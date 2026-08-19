Trump presiona para reunirse con Kim Jong-un mientras los ejercicios militares con Corea del Sur se reducen a la mitad

El presidente estadounidense Donald Trump está presionando a sus asesores para cerrar una reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un lo antes posible, este mismo otoño, ha informado el Wall Street Journal este martes (madrugada del miércoles en España), citando a funcionarios estadounidenses.

El mandatario ha conversado en privado sobre la posibilidad de organizar un encuentro presencial con Kim durante su próximo viaje a Asia, que podría tener lugar en noviembre para la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China, informa el medio estadounidense.

Trump ordenó el domingo reducir "sustancialmente" los ejercicios militares con Corea del Sur debido, entre otras razones, a su "buena relación con el líder norcoreano". Pese a que las autoridades surcoreanas defendieron que las maniobras se desarrollarían como estaban previstas, los medios nacionales avanzaron este miércoles que era probable que se disminuyeran a la mitad. Una información que han confirmado el Estado Mayor surcoreano y el Pentágono.

El ejercicio Escudo de la Libertad Ulchi (UFS), que comenzó el lunes, estaba previsto que se extendiera hasta el 27 de agosto de la próxima semana, pero terminará este viernes 21. Según informes de las cadenas surcoreanas KBS y MBC, así como de los periódicos Kyunghyang y DongA, los aliados tienen previsto completar esta semana la primera fase defensiva del ejercicio y cancelar o aplazar la segunda fase, que incluía operaciones de contraataque. "Estos ajustes preservan los objetivos fundamentales de preparación y entrenamiento. No habrá reducción en los objetivos de entrenamiento de Estados Unidos", ha afirmado por su parte un funcionario del Pentágono en un comunicado.

El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, ha declarado en una audiencia parlamentaria en Seúl que ni los funcionarios surcoreanos ni los estadounidenses estaban al tanto de la orden del presidente Trump de reducir los ejercicios militares conjuntos antes de que lo anunciara por Truth Social.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, declaró el martes que los ejercicios Ulchi son defensivos y que Seúl no tiene intención de utilizarlos para atacar a Corea del Norte ni para aumentar las tensiones en la península.

Trump apuntó el lunes que Kim ha respondido a su acercamiento, sin revelar la naturaleza del contacto, y reprochó a Corea del Sur que se negara a participar en la guerra de Irán cuando Estados Unidos tiene en territorio asiático casi 40.000 militares para defenderles de sus vecinos del norte.

Soldados del Ejército estadounidense realizan un ejercicio de entrenamiento en un río en Yeoncheon, Corea del Sur AP Photo / Ahn Young-joon