosto, Pyongyang ya realizó otro lanzamiento de este tipo, también sin consecuencias.